Комментарии (22)

Озвучен перечень автохлама в Усинске. Посмотрите, не попала-ли в него ваша машина

Администрация МО ГО «Усинск» просит автовладельцев транспортных средств (список прилагается) убрать свой транспорт на специализированную стоянку или утилизировать.

В случае невыполнения этих действий, бесхозный автотранспорт будет эвакуирован для временного хранения по адресу ул. Транспортная 2.

Напоминаем, что эвакуация автохлама проводится под контролем отдела промышленности и дорожного хозяйства администрации МО ГО «Усинск» совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и управляющими организациями.

Сначала управляющая организация (компания) вывешивает предупреждение, срок его размещения — 1 месяц. Далее по истечению этого срока брошенный транспортэвакуируется комиссией в составе представителей отдела промышленности и дорожного хозяйства администрации города, Управления УЖКХ. Все автомобили эвакуируются на штрафстоянку МУП «Муниципальные перевозки». В прошлом году с территории усинских дворов за летний период была убрана 41 машина.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в отделе промышленности и дорожного хозяйства администрации МО ГО «Усинск», каб. 113, 114 и по тел. 28-1-30 (доб.125; 174).