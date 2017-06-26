26.06.2017 14:45
Полуголый пьяница напугал усинцев
К одному из них он вовсе залез в автомобиль.
На пульт полиции в минувшую пятницу поступило сразу несколько сообщений о том, что по городу разгуливает неадекватный полураздетый мужчина. Видели его и возле СОШ №2, и возле Нефтяников, 50, и возле Молодёжной, 3а. Один мужчина сообщил, что обнаружил пьяного гражданина в кузове своего пикапа.
На место выехали полицейские, которые установили местонахождение пьяного гражданина и задержали его. Впоследствии оказалось, что мужчина перепил и, по собственным признаниям, сам ничего не помнит.
Его продержали в отделе до выяснения личности (к тому моменту он как раз протрезвел) и отпустили, поскольку нарушений закона за ним замечено не было.
(с) Усинск.Онлайн
КоАП РФ, Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорб**ющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ps: УК РФ, Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей
1. Заведомо незаконное задержание -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.