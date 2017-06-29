В Коми с 1 июля увеличится размер минимальной заработной платы

Такое решение принято по поручению главы республики Сергея Гапликова в рамках исполнения задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным по устранению фактической разницы между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой до 2018 года.

Повторное увеличение минимальной заработной платы (МЗП) в республике предусмотрено региональным соглашением о минимальной заработной плате в Коми на 2017 год, заключенным в конце прошлого года. По южной природно-климатической зоне республики месячный размер МЗП достигнет 8700 рублей, по северной увеличится до 10000 рублей.

Напомним, региональным соглашением о минимальной заработной плате, которое подписали правительство Коми, Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми», Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Коми, в республике установлено положение, при котором минимальная заработная плата в регионе превышает общероссийский МРОТ. Помимо этого, в Коми впервые была установлена минимальная зарплата дифференцированно для севера и юга республики.

Соглашение предусматривает повышение минимальной зарплаты в Коми дважды за год. Первое – с 1 января текущего года. Тогда минимальная зарплата в регионе увеличилась до 8100 рублей в месяц по южной природно-климатической зоне республики и до 9300 рублей в месяц - по северной. С 1 июля будет повторное повышение: до 8700 и до 10000 рублей в месяц по южной и северной зонам республики соответственно.