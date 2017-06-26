Комментарии (22)

В случае невыполнения этих действий, бесхозный автотранспорт будет эвакуирован для временного хранения по адресу ул. Транспортная 2.
Напоминаем, что эвакуация автохлама проводится под контролем отдела промышленности и дорожного хозяйства администрации МО ГО «Усинск» совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и управляющими организациями.
Сначала управляющая организация (компания) вывешивает предупреждение, срок его размещения — 1 месяц. Далее по истечению этого срока брошенный транспортэвакуируется комиссией в составе представителей отдела промышленности и дорожного хозяйства администрации города, Управления УЖКХ. Все автомобили эвакуируются на штрафстоянку МУП «Муниципальные перевозки». В прошлом году с территории усинских дворов за летний период была убрана 41 машина.
Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в отделе промышленности и дорожного хозяйства администрации МО ГО «Усинск», каб. 113, 114 и по тел. 28-1-30 (доб.125; 174).
|Список бесхозного брошенного автотранспорта
|№ п/п
|Адрес
|Модель автотранспорта
|Номер
|Цвет
|Примечание
|1
|Парковая д. 8 (со стороны садика)
|Москвич
|Н 385 ВТ 11
|Синий
|Разбиты стекла, колеса спущены.
|2
|Парковая д.8 (со стороны садика)
|ИЖ Фабула
|К 471 НО 11
|Синий
|Разбиты фары, спущены колеса.
|3
|Парковая д. 8 (со стороны садика)
|Ауди
|Без номера
|Бронза
|Колеса спущены, разбито лобовое стекло.
|4
|Парковая д.11б (главный фасад)
|Москвич
|Без номера
|Бордовый
|Колеса вросли в землю
|5
|Парковая д. 11б (главный фасад)
|Москвич
|Без номера
|Белый
|Разбиты стекла
|6
|Парковая д. 18 (около забора д/с 23)
|Москвич
|Без номера
|Красный
|Разбиты фары, спущены колеса, разбиты стекла
|7
|Парковая д. 18 (дворовой фасад)
|Жигули
|К 987 РТ 11
|Белый
|Спущены колеса
|8
|Парковая д. 18 (главный фасад у детс.площадки Парковая д. 16
|Жигули
|У 439 ОН 43
|Бежевый
|Разбиты стекла, фары.
|9
|Парковая д. 18 (дворовой фасад)
|Ауди
|Без номера
|Серебро
|Разбиты фары
|10
|Комсомольская д. 9 (детская площадка)
|Москвич
|Н 983 ВУ 11
|Белый
|Разбито заднее стекло
|11
|Комсомольская д. 7 (дворовой фасад)
|Жигули
|Без номера
|Белый
|Разбиты стекла
|12
|Парковая д. 20 (торец дома, со стороны проезжей части)
|Вольво
|А 067 ТВ 11
|Зеленый
|Спущены колеса
|13
|Ленина д. 19, под. 2, около ТП
|Москвич
|А 157 ВК 11
|Красный
|Разбиты стекла, колеса спущены.
|14
|Ленина д. 19, под. 8, на газоне
|ВАЗ 2106
|А 067 ТМ 11
|Синий
|Колеса вросли в землю, спущены, выбиты стекла
|15
|Ленина д. 17, под. 8, на газоне
|ВАЗ 2106
|Н 103 АУ 11
|Синий
|Колеса спущены, снят капот, разбиты стекла
|16
|Парковая д. 11 главный фасад
|Жигули
|Без номера
|Кремовый
|Без стекол, нет фар
|17
|Парковая д. 13а, под. 1
|Волга
|К 167 СА 11
|Белый
|Колеса вросли в землю
|18
|Строителей д.4 под. 2
|Фольцваген
|О 167 ХТ 11
|Красный
|Мятый бок со стороны водителя
|19
|60 лет Октября д. 1, под. 3
|Форд
|О 526 АК 11
|Голубой
|Стоит 5 лет
|20
|Парковая д. 13, под. 2
|Жигули
|Н 465 ХВ 11
|Белый
|Разбит бок со стороны водителя
|21
|Строителей д. 15а, главный фасад
|УАЗ
|К 043 АХ 11
|Зеленый
|Стекло разбито, стоит 5 лет
|22
|Строителей д. 9б, под. 5
|Баргузин
|К 983 СТ 11
|Белый
|Стоит 3 года
|23
|Строителей д. 9, под. 2
|Жигули
|А 848 ХК 11
|Кремовый
|Стоит 10 лет
|24
|Строителей д. 9, под. 1
|Ауди
|К 971 СР 11
|Серый
|Битая
|25
|Молодежная д. 5, под. 3
|Москвич
|А 411 ТМ 11
|Серый
|Разбиты передние фары со стороны водителя
|26
|Молодежная д. 7, торец дома
|Лада
|К 793 АК 11
|Серый
|Спущены колеса, стоит 3 года
|27
|Молодежная д. 3а, торец дома
|Форд
|К 791 НО 11
|Бордовый
|Битая, стоит 2 года
|28
|Строителей д. 4, торец дома
|Жигули
|Без номера
|Зеленый
|Колеса вросли в землю
|29
|Молодежная д. 26, главный фасад
|Волга
|Без номера
|Белый
|Колеса вросли в землю, спущены, выбиты стекла
|30
|Пионерская д. 17, напротив маг. "Чинар"
|Волга
|А 091 НТ 11
|Синий
|Разбиты стекла
|31
|Пионерская д. 17, напротив маг. "Чинар"
|ВАЗ 2109
|О 339 МТ 11
|Бежевый
|Разбиты стекла
|32
|60 лет Октября д. 14/1, около городка
|Газель
|Без номера
|Серебро
|Колеса спущены, машина вскрыта
|33
|Парковая д. 3, под. 6-7
|Иномарка минибус
|К 285 ОК 11
|Белый
|Колеса вросли в землю, стоит 3 года
|34
|Ленина д. 3, под. 2
|Жигули
|А 299 НК 11
|Красный
|Вросла в землю, бамрер оторван
|35
|Ленина д. 15 под. 4-5
|Грузовая (с надписью Кислород)
|Н 473 НР 11
|Колеса вросли в землю
|36
|Ленина д. 15, под. 5
|Газель
|К 098 АХ 11
|Белый
|Колеса вросли в землю
|37
|Ленина д. 15, под. 5
|Автобус
|А 397 СУ 11
|Стоит 5 лет
|38
|Ленина д. 9, под. 5
|Лада
|А 530 ТМ 11
|Красный
|Спущены колеса, стоит 3 года
|39
|Ленина д. 9 главный фасад, напротив Русвьетпетро
|Волга
|А 178 НО 11
|Белый
|Спущены колеса
|40
|Ленина д. 9 главный фасад напротив памятника
|Лада
|Н 297 МО 11
|Синий
|Разбиты стекла, фары.
|41
|Нефтяников д. 46, под. 7
|Волга
|К 488 НУ 11
|Черный
|Спущены колеса
|42
|Нефтяников д. 46, под. 7
|Волга
|Н 491 ЕЕ 11
|Белый
|Капот открыт, разбиты фары
|43
|Парковая д. 5, под.2
|Волга
|Н 119 ХВ 11
|Фиолетовый
|Расписана
|44
|Парковая д. 5а, под. 1
|Лада
|Без номера
|Красный
|Разбито лобовое стекло
|45
|Парковая д. 5а, под. 1
|ОКА
|К 184 НО 11
|Синий
|Разбит бампер
Сам не выезжает и место другим не даёт! Стоит 18 лет!!!
вдоль дома стоят куча машин со спущенными колесами, которые вааще с места не двигались с того момента,как была сделана это стоянка!!!