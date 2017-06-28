Усинцы сообщают о подростках на крышах

На минувшей неделе сразу несколько сообщений поступило в полицию Усинска по одному поводу.

Усинцы сообщают в полицию о том, что на крыше домов постоянно появляются гуляющие дети. Уже после первого обращения (замечены дети были на доме №52 по улице Нефтяников) полицейские обратились в управляющую компанию с просьбой обеспечить меры безопасности.

Однако сообщения повторялись на протяжении всей недели.

Представители управляющей компании утверждают, что они закрывают чердачные помещения на навесные замки. Однако кто-то их постоянно срывает.

Так или иначе, несанкционированные прогулки по крышам продолжаются.

(с) Усинск.Онлайн