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28.06.2017 15:21
Превратим Парму в мусорку?
Обочины и различные заезды посёлка стали использоваться усинцами под свалку.
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Парма буквально полна несанкционированными свалками. Непорядочные граждане считают нормальным выбрасывать мусор посреди посёлка.

На эту же тему в редакцию поступило письмо:

"Пожалуйста, помогите! - пишет нам жительница Пармы Елена. - В Парме горы мусора, особенно на берегу реки, дохлые животные, хлам, просто ужас!!! Жаль фотки не сделала, но если вы поедите в Парму, то перед магазином "Перекрёсток" есть дорога к реке и там вы все сами увидите... Там же остановки автобусные в ужасном состоянии, нигде нет мусорных баков. А ведь сейчас - год экологии в России!"

Мы съездили в посёлок и сделали несколько кадров.

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Видно, что уборка обочин не производилась, а вскоре и вовсе они зарастут травой, что затруднит как саму уборку, так и контроль за состоянием обочин.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (10)

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  • девушка
    28.06.2017, 15:28:50
    9
    ужас!!!!!!!!!!!!! что происходит в нашем муниципальном образовании??????????????????? куда ни глянь везде плохо, всё разваливается, всё гниёт!!!!!!!!!!!!!! мы, жители округа, ежемесячно платим налоги, платим за коммуналку, а живём, как на свалке!
    когда уже будет порядок?????????????????
    • так
      28.06.2017, 15:42:36
      4
      девушке
      Когда "нескучные" люди научатся за собой мусор убирать, а "нескучные" организации соответствующие органы будут штрафовать на "нескучные" суммы или вовсе аннулировать за наведение беспорядка.
      Кода люди научатся уважать себя и место, где живут.
    • Goos
      28.06.2017, 15:49:00
      14
      На лицо, полное отсутствие федеральной, республиканской и местной власти. Мы живем в колонии и точка. Сюда поселили людей, что бы они добывали нефть для обогащения метрополии (Московии или Московского княжества) другое никого не заботит.
  • Усинцы
    28.06.2017, 15:34:27
    1
    вообще такая картина кругом наблюдается. По пути на водозабор такая же картина. Люди забирают мусор со своих дач и выкидывают с окон по пути. Так вот, желаю, чтоб отсохли руки у таких упырей.
  • Дина
    28.06.2017, 15:46:16
    1
    Зачастую (некоторые, обособленные) сами жители пгт. Парма создают такие свалки, печально.
  • Интерес
    28.06.2017, 16:11:58
    4
    А что : Парма бесхозная ????? Глава КТО ???? Или беспризорная ОНА ?????
  • -------
    28.06.2017, 17:19:32
    3
    отправьте фотографа по Усинску , начните с ..... с левой стороны здания полиции
  • 111
    28.06.2017, 18:09:34
    0
    Нескучный _Zad
  • Самсон
    28.06.2017, 22:35:37
    1
    Надо же,диковину увидела!Парма давно не поселок городского типа,а мусорная яма.Где это видано,в п.г.т.нет абсолютно ничего,ни клуба,ни бани,одни магазины-7 ШТУК,да по всему периметру окружающему п.г т.,находятся базы,и вот вам,господа жители,все ваше богатство!
  • Филя
    28.06.2017, 22:41:28
    -1
    Парма давно всеми забыта,никому не нужна.Да и сами жители -пассивный народишко,никому ничего не надо.,,Сходки ,,у них на остановке или в магазине,или в автобусе.Попиз....и и разошлись кто куда.Никто пальцем не пошевелит,будут стоять в сраной остановке,и ждать когда придет Пчелка Майя и уберет
    .Устроили бы субботник,и было бы чисто.Ладно еще две бессменные дамочки хоть как то да убирают.А не будут убирать,совсем засерут всю Парму.
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