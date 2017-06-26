Комментарии (22)

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26.06.2017 17:08
Озвучен перечень автохлама в Усинске. Посмотрите, не попала-ли в него ваша машина
Администрация МО ГО «Усинск» просит автовладельцев транспортных средств (список прилагается) убрать свой транспорт на специализированную стоянку или утилизировать.
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В случае невыполнения этих действий, бесхозный автотранспорт будет эвакуирован для временного хранения по адресу ул. Транспортная 2.

Напоминаем, что эвакуация автохлама проводится под контролем отдела промышленности и дорожного хозяйства администрации МО ГО «Усинск» совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и управляющими организациями.

Сначала управляющая организация (компания) вывешивает предупреждение, срок его размещения — 1 месяц. Далее по истечению этого срока брошенный транспортэвакуируется комиссией в составе представителей отдела промышленности и дорожного хозяйства администрации города, Управления УЖКХ. Все автомобили эвакуируются на штрафстоянку МУП «Муниципальные перевозки». В прошлом году с территории усинских дворов за летний период была убрана 41 машина.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в отделе промышленности и дорожного хозяйства администрации МО ГО «Усинск», каб. 113, 114 и по тел. 28-1-30 (доб.125; 174).

Список бесхозного брошенного автотранспорта
№ п/п Адрес Модель автотранспорта Номер Цвет Примечание
1 Парковая д. 8 (со стороны садика) Москвич Н 385 ВТ 11 Синий Разбиты стекла, колеса спущены.
2 Парковая д.8 (со стороны садика) ИЖ Фабула К 471 НО 11 Синий Разбиты фары, спущены колеса.
3 Парковая д. 8 (со стороны садика) Ауди Без номера Бронза Колеса спущены, разбито лобовое стекло.
4 Парковая д.11б (главный фасад) Москвич Без номера Бордовый Колеса вросли в землю
5 Парковая д. 11б (главный фасад) Москвич Без номера Белый Разбиты стекла
6 Парковая д. 18 (около забора д/с 23) Москвич Без номера Красный Разбиты фары, спущены колеса, разбиты стекла
7 Парковая д. 18 (дворовой фасад) Жигули К 987 РТ 11 Белый Спущены колеса
8 Парковая д. 18 (главный фасад у детс.площадки Парковая д. 16 Жигули У 439 ОН 43 Бежевый Разбиты стекла, фары.
9 Парковая д. 18 (дворовой фасад) Ауди Без номера Серебро Разбиты фары
10 Комсомольская д. 9 (детская площадка) Москвич Н 983 ВУ 11 Белый Разбито заднее стекло
11 Комсомольская д. 7 (дворовой фасад) Жигули Без номера Белый Разбиты стекла
12 Парковая д. 20 (торец дома, со стороны проезжей части) Вольво А 067 ТВ 11 Зеленый Спущены колеса
13 Ленина д. 19, под. 2, около ТП Москвич А 157 ВК 11 Красный Разбиты стекла, колеса спущены.
14 Ленина д. 19, под. 8, на газоне ВАЗ 2106 А 067 ТМ 11 Синий Колеса вросли в землю, спущены, выбиты стекла
15 Ленина д. 17, под. 8, на газоне ВАЗ 2106 Н 103 АУ 11 Синий Колеса спущены, снят капот, разбиты стекла
16 Парковая д. 11 главный фасад Жигули Без номера Кремовый Без стекол, нет фар
17 Парковая д. 13а, под. 1 Волга К 167 СА 11 Белый Колеса вросли в землю
18 Строителей д.4 под. 2 Фольцваген О 167 ХТ 11 Красный Мятый бок со стороны водителя
19 60 лет Октября д. 1, под. 3 Форд О 526 АК 11 Голубой Стоит 5 лет
20 Парковая д. 13, под. 2 Жигули Н 465 ХВ 11 Белый Разбит бок со стороны водителя
21 Строителей д. 15а, главный фасад УАЗ К 043 АХ 11 Зеленый Стекло разбито, стоит 5 лет
22 Строителей д. 9б, под. 5 Баргузин К 983 СТ 11 Белый Стоит 3 года
23 Строителей д. 9, под. 2 Жигули А 848 ХК 11 Кремовый Стоит 10 лет
24 Строителей д. 9, под. 1 Ауди К 971 СР 11 Серый Битая
25 Молодежная д. 5, под. 3 Москвич А 411 ТМ 11 Серый Разбиты передние фары со стороны водителя
26 Молодежная д. 7, торец дома Лада К 793 АК 11 Серый Спущены колеса, стоит 3 года
27 Молодежная д. 3а, торец дома Форд К 791 НО 11 Бордовый Битая, стоит 2 года
28 Строителей д. 4, торец дома Жигули Без номера Зеленый Колеса вросли в землю
29 Молодежная д. 26, главный фасад Волга Без номера Белый Колеса вросли в землю, спущены, выбиты стекла
30 Пионерская д. 17, напротив маг. "Чинар" Волга А 091 НТ 11 Синий Разбиты стекла
31 Пионерская д. 17, напротив маг. "Чинар" ВАЗ 2109 О 339 МТ 11 Бежевый Разбиты стекла
32 60 лет Октября д. 14/1, около городка Газель Без номера Серебро Колеса спущены, машина вскрыта
33 Парковая д. 3, под. 6-7 Иномарка минибус К 285 ОК 11 Белый Колеса вросли в землю, стоит 3 года
34 Ленина д. 3, под. 2 Жигули А 299 НК 11 Красный Вросла в землю, бамрер оторван
35 Ленина д. 15 под. 4-5 Грузовая (с надписью Кислород) Н 473 НР 11 Колеса вросли в землю
36 Ленина д. 15, под. 5 Газель К 098 АХ 11 Белый Колеса вросли в землю
37 Ленина д. 15, под. 5 Автобус А 397 СУ 11 Стоит 5 лет
38 Ленина д. 9, под. 5 Лада А 530 ТМ 11 Красный Спущены колеса, стоит 3 года
39 Ленина д. 9 главный фасад, напротив Русвьетпетро Волга А 178 НО 11 Белый Спущены колеса
40 Ленина д. 9 главный фасад напротив памятника Лада Н 297 МО 11 Синий Разбиты стекла, фары.
41 Нефтяников д. 46, под. 7 Волга К 488 НУ 11 Черный Спущены колеса
42 Нефтяников д. 46, под. 7 Волга Н 491 ЕЕ 11 Белый Капот открыт, разбиты фары
43 Парковая д. 5, под.2 Волга Н 119 ХВ 11 Фиолетовый Расписана
44 Парковая д. 5а, под. 1 Лада Без номера Красный Разбито лобовое стекло
45 Парковая д. 5а, под. 1 ОКА К 184 НО 11 Синий Разбит бампер

Комментарии (22)

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  • Муфлон
    26.06.2017, 17:17:18
    1
    Эй, моя тачка не автохлам, это уличный стритарт
  • Молодежная
    26.06.2017, 17:36:46
    4
    Молодежная 35 возле третьего подъезда белая волга 3110 (стоит более 5 лет колеса спущены, стекло пас. разбита, вся ржавая), рядом красная таврия (стоит около 3 лет, тоже что с волгой).
    • LSD
      27.06.2017, 9:50:46
      0
      Каждая вторая волга - автохлам, Пионерская 19 последни подьезд 3110 белая волга
  • 2
    26.06.2017, 17:46:17
    1
    Приполярная, между домами 6 и 6а белая (японец) там вообще груда металла
  • 132
    26.06.2017, 17:47:50
    0
    Новые места, война за места немного стихнет...
  • 1
    26.06.2017, 18:42:41
    3
    мира 9-11 со двора машина с разбитым капотом стоит, прямо на пешеходной дорожке (возле забора детского сада). что-то помелочились, поставили бы уж сразу на детскую площадку...
    • первому
      27.06.2017, 18:13:26
      0
      Малолеток машина.Ещё с зимы стоит
  • усинец
    26.06.2017, 19:33:17
    1
    На Комсомольской 7 еще мерседес и волга
  • 000
    26.06.2017, 19:54:53
    3
    Не6фтяников, 41 во дворе разбитый фольц серый без номеров, на стоянке с улицы ржавый жигуленок с разбитыми окнами, этот хлам уже стоит лет дцать...
  • -_-
    26.06.2017, 20:00:42
    1
    Фольцваген.....
    Фольцваген....
    • :)
      27.06.2017, 9:58:42
      0
      да какая разница, все равно хлам))
  • Сдал
    26.06.2017, 20:03:38
    2
    60 лет октября 14 напротив входа в общежитие красная пятерка точно знаю без документов и полный хлам стоит лет 5 без движений
    • гость
      26.06.2017, 23:14:06
      2
      В этой машине сегодня парень с девушкой на заднем сидении бухали.
  • Усинск
    26.06.2017, 21:42:51
    2
    Все тачки , на которых таксуют граждане с солнечного Кавказа, считаю автохламом. На них страшно смотреть, а не то, что ездить.
  • Гостю
    27.06.2017, 0:39:01
    0
    А потом что было ? Ты до конца досмотрел ?
  • Знахарь
    27.06.2017, 5:24:45
    0
    Молодежная 16 -1 подъезд стоит голубая ВАЗ 2106!
    Сам не выезжает и место другим не даёт! Стоит 18 лет!!!
    • Гость
      27.06.2017, 8:15:12
      1
      Там еще Таврия рядышком, уже лет цать мертвым грузом стоит
  • Андрей
    27.06.2017, 8:06:19
    0
    Приполярная 10 а за домом БМВ красный
  • Житель
    27.06.2017, 9:06:21
    0
    Молодежная 14 2 подьезд нива и жигули стоят мертвым грузом. Непонимаю людей, ненужна машина ,избавляться от нее .
  • )
    27.06.2017, 9:07:11
    1
    за домом № 43 ул.Нефтяников на стоянке
    вдоль дома стоят куча машин со спущенными колесами, которые вааще с места не двигались с того момента,как была сделана это стоянка!!!
    • да
      27.06.2017, 9:59:55
      0
      кстати там несколько машин, хозяева которых в том доме и не живут
      • )))))
        27.06.2017, 18:15:11
        1
        А Волгу когда с поворота на Возейскую хозяин уберёт
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