Лжебанкир похитил у жительницы Усинска деньги

В этот раз мошенники отработали по старой схеме, сообщили своей жертве о том, что её карта заблокирована.

В дежурные части территориальных подразделений МВД по Республике Коми все чаще стали обращаться граждане, у которых под предлогом разблокировки банковских карт были похищены денежные средства.

Так, в дежурную часть ОМВД России по городу Усинску обратилась 21-летняя местная жительница, которая сообщила, что мошенники похитили у нее 25 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что на ее номер телефона позвонил неизвестный и представился работником банка и сообщил, что карта клиентки заблокирована. Для ее разблокировки девушка должна сообщить сотруднику банка все реквизиты карты.

Растерянная заявительница передала аферисту всю нужную информацию и лишилась 25 тысяч рублей.

(с) Усинск.Онлайн