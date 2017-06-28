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28.06.2017 11:51
Усинский медведь убежал от охотнадзора
Охотнадзор Коми совместно с ГУ МЧС России по Коми контролирует ситуацию в районах, откуда поступает информация о появлении медведей рядом с населенными пунктами, а также вдоль дорог, а также магистральных нефте- и газопроводов.
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Как сообщили "Комиинформу" в Охотнадзоре Коми, сообщения поступают практически отовсюду, но наиболее проблемными территориями являются Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Усинск и Удорский район.

Напомним, на прошлой неделе Минпромом Коми было принято решение об отстреле двух медведей, угрожавших безопасности жителей Удорского и Усинского районов. В Удорском районе медведь был застрелен, в Усинске – скрылся, а затем появился на территории другого поселения.

"В Вуктыле, откуда поступало много жалоб от жителей, медведь ушел и не появлялся вот уже несколько дней, - пояснили нам в Охотнадзоре Коми. – Появление медведей – это ежегодная проблема, но за все это время мы ни одно животное не застрелили, если оно явно не угрожало жизни людей".

В ведомстве пояснили, что появление животных вдоль магистральных нефте- и газопроводов объясняется тем, что там в первую очередь весной появляется зелень. В сельских районах животные кормятся на кладбищах и свалках. В поселения их также приводит беспечное отношение сельчан к выгулу скотины.

"Совместно с ГУ МЧС России по Коми мы проводим еженедельный мониторинг информации, изучаем, есть ли угроза безопасности людей, отрабатываем план действий на этот случай", - пояснили нам в ведомстве.

Комментарии (4)

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  • (((((
    28.06.2017, 12:31:38
    1
    ...животные кормятся на кладбищах((((прямо слух резануло..жесть((
  • Алвантыч
    28.06.2017, 12:44:16
    -2
    Страна
    Россия п......ская страна во всем цив. Мире животных усыпляют и увозят подальше.
    • ...
      28.06.2017, 13:10:54
      -1
      Вертолет никто оплачивать не хочет )
    • Я
      28.06.2017, 13:48:54
      3
      Это не россия такая, а люди тут такие. Им на всех пох. Кроме себя. Поэтому их в циливизованных странах не любят...
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