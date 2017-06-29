Это может пригодиться: расписание движения пассажирского теплохода

Расписание движения пассажирского теплохода «Светлый» по маршруту «Парма – Усть-Уса – Усть- Лыжа» на период с 01.06.2017 г. по 15.10.2017 г.
|Населенный пункт
|Отправление
|Прибытие
|Расстояние (км)
|Парма
|07.00
|Усть-Уса
|08.15
|08.05
|30
|Акись
|09.10
|09.00
|20
|Усть-Лыжа
|10.10
|15
Маршрут «Усть- Лыжа -Усть-Уса- Парма»
|Населенный пункт
|Отправление
|Прибытие
|Расстояние (км)
|Усть-Лыжа
|10.20
|15
|Акись
|11.10
|11.00
|20
|Усть-Уса
|12.30
|12.10
|30
|Парма
|13.40
Дни выполнения: понедельник, четверг
Расписание движения пассажирского теплохода «Светлый» по маршруту «Парма –Усть- Уса- Щельябож» на период с 01.06.2017 г. по 15.10.2017 г.
|Населенный пункт
|Отправление
|Прибытие
|Расстояние (км)
|Парма
|06.30
|Усть-Уса
|07.50
|07.40
|30
|Кушшор
|09.20
|09.10
|33
|Щельябож
|09.50
|13
Маршрут «Щельябож- Усть- Уса- Парма»
|Населенный пункт
|Отправление
|Прибытие
|Расстояние (км)
|Щельябож
|10.10
|13
|Кушшор
|11.00
|10.50
|33
|Усть-Уса
|12.50
|12.40
|30
|Парма
|14.30
Дни выполнения: суббота
Расписание движения пассажирского теплохода «Николай Горный» по маршруту «Парма – Мутный Материк – Парма» на линии «Парма – Мутный Материк» с 01.06.2017 г. по 25.08.2017 г.
|Остановка
|Прибытие
|Отправление
|Расстояние (км)
|Парма
|06.00
|Усть- Уса
|06.50
|07.00
|30
|Кушшор
|08.00
|08.10
|33
|Щельябож
|08.40
|08.50
|13
|Праскан
|09.40
|09.50
|26
|Захарвань
|10.10
|10.20
|10
|Денисовка
|11.10
|11.20
|26
|М-Материк
|12.20
|35
на линии «Мутный Материк – Парма» с 01.06.2017 г. по 25.08.2017 г.
|Остановка
|Прибытие
|Отправление
|Расстояние (км)
|Парма
|19.10
|30
|Усть- Уса
|18.00
|18.10
|33
|Кушшор
|16.50
|17.00
|13
|Щельябож
|16.10
|16.20
|26
|Праскан
|15.00
|15.10
|13
|Захарвань
|14.30
|14.40
|26
|Денисовка
|13.30
|13.40
|35
|М-Материк
|12.30
Дни выполнения: понедельник, среда, пятница
Примечание: в связи с сокращением светового времени с 25 августа 2017 г. по 10 октября 2017 г. отправление из Пармы будет выполняться с 05.00 утра. Отправление из Мутного Материка в 11.00 дня.
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