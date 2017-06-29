В Кадастровой палате усинцы могут узнать, установлены ли ограничения на их земельных участках

Приобретение любого недвижимого имущества, в том числе земельного участка, несет в себе определенные риски для покупателя. Перед тем, как оформить право собственности на земельный участок, жителям Усинска необходимо проверять сведения о приобретаемом объекте недвижимости, например, на наличие каких-либо обременений.

Что содержит такое понятие, как обременение и что означает право ограниченного пользования земельным участком, усинцам рассказали в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми.

Действующим законодательством право ограниченного пользования чужим земельным участком определяется как сервитут, который служит для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, телефонной связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, и которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

Сервитуты подразделяются на частные и публичные. И те, и другие сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

Сервитут может быть установлен следующими способами:

по соглашению сторон (оформляется письменное соглашение, подписываемое собственником земельного участка и собственником недвижимого имущества, устанавливающего сервитут);

устанавливается нормативным правовым актом Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления в случаях, если его установление необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков;

по решению суда (если между сторонами не удалось достигнуть соглашения во внесудебном порядке, сервитут может быть установлен по решению суда при наличии достаточных к тому оснований).

Сервитут может быть установлен как на определенный промежуток времени, так и быть бессрочным. Срок действия сервитута зависит от конкретных обстоятельств и соглашений сторон.

При установлении сервитута собственник земельного участка, на котором он устанавлен, частично ограничен в своих правах и обязан обеспечить пользование сервитутом третьими лицами и соответственно вправе, если иное не предусмотрено действующим законом, требовать плату за пользование земельным участком от граждан, в интересах которых установлен сервитут. Если необходимость в установлении сервитута отпадает, то собственник земельного участка вправе через суд предъявить требования о прекращении сервитута ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен.

Как узнать, установлены ли ограничения на земельном участке и куда необходимо для этого обратиться? Первый вариант: заинтересованное лицо может узнать такие сведения на сайте Федеральной кадастровой палаты (http://kadastr.ru/site/electron/zouit.htm), набрав в соответствующей строке страницы сайта кадастровый номер земельного участка или учетный номер зоны. Сведения о сервитуте отображаются на сайте в том случае, если объект недвижимости зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости. Второй вариант: информацию об обременениях можно узнать, запросив выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Для этого гражданину необходимо обратиться в офисы приема-выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми или многофункционального центра «Мои документы». За предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки взимается плата, размер которой установлен приказом Минэкономразвития России от 9 декабря 2016 г. № 799.