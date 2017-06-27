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27.06.2017 09:03
Лжебанкир похитил у жительницы Усинска деньги
В этот раз мошенники отработали по старой схеме, сообщили своей жертве о том, что её карта заблокирована.
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В дежурные части территориальных подразделений МВД по Республике Коми все чаще стали обращаться граждане, у которых под предлогом разблокировки банковских карт были похищены денежные средства.

Так, в дежурную часть ОМВД России по городу Усинску обратилась 21-летняя местная жительница, которая сообщила, что мошенники похитили у нее 25 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что на ее номер телефона позвонил неизвестный и представился работником банка и сообщил, что карта клиентки заблокирована. Для ее разблокировки девушка должна сообщить сотруднику банка все реквизиты карты.

Растерянная заявительница передала аферисту всю нужную информацию и лишилась 25 тысяч рублей.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (7)

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  • Северянин
    27.06.2017, 9:41:33
    8
    Деньги
    Приходило смс с таким сообщением, послал на мужской орган половой, на том и закончилось. Люди не будьте наивными
  • мда
    27.06.2017, 12:04:22
    5
    а фото такое прикрепили, как будто ее изнасиловали....
  • ту 95
    27.06.2017, 13:26:35
    2
    а я послал в женский орган
  • Бб
    27.06.2017, 13:37:49
    0
    Удалено за мат
  • гоги
    27.06.2017, 16:33:29
    -3
    психолог
    боже мой ну это же женщины они ведь живут и мыслят от женского органа.
  • ))))))
    27.06.2017, 18:08:57
    1
    И мне прислали такое смс...А у меня кроме медицинской-больше нет никаких карт)))
  • Вот
    28.06.2017, 0:38:16
    1
    Ну сколько уже можно талдычить за этот вид мошенничества людям?! Прикрепите свою карту к телефону СМС сообщения и всё!!! Остальных ...как выше написали...в органы
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