В Коми снова появится Министерство природных ресурсов

Глава Республики Коми Сергей Гапликов подписал Указ о разделении региональных Минпрома и Минстроя.

В результате реорганизации в республике появятся Министерство инвестиций, промышленности и транспорта, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство строительства и дорожного хозяйства и Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов, сообщает официальный портал Республики Коми.

Напомним, вопросы совершенствования структуры органов в системе исполнительной власти региона обсуждались в ходе июньского заседания Президиума Правительства Республики Коми.

Ранее с инициативой воссоздания Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми выступили общественники, написавшие от имени межрегиональных общественных движений «Коми войтыр» и «Изьватас» письмо-обращение в адрес Главы республики. В ходе личной встречи с лидерами движений Сергей Гапликов детально рассмотрел все доводы, представленные общественными структурами и вынес его на обсуждение Президиуму Правительства региона. В последствии было принято официальное решение о разделении министерств.

Выделение Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми из структуры Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства связано с задачами в области инфраструктурного строительства к 100-летию Республики Коми.

«Реализация проектов по строительству новых объектов в республике, реконструкции и ремонту требует усиленной координации по всем направлениям. И решение этой важной задачи будет возложено на новое министерство», - отметил заместитель Председателя Правительства Республики Коми Константин Лазарев.

Он также отметил, что ключевыми направлениями работы создаваемого Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми станут обеспечение стабильной работы объектов жизнеобеспечения в регионе, в том числе в рамках прохождения осенне-зимнего периода, а также тарифообразование. «Формирование тарифов в Республике Коми должно быть максимально прозрачным и понятным для всех участников этого этого процесса, в первую очередь для населения», - подчеркнул К. Лазарев.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова отметила, что при реорганизации министерств штатная численность работников останется на прежнем уровне. «Данное решение соотносится с требованиями Программы оздоровления государственных финансов Республики Коми на 2017-2019 годы, направленной на укрепление устойчивости бюджетной системы региона, удержание роста расходов и сокращение дефицита республиканского бюджета», - подчеркнула Л. Максимова.

Напомним, 17 мая этого года Глава региона Сергей Гапликов подписал распоряжение о сокращении штатной численности госслужащих и работников органов власти и отдельных учреждений на 10 процентов. В число органов власти вошли также реорганизуемые министерства.

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 26 июня 2017 года № 55, все основные организационные мероприятия планируется осуществить до 1 сентября 2017 года, а ввести в действие изменения в структуру органов исполнительной власти Республики Коми – до 1 января 2018 года. Указанные сроки обсуловлены тем, что ряд решений, принимаемых в процессе реорганизации министерств, необходимо согласовать с федеральными органами исполнительной власти. Кроме того, в целях реализации данного Указа Главы Республики Коми требуется внесение соответствующих изменений в законодательство Республики Коми.

Указом Главы Республики Коми также распределены полномочия и функции между указанными министерствами.