Республиканская комиссия оценила повреждения Колвинского моста

Сегодня в Усинск приехала республиканская комиссия для первого визуального осмотра, выявления причин повреждения "первого" Колвинского моста.

В состав комиссии вошли начальник Управления дорожного хозяйства Минстроя Республики Коми Игорь Нестеров, а также специалисты ГКУ Технического надзора, сообщает пресс-служба администрации города.

На месте оценили ситуацию также руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин, совместно с заместителем руководителя администрации по городскому и дорожному хозяйству Юрием Заболотным и начальником ОМВД России по г. Усинску Владимиром Хориковым.

Члены комиссии изнутри обследовали конструкцию моста. По словам Игоря Нестерова, произошло заметное разрушение плиты проезжей части.

– Место ограждено, грузоподъемность моста ограничена, движение в настоящее время идет по одной полосе моста. Принято решение по срочному усилению конструкции. В ближайшее время мы примем решение по ремонту разрушенной части. Пока движение по мосту не прерывается, – прокомментировал начальник Управления дорожного хозяйства Минстроя Республики Коми Игорь Нестеров.

Напомним, что в связи с повреждениями на 1-м Колвинском мосту с 25.06.2017 года установлено ограничение массы транспортных средств до 20 тонн. Для обеспечения соблюдения ограничений, возле моста дежурят два экипажа ДПС.

Добавим, что Колвинскому мосту более 40 лет. Представляет он собой пролетное строение с монолитной бетонной плитой, образующей проезжую часть. А в процессе эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, так как по мосту ежедневно проезжает большое количество машин, перевозящих строительные грузы, массовые навалочные и различные нефтепродукты.