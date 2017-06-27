<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

27.06.2017 09:43
Кто не успел, тот трезвый: сегодня в Усинске не продают алкоголь
По крайней мере, официально в магазине этого сделать не получится.
zapret.jpg
фото: Park72.ru

Напомним, сегодня в России отмечается День молодежи, в соответствии с этим запретили продажу алкоголя в Усинске. Также и в следующие выходные после дня молодежи в Усинске будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Администрация городского округа «Усинск» информирует о том, что в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ на территории Республики Коми не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День молодёжи — 27 июня, а также ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днём молодёжи.

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ, а именно наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Комментарии (14)

Добавить комментарий
  • так
    27.06.2017, 10:22:23
    1
    А мы в гости пойдём к тому, кто успел...
  • Местный
    27.06.2017, 10:55:01
    4
    Про алкоголь
    Брехня
  • Шилов
    27.06.2017, 11:02:14
    10
    Так День Молодежи всегда последнее воскресенье июня. То есть он уже прошёл и мы его все замечательно отметили. Бардак , в правительстве свои праздники ,а у народа свои .
    • Ик
      27.06.2017, 11:14:08
      9
      Согласен что прошло. Но причём тут след.выходные? Они каким боком?
    • УГУ
      27.06.2017, 11:52:27
      3
      Ну-да.
      А у нас в Усинске всё как всегда, никак у других, прям отрицалово какое-то.
  • Муфлон
    27.06.2017, 11:16:15
    -6
    Друзья, официально День молодежи празднуют 27 июня, а не в последнее воскресенье июня. Указ Ельцина в 93 году. Учите матчасть
  • Северянин
    27.06.2017, 11:34:10
    10
    Алкоголь
    Все люди работают, так какой это праздник? Кому он нужен? Ельцин с перепою ткнул пальцем и сказал ( так быть)
  • Дядя ФедЯ
    27.06.2017, 11:56:57
    7
    Как то странно все построено.Сегодня ладно,день молодежи,рабочий день,можно и не продавать и не пить.Зато 28-29-30пейте сколько хотите,но 1 и 2 табу.
    • точно
      27.06.2017, 12:05:03
      6
      и 25 можно было пить, когда у нас отмечали День молодежи)))))))))))))
      у нас все законы такие(
  • Сёма
    27.06.2017, 13:30:17
    2
    Кто хочет тот найдёт себе выпить , в каждом втором магазине законы не действуют .
  • Нн
    27.06.2017, 13:31:33
    2
    Удалено за мат
  • вижукаждыйдень
    27.06.2017, 13:48:27
    2
    Все на Молодежную 15, Империя вкуса
    алкоголь 24 часа в сутки, .....................
    позор!!! где полиция, администрация...АУ!
    • яяя
      27.06.2017, 13:57:29
      3
      Не пали контору)
  • Алкач
    27.06.2017, 16:04:33
    2
    В Чинаре продают круглые сутки, все в Чинар)))
Последние комментарии
Последние объявления
   
 