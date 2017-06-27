Администрация Усинска предложит многодетным семьям альтеративные варианты земельных участков

В Усинске земельные участки, выделенные многодетным семьям под жилищное строительство, не могут быть использованы по назначению.

Собственники участков обратились к мэру Усинска Станиславу Хахалкину на личный прием, который состоялся в филиале Общественной приемной главы Коми. Люди рассказали, что они планировали приступить к строительству этим летом, но выяснилось, что возводить дома на этом участке нельзя.

По информации Комиинформа со ссылкой на мэрию, семьям усинцев, относящихся к категории многодетных, были выделены земельные участки под индивидуальное строительство жилых домов в собственность в 2012 году.

Но на некоторых участках строительство стало невозможным по причине наличия охранной зоны магистрального питьевого водовода.

Станислав Хахалкин сообщил собственникам участков, что этим вопросом администрация уже занимается. В ближайшее время обратившимся по этому вопросу гражданам будут предложены альтернативные варианты земельных участков.

Всем заявителям, пришедшим на прием, была оказана консультативная и разъяснительная помощь.