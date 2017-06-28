Усинский медведь убежал от охотнадзора

Охотнадзор Коми совместно с ГУ МЧС России по Коми контролирует ситуацию в районах, откуда поступает информация о появлении медведей рядом с населенными пунктами, а также вдоль дорог, а также магистральных нефте- и газопроводов.

Как сообщили "Комиинформу" в Охотнадзоре Коми, сообщения поступают практически отовсюду, но наиболее проблемными территориями являются Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Усинск и Удорский район.

Напомним, на прошлой неделе Минпромом Коми было принято решение об отстреле двух медведей, угрожавших безопасности жителей Удорского и Усинского районов. В Удорском районе медведь был застрелен, в Усинске – скрылся, а затем появился на территории другого поселения.

"В Вуктыле, откуда поступало много жалоб от жителей, медведь ушел и не появлялся вот уже несколько дней, - пояснили нам в Охотнадзоре Коми. – Появление медведей – это ежегодная проблема, но за все это время мы ни одно животное не застрелили, если оно явно не угрожало жизни людей".

В ведомстве пояснили, что появление животных вдоль магистральных нефте- и газопроводов объясняется тем, что там в первую очередь весной появляется зелень. В сельских районах животные кормятся на кладбищах и свалках. В поселения их также приводит беспечное отношение сельчан к выгулу скотины.

"Совместно с ГУ МЧС России по Коми мы проводим еженедельный мониторинг информации, изучаем, есть ли угроза безопасности людей, отрабатываем план действий на этот случай", - пояснили нам в ведомстве.