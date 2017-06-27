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27.06.2017 16:24
Республиканская комиссия оценила повреждения Колвинского моста
Сегодня в Усинск приехала республиканская комиссия для первого визуального осмотра, выявления причин повреждения "первого" Колвинского моста.
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В состав комиссии вошли начальник Управления дорожного хозяйства Минстроя Республики Коми Игорь Нестеров, а также специалисты ГКУ Технического надзора, сообщает пресс-служба администрации города.

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На месте оценили ситуацию также руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин, совместно с заместителем руководителя администрации по городскому и дорожному хозяйству Юрием Заболотным и начальником ОМВД России по г. Усинску Владимиром Хориковым.

Члены комиссии изнутри обследовали конструкцию моста. По словам Игоря Нестерова, произошло заметное разрушение плиты проезжей части.

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– Место ограждено, грузоподъемность моста ограничена, движение в настоящее время идет по одной полосе моста. Принято решение по срочному усилению конструкции. В ближайшее время мы примем решение по ремонту разрушенной части. Пока движение по мосту не прерывается, – прокомментировал начальник Управления дорожного хозяйства Минстроя Республики Коми Игорь Нестеров.

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Напомним, что в связи с повреждениями на 1-м Колвинском мосту с 25.06.2017 года установлено ограничение массы транспортных средств до 20 тонн. Для обеспечения соблюдения ограничений, возле моста дежурят два экипажа ДПС.

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Добавим, что Колвинскому мосту более 40 лет. Представляет он собой пролетное строение с монолитной бетонной плитой, образующей проезжую часть. А в процессе эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, так как по мосту ежедневно проезжает большое количество машин, перевозящих строительные грузы, массовые навалочные и различные нефтепродукты.

Комментарии (19)

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  • гость
    27.06.2017, 17:42:00
    1
    Если сварщик из тех же товарищей что позади стоит я за эти сварочные швы и ржавого руб** не дам.
    • Гостю
      27.06.2017, 18:23:14
      1
      Не суди и не судим будешь..
      Люди работают, а Вы трындите..
      • Вячеслава
        27.06.2017, 23:14:51
        0
        А что, толку от их работы. Это понты перед министором...
  • ...
    27.06.2017, 17:53:34
    2
    Под аварийным мостом без каски?
    • Гг
      27.06.2017, 17:58:39
      2
      И без страховочного пояса
  • гость
    27.06.2017, 18:22:39
    5
    Это те сварщики, которые по городу ограды устанавливали?)))
    • Гостю
      27.06.2017, 18:26:35
      2
      Если бы Вы были знакомы с технологией сварки, то в первую очередь обратили внимание, что сама конструкция забора + использование НКТ в заборе не могут обеспечить качественную конструкцию, забор должен иметь основание, то есть несущая конструкция должна быть в составе забора, а не прихватки внизу.
      • Афган
        27.06.2017, 18:39:00
        0
        Какой клёвый ответ, Вы наверно юрист? Вы так четко написали, что ограда г**** но тот кто делал всё равно как бы непричем...
    • 111
      27.06.2017, 22:03:54
      0
      да это они. подтверждаю.
  • видели все
    27.06.2017, 18:33:15
    6
    что года три назад мост капитально ремонтировали,даже по светофору пропускали транспорт.Может гарантийный срок еще не истек,ведь деньги не малые заплатили.
    • Афган
      27.06.2017, 18:42:44
      4
      Тоже хотел про это написать. 30 лет плиты лежали, лежали а потом новые из нанобетона с повышенной прочностью положили и всё теперь и три года стираются! Я бы как министр транспорта что бы плиты не стирались, запретил по ним ездить на шипованной резине!
    • местный
      27.06.2017, 21:13:19
      0
      мост ремонтировали 9 лет назад, т. е. в 2008 году.
  • Местный
    27.06.2017, 19:16:16
    0
    По мосту
    Посмотрите на 5 мост в п.Харьягинский !!! Там еще хуже и ничего не происходит !!!
  • Местный
    27.06.2017, 19:18:54
    0
    По мосту
    Могу фотки свежие скинуть , правда не знаю как их сюда выложить ???
  • Мдааа
    27.06.2017, 19:24:23
    10
    реально страшная картина. Дорог нет, мосты рушатся, а из Усинска качают миллиарды и миллиарды рублей. Кто то богатеет сказочно, думают наверное, что могут купить себе дополнительные жизни, как в игре. Чтоб горели в аду ворьё. Довели страну до убожества.
  • Северный
    27.06.2017, 20:17:20
    2
    Это тот сварной, который заборы варил вдоль городских дорог!!!!
    • 111
      27.06.2017, 22:04:53
      0
      дааа!
  • путин
    27.06.2017, 22:42:54
    0
    виноваты коммунисты и госдеп сша
  • Валерий
    27.06.2017, 22:50:34
    0
    А достроят дорогу Нарьян-Мар - Усинск, совсем без мостов останемся!!!
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