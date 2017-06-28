Комментарии (0)

Бывший директор усинской компании вернет государству почти 9 млн. рублей

В Усинске за необоснованное применение налоговых вычетов вынесен приговор бывшему генеральному директору ООО «Азимут Норд».

фото: pikabu.ru

Как сообщает прокуратура города, Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Азимут Норд». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенную в крупном размере). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Усинска.

Судом установлено, что с января 2012 г. по декабрь 2014 г. директор ООО «Азимут норд» использовал подложные договоры с фирмами-однодневками, фиктивные счета-фактуры и товарные накладные для включения в декларации по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения. В результате этих действий в бюджетную систему Российской Федерации не поступило налогов на сумму свыше 8,6 млн рублей.

Вину в инкриминируемом деянии экс-руководитель предприятия не признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 250 тыс. рублей. Помимо этого, удовлетворен иск прокуратуры города о взыскании в пользу бюджета с осужденного суммы причиненного ущерба в размере 8,6 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.