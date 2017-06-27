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27.06.2017 17:50
Дмитрий Березин: "В Мутном Материке есть возможности сделать работу стационара круглосуточной"
В правительстве Коми рассмотрели ситуацию с закрытием в селе Мутный Материк усинского района круглосуточного стационара. Вопрос обсуждался сегодня, 27 июня, на Координационном совещании по правопорядку.
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Как пишет БНК, жители населенного пункта обратились с проблемой, что медпомощь оказывается не в полном объеме, к федеральному инспектору по Республике Коми Михаилу Тырину во время его рабочей поездки в Усинск.

Между тем министр здравоохранения республики Дмитрий Березин большой проблемы в отсутствии круглосуточного стационара в Мутном Материке не видит.

- Поясню коротко, какая ситуация сегодня в Мутном Материке. Да, у них там нет круглосуточного стационара, но учреждение имеет право открыть его при необходимости, то есть, если есть такие пациенты, которым необходимо круглосуточное наблюдение, то у организации есть право и финансовые возможности, чтобы развернуть круглосуточные койки до трех дней. За эти три дня мы можем решить вопрос и об его эвакуации на «большую землю», - заметил Дмитрий Березин.

По словам первого заместителя председателя правительства Ларисы Максимовой, здесь в очередной раз можно констатировать недоработку в информационном плане.

- По всей видимости, когда есть такие жалобы, то как работает главврач с точки зрения доведения это информации. Здесь, конечно, вопрос работы самой амбулатории: почему население не знает об этом, глава администрации данного поселка тоже не обладает данной информацией? – задала вопрос Лариса Максимова.

Она дала министру месяц на то, чтобы разобраться с ситуацией, поручив организовать поездку в муниципалитет.

Комментарии (5)

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  • местный
    27.06.2017, 19:18:07
    7
    на "большую землю" то может и отправят, но хотя тоже не факт! а вот как потом от туда обратно добираться и восколько это обойдется пациенту никого не волнует. почему нельзя организовать постоянную работу учереждения как и было прежде?! или Гайзер все расхитил у республики не осталось денег на содержание и финансирование подобных заведений??
  • Алла
    27.06.2017, 20:19:48
    4
    Пока вы решаете вопрос об эвакуации - 3(!!!!!!!!!) дня- эвакуация может не понадобится. В любом населенном пункте- деревне (селе, пгт) - должны быть стационары, а не ФАПы. Особенно наличие круглосуточно работающего стационара необходимо для гипертоников и сердечников- основная категория жителей деревень и сел- это пенсионеры.
  • ту 95
    27.06.2017, 22:38:36
    1
    этот стационар был примерно с 1937 года это геноцид
  • окулист
    27.06.2017, 23:13:23
    0
    интересно этот министр хрен от клизмы отличает
  • Дон
    28.06.2017, 1:01:51
    0
    Стационар необходим. Мутный-самая дальняя точка в районе. Село не маленькое, для населения это как воздух. Только почему молчите? Давно бы вопрос подняли.
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