Дмитрий Березин: "В Мутном Материке есть возможности сделать работу стационара круглосуточной"

В правительстве Коми рассмотрели ситуацию с закрытием в селе Мутный Материк усинского района круглосуточного стационара. Вопрос обсуждался сегодня, 27 июня, на Координационном совещании по правопорядку.

Как пишет БНК, жители населенного пункта обратились с проблемой, что медпомощь оказывается не в полном объеме, к федеральному инспектору по Республике Коми Михаилу Тырину во время его рабочей поездки в Усинск.

Между тем министр здравоохранения республики Дмитрий Березин большой проблемы в отсутствии круглосуточного стационара в Мутном Материке не видит.

- Поясню коротко, какая ситуация сегодня в Мутном Материке. Да, у них там нет круглосуточного стационара, но учреждение имеет право открыть его при необходимости, то есть, если есть такие пациенты, которым необходимо круглосуточное наблюдение, то у организации есть право и финансовые возможности, чтобы развернуть круглосуточные койки до трех дней. За эти три дня мы можем решить вопрос и об его эвакуации на «большую землю», - заметил Дмитрий Березин.

По словам первого заместителя председателя правительства Ларисы Максимовой, здесь в очередной раз можно констатировать недоработку в информационном плане.

- По всей видимости, когда есть такие жалобы, то как работает главврач с точки зрения доведения это информации. Здесь, конечно, вопрос работы самой амбулатории: почему население не знает об этом, глава администрации данного поселка тоже не обладает данной информацией? – задала вопрос Лариса Максимова.

Она дала министру месяц на то, чтобы разобраться с ситуацией, поручив организовать поездку в муниципалитет.