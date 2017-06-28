В Коми подорожали капуста и картошка

Об этом сообщил Роскомстат Коми.

За прошедшую неделю цены в Коми на мороженную рыбу и сахар-песок выросли в среднем на 1,1-1,2%. Снижение цен было отмечено на яйца куриные в среднем на 1,6%, куры - на 0,6%, чай - на 0,2%.

Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала в среднем на 8%, картофель - на 4,3%, морковь - на 3,4%, яблоки - на 2,3%. Снижение цен было отмечено на огурцы и помидоры - на 2,0-2,3%.

Цена на капусту показывает наибольший рост за месяц - с конца мая она подорожала на 54%.