Полуголый пьяница напугал усинцев

К одному из них он вовсе залез в автомобиль.

На пульт полиции в минувшую пятницу поступило сразу несколько сообщений о том, что по городу разгуливает неадекватный полураздетый мужчина. Видели его и возле СОШ №2, и возле Нефтяников, 50, и возле Молодёжной, 3а. Один мужчина сообщил, что обнаружил пьяного гражданина в кузове своего пикапа.

На место выехали полицейские, которые установили местонахождение пьяного гражданина и задержали его. Впоследствии оказалось, что мужчина перепил и, по собственным признаниям, сам ничего не помнит.

Его продержали в отделе до выяснения личности (к тому моменту он как раз протрезвел) и отпустили, поскольку нарушений закона за ним замечено не было.

(с) Усинск.Онлайн