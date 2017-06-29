<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

29.06.2017 10:02
Это может пригодиться: расписание движения пассажирского теплохода
Обновленное расписание движения пассажирских теплоходов «Николай Горный» и «Светлый» на 2017 год.
teplohody.jpg

Расписание движения пассажирского теплохода «Светлый» по маршруту «Парма – Усть-Уса – Усть- Лыжа» на период с 01.06.2017 г. по 15.10.2017 г.

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км)
Парма 07.00
Усть-Уса 08.15 08.05 30
Акись 09.10 09.00 20
Усть-Лыжа 10.10 15

Маршрут «Усть- Лыжа -Усть-Уса- Парма»

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км)
Усть-Лыжа 10.20 15
Акись 11.10 11.00 20
Усть-Уса 12.30 12.10 30
Парма 13.40

Дни выполнения: понедельник, четверг

Расписание движения пассажирского теплохода «Светлый» по маршруту «Парма –Усть- Уса- Щельябож» на период с 01.06.2017 г. по 15.10.2017 г.

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км)
Парма 06.30
Усть-Уса 07.50 07.40 30
Кушшор 09.20 09.10 33
Щельябож 09.50 13

Маршрут «Щельябож- Усть- Уса- Парма»

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км)
Щельябож 10.10 13
Кушшор 11.00 10.50 33
Усть-Уса 12.50 12.40 30
Парма 14.30

Дни выполнения: суббота

Расписание движения пассажирского теплохода «Николай Горный» по маршруту «Парма – Мутный Материк – Парма» на линии «Парма – Мутный Материк» с 01.06.2017 г. по 25.08.2017 г.

Остановка Прибытие Отправление Расстояние (км)
Парма 06.00
Усть- Уса 06.50 07.00 30
Кушшор 08.00 08.10 33
Щельябож 08.40 08.50 13
Праскан 09.40 09.50 26
Захарвань 10.10 10.20 10
Денисовка 11.10 11.20 26
М-Материк 12.20 35

на линии «Мутный Материк – Парма» с 01.06.2017 г. по 25.08.2017 г.

Остановка Прибытие Отправление Расстояние (км)
Парма 19.10 30
Усть- Уса 18.00 18.10 33
Кушшор 16.50 17.00 13
Щельябож 16.10 16.20 26
Праскан 15.00 15.10 13
Захарвань 14.30 14.40 26
Денисовка 13.30 13.40 35
М-Материк 12.30

Дни выполнения: понедельник, среда, пятница

Примечание: в связи с сокращением светового времени с 25 августа 2017 г. по 10 октября 2017 г. отправление из Пармы будет выполняться с 05.00 утра. Отправление из Мутного Материка в 11.00 дня.

Комментарии (2)

Добавить комментарий
  • !
    29.06.2017, 12:37:34
    0
    Интересно, жалко только что так рано. Семью сложно будет уговорить на такую прогулку. А одному скучно.
  • Девушка
    29.06.2017, 12:59:07
    0
    Спасибо за расписание)
Последние комментарии
Последние объявления
   
 