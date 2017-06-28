Превратим Парму в мусорку?

Парма буквально полна несанкционированными свалками. Непорядочные граждане считают нормальным выбрасывать мусор посреди посёлка.
На эту же тему в редакцию поступило письмо:
"Пожалуйста, помогите! - пишет нам жительница Пармы Елена. - В Парме горы мусора, особенно на берегу реки, дохлые животные, хлам, просто ужас!!! Жаль фотки не сделала, но если вы поедите в Парму, то перед магазином "Перекрёсток" есть дорога к реке и там вы все сами увидите... Там же остановки автобусные в ужасном состоянии, нигде нет мусорных баков. А ведь сейчас - год экологии в России!"
Мы съездили в посёлок и сделали несколько кадров.
Видно, что уборка обочин не производилась, а вскоре и вовсе они зарастут травой, что затруднит как саму уборку, так и контроль за состоянием обочин.
(с) Усинск.Онлайн
когда уже будет порядок?????????????????
Кода люди научатся уважать себя и место, где живут.
.Устроили бы субботник,и было бы чисто.Ладно еще две бессменные дамочки хоть как то да убирают.А не будут убирать,совсем засерут всю Парму.