28.06.2017 14:05
Усинцы сообщают о подростках на крышах
На минувшей неделе сразу несколько сообщений поступило в полицию Усинска по одному поводу.
Усинцы сообщают в полицию о том, что на крыше домов постоянно появляются гуляющие дети. Уже после первого обращения (замечены дети были на доме №52 по улице Нефтяников) полицейские обратились в управляющую компанию с просьбой обеспечить меры безопасности.
Однако сообщения повторялись на протяжении всей недели.
Представители управляющей компании утверждают, что они закрывают чердачные помещения на навесные замки. Однако кто-то их постоянно срывает.
Так или иначе, несанкционированные прогулки по крышам продолжаются.
(с) Усинск.Онлайн
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