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27.06.2017 11:06
Администрация Усинска предложит многодетным семьям альтеративные варианты земельных участков
В Усинске земельные участки, выделенные многодетным семьям под жилищное строительство, не могут быть использованы по назначению.
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Собственники участков обратились к мэру Усинска Станиславу Хахалкину на личный прием, который состоялся в филиале Общественной приемной главы Коми. Люди рассказали, что они планировали приступить к строительству этим летом, но выяснилось, что возводить дома на этом участке нельзя.

По информации Комиинформа со ссылкой на мэрию, семьям усинцев, относящихся к категории многодетных, были выделены земельные участки под индивидуальное строительство жилых домов в собственность в 2012 году.

Но на некоторых участках строительство стало невозможным по причине наличия охранной зоны магистрального питьевого водовода.

Станислав Хахалкин сообщил собственникам участков, что этим вопросом администрация уже занимается. В ближайшее время обратившимся по этому вопросу гражданам будут предложены альтернативные варианты земельных участков.

Всем заявителям, пришедшим на прием, была оказана консультативная и разъяснительная помощь.

Комментарии (6)

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  • ...
    27.06.2017, 13:11:31
    0
    А что будет тем, кто дал эти неподходящие участки?
  • земля
    27.06.2017, 13:39:06
    0
    КУМИ как всегда отличились!
  • имя
    27.06.2017, 13:54:33
    0
    а те, кто дал
    Эти участки уже давно не в Усинске, а этим теперь расхлебывать
  • Я
    27.06.2017, 14:17:17
    1
    что-то поздно проснулись, пять лет ничего не надо было, а теперь собрались строиться.
    • Маргарита
      27.06.2017, 15:50:24
      1
      для я
      В тексте видимо опечатка либо ошибка автора. Участки выдавать начали в 2014 году, и все это время люди писали письма в администрацию Усинска и так же Сыктывкара и даже депутатам, и все это время приходили от них ответы с обещаниями. В этом году просто этим начали загиматься НАМНОГО активнее.
  • Макар
    27.06.2017, 23:19:32
    0
    Как так=то???
    "Земельные участки, выделенные многодетным семьям под жилищное строительство, не могут быть использованы по назначению." А Галлямов Вильдан - начальник ПТО Управления образования МО г Усинск, правая рука Орлова получает сертификат на приобретение жилья в день молодежи красуясь перед камерами. Совпадение? И что он будет делать со своей квартирой на Молодежной 9? Сдавать?
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