Комментарии (1)

Письмо в редакцию "От диспетчера к диспетчеру... делать людям нечего"

Наш читатель поведал историю о том, как в Усинске диспетчеры сервисных служб перекладывают ответственность на друг друга.

Усинск.Онлайн, здравствуйте, помогите решить вопрос.

На улице Парковая, которая переходит в Таежную, возле полиции, прямо на пешеходном пешеходе находится открытый канализационный колодец.

26 июня я звонил в Водоканал, заявку приняла диспетчер Быкова.

28 июня я повторно позвонил в Водоканал поинтересоваться когда будет закрыт колодец, диспетчер сказала, что этот колодец относится к городскому ЖУ и она перенаправила заявку на т 21200.

Позвонив по телефону 21200 я пообщался с диспетчером Беляниной, она подтвердила что 26 июня к ним поступала заявка от Водоканала.

На мой вопрос "когда будет решена проблема" Белянина ответила примерно следующее: «Улица Парковая…, ну этот колодец открыт не первый год…, ну давайте я от вас приму повторную заявку, ну скажите вашу фамилию… »

Уважаемая редакция, действительно каждый год этот колодец накрывают фанеркой и придавливают сверху кирпичом, типа мы закрыли молодцы, на три месяца хватит.

Когда уже этот колодец будет капитально отремонтирован.

Или нужно подождать пока взрослый человек покалечится или ребёнок погибнет.

Помогите избежать трагедии!!!

С уважением, Станислав.