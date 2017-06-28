<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

28.06.2017 14:05
Усинцы сообщают о подростках на крышах

На минувшей неделе сразу несколько сообщений поступило в полицию Усинска по одному поводу.

elitefon.ru-22414.jpg

Усинцы сообщают в полицию о том, что на крыше домов постоянно появляются гуляющие дети. Уже после первого обращения (замечены дети были на доме №52 по улице Нефтяников) полицейские обратились в управляющую компанию с просьбой обеспечить меры безопасности.

Однако сообщения повторялись на протяжении всей недели.

Представители управляющей компании утверждают, что они закрывают чердачные помещения на навесные замки. Однако кто-то их постоянно срывает.

Так или иначе, несанкционированные прогулки по крышам продолжаются.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (13)

Добавить комментарий
  • Усинск
    28.06.2017, 15:12:53
    1
    Не дай бог кто свалится сразу все чердаки позакрывают.так почему бы сегодня не закрыть на замок.
  • Рома
    28.06.2017, 15:51:54
    -1
    дети
    У них нет детских площадок.
    • !
      28.06.2017, 17:21:56
      2
      Площадок полно, по крышам лазают те кому площадки уже не интересны.
  • Галина
    28.06.2017, 16:01:43
    5
    Необходимо не только вешать замки, но и проводить беседы в школах, в газете писать о том, что чердаки, крышы - это места для служебного пользования и находиться там запрещено посторонним. Также нельзя без приглашения заходить в подъезды. Начинаешь беседовать с подростками слышишь в ответ "что подъезды это места общего пользования всех, кто захочет зайти и выгнать нас вы не имеете право". Откуда такие познания... Ведут себя отвратительно, что мальчики, что девочки. Выгоняем по несколько раз в день, вызываем полицию, но результатов не видно. Вот и устраивают в подъездах туалеты, справляют нужду в ковшы м/проводов, расписывают стены, пьют, курят и мусорят. Ходят толпами. Конечно и сами жители должны дружно встать на защиту своего подъезда. У нас в 4 подъезде замки не успеваем вешать, петли по срезали, а железную решетку на входе согнули чуть не в восьмерку. Конечно это сделали не хилые подростки, а постарше. Это проблема не только 52-го дома.
    • ...
      28.06.2017, 16:21:13
      -5
      А на каком основании вы можете выгнать подростков из подъезда, если они не хулиганят?
      • Яг Морт
        28.06.2017, 16:33:46
        4
        На основании того, что подъезд общедомовая СОБСТВЕННОСТЬ жильцов!!!
        • ...
          28.06.2017, 16:59:44
          -4
          Это вовсе не означает, что они могут таким образом ею распоряжаться и выгонять посторонних на улицу.
      • ха
        28.06.2017, 17:06:59
        2
        А на каком основании они тусят в чужих подъездах? Что не в своих то???
        • Она
          28.06.2017, 19:05:46
          -1
          в своих родители ходят, ни покурить ни по харкать спокойно. А в чужом можно вести себя как свинья!
  • Галина
    28.06.2017, 16:06:31
    6
    В дополнение
    Дом стоит в центре Усинска. Во время праздников необходимо устанавливать туалеты, чтобы не справляли нужду в подъездах (пишу не только о детях). Замки на входах в подъезд не спасают.
  • гость
    28.06.2017, 18:11:55
    0
    почему то только на нефтяников 50 и 52 разгуливают дети на крышах. закройте пожалуйста чердаки!
    • не только
      28.06.2017, 18:17:06
      1
      На Пионерской 16 часто вижу группам большими и малыми.
  • Яяя
    28.06.2017, 23:41:29
    0
    А сами будто по крышам не ходили в детстве,щас все какие-то маминки сыночки стали. Это нельзя,то нельзя,пусть лучше в телефон играет и в интернете сидит.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 