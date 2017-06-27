В Праскан и Захарвань вновь выехала комиссия КЧС

Вчера в очередной раз в ранее подтопленные деревни Праскан и Захарвань выехала комиссия по проведению обследования жилого фонда.

фото: Александр Кавиев

В составе комиссии представители Управления ГО и ЧС, администрации, Управления капитального строительства, Управления ЖКХ, ОНД и ПР ГУ МЧС России по РК в г. Усинске, главы поселений.

Напомним, что с 19 июня 2017 года, в зоне подтопления работает комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления.

Порядок выделения и расходования средств резервного фонда администрации Усинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий определен официальным Постановлением МО ГО «Усинск» от 06 апреля 2016 года № 532 «Об утверждении Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», в ЕДДС по телефону «23215». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101».