В 2018 в Усинске заработает система "Безопасный город"

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который сегодня проходит апробацию в Воркуте.

Со следующего года "Безопасный город" начнут внедрять во всех муниципалитетах, сообщает "БНК". Об этом на координационном совещании по правопорядку сообщил сегодня заместитель руководителя администрации главы Коми - начальник управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов.

Он напомнил, что в декабре 2016 были завершены работы по созданию опытного производственного участка единого центра реагирования АПК «Безопасный город». Выполнена интеграция с системой ИАС «Лесные пожары», Геопорталом Коми, «Системой-112» и другими. До конца второго квартала будет завершена интеграция с системой мониторинга параметров водоснабжения магистральных водопроводов, а также с системой автоматизации приема и обработки коротких сообщений об аварийных ситуациях на шахте «Воркутауголь». В дальнейшем комплекс будет развиваться за счёт интеграции с другими информационными систем в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Проведение опытной эксплуатации АПК «Безопасный город» в Воркуте планируется в течение первого полугодия 2017 года. Со следующего года начнется внедрение АПК в остальных городах и районах региона.

Концепция развития АПК «Безопасный город» была утверждена в феврале 2016 года. Реализация концепции позволит централизовано координировать вопросы безопасности в регионе, создать единую инфраструктуру для контроля обстановки в общественных местах, отслеживания передвижения транспорта, фиксирования нарушений общественного порядка, дорожно-транспортных происшествий, аварий на инженерных сетях. Важным элементом является создание единого пространства для информационного взаимодействия различных служб.

«Безопасный город» объединит информацию не только из систем видеонаблюдения. Данные будут поступать с датчиков пожарной и охранной сигнализации, контрольно-пропускных пунктов, по телефонам экстренных оперативных служб и из других доступных источников. В системе планируется реализовать функционал распознавания лиц для проведения оперативно-розыскных мероприятий, обеспечения поддержки деятельности правоохранительных органов и экстренных служб.