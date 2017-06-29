Это может пригодиться: расписание движения пассажирского теплохода

Обновленное расписание движения пассажирских теплоходов «Николай Горный» и «Светлый» на 2017 год.

Расписание движения пассажирского теплохода «Светлый» по маршруту «Парма – Усть-Уса – Усть- Лыжа» на период с 01.06.2017 г. по 15.10.2017 г.

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км) Парма 07.00 Усть-Уса 08.15 08.05 30 Акись 09.10 09.00 20 Усть-Лыжа 10.10 15

Маршрут «Усть- Лыжа -Усть-Уса- Парма»

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км) Усть-Лыжа 10.20 15 Акись 11.10 11.00 20 Усть-Уса 12.30 12.10 30 Парма 13.40

Дни выполнения: понедельник, четверг

Расписание движения пассажирского теплохода «Светлый» по маршруту «Парма –Усть- Уса- Щельябож» на период с 01.06.2017 г. по 15.10.2017 г.

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км) Парма 06.30 Усть-Уса 07.50 07.40 30 Кушшор 09.20 09.10 33 Щельябож 09.50 13

Маршрут «Щельябож- Усть- Уса- Парма»

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км) Щельябож 10.10 13 Кушшор 11.00 10.50 33 Усть-Уса 12.50 12.40 30 Парма 14.30

Дни выполнения: суббота

Расписание движения пассажирского теплохода «Николай Горный» по маршруту «Парма – Мутный Материк – Парма» на линии «Парма – Мутный Материк» с 01.06.2017 г. по 25.08.2017 г.

Остановка Прибытие Отправление Расстояние (км) Парма 06.00 Усть- Уса 06.50 07.00 30 Кушшор 08.00 08.10 33 Щельябож 08.40 08.50 13 Праскан 09.40 09.50 26 Захарвань 10.10 10.20 10 Денисовка 11.10 11.20 26 М-Материк 12.20 35

на линии «Мутный Материк – Парма» с 01.06.2017 г. по 25.08.2017 г.

Остановка Прибытие Отправление Расстояние (км) Парма 19.10 30 Усть- Уса 18.00 18.10 33 Кушшор 16.50 17.00 13 Щельябож 16.10 16.20 26 Праскан 15.00 15.10 13 Захарвань 14.30 14.40 26 Денисовка 13.30 13.40 35 М-Материк 12.30

Дни выполнения: понедельник, среда, пятница

Примечание: в связи с сокращением светового времени с 25 августа 2017 г. по 10 октября 2017 г. отправление из Пармы будет выполняться с 05.00 утра. Отправление из Мутного Материка в 11.00 дня.