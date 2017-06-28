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28.06.2017 16:22
В Коми подорожали капуста и картошка
Об этом сообщил Роскомстат Коми.
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За прошедшую неделю цены в Коми на мороженную рыбу и сахар-песок выросли в среднем на 1,1-1,2%. Снижение цен было отмечено на яйца куриные в среднем на 1,6%, куры - на 0,6%, чай - на 0,2%.

Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала в среднем на 8%, картофель - на 4,3%, морковь - на 3,4%, яблоки - на 2,3%. Снижение цен было отмечено на огурцы и помидоры - на 2,0-2,3%.

Цена на капусту показывает наибольший рост за месяц - с конца мая она подорожала на 54%.

Комментарии (9)

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  • Усинка
    28.06.2017, 16:30:06
    0
    Картошка!
  • Я
    28.06.2017, 16:50:53
    0
    Картошка? Ни разу не пробовал.
    • кааак?
      28.06.2017, 17:02:20
      0
      :)
      это ж новый вид овоща!!!! Селекционеры Усинска вывели!!!! Попробуйте, очень вкусно!!!!
    • Александр Р
      28.06.2017, 22:54:29
      0
      Вы многое потеряли. Попробуйте пирожное "картошка" очень вкусно.
  • гость
    28.06.2017, 16:54:03
    2
    беда,беда,огорчение!!! Без картофки фообще физнь не физнь,а одна сполфное муфение!
  • Дружко
    28.06.2017, 17:03:59
    0
    Хайпанем немнофечко!!!!
  • Яяя
    28.06.2017, 17:53:14
    1
    Котлетки с пюрешкой.
    • Ооо
      28.06.2017, 22:12:54
      1
      С макарошками
      • Яяя
        28.06.2017, 23:39:33
        0
        Нет,спюрешкой,спюрешкой с пюрешкой. Турютурю))
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