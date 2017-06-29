Нефтяники сделали подарок усинскому ветерану

Усинскому ветерану Великой Отечественной войны Шакирьяну Юмагулову работники ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» подарили большой плазменный телевизор.

Прежний телевизор в квартире фронтовика пришел в негодность. Поэтому нефтяники знали наверняка, что новый «голубой экран» в доме участника Сталинградской битвы будет кстати.

От имени генерального директора «ЛУКОЙЛ-Коми», депутата Госсовета республики Александра Лейфрида к ветерану обратился начальник цеха обеспечения производства ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», депутат Совета Усинска Александр Баранов. Он поблагодарил Шакирьяна Фазлыахметовича за то, что на фронтах Великой Отечественной он вместе с боевыми товарищами отстоял свободу нашей страны, подарил жизнь целым поколениям наших соотечественников.

Как известно, этим летом исполняется 75 лет с начала Сталинградского сражения, ставшего переломным в самой масштабной и кровопролитной войне в истории человечества. Именно под Сталинградом 18-летний Шакирьян принял боевое крещение и получил свои первые ранения. Ветеран поделился воспоминаниями о боевых буднях, о героизме советских солдат и радости Победы:

– Было страшно, и враг был силен, но мы все, как один, со словами «За Родину» отважно шли вперед. Верили в победу, всем сердцем верили. И эта вера помогла нам защитить родную землю. Фашист отрезвел от такого сопротивления и понял, что в этой войне ему победить невозможно.

За беседой с ветераном нефтяники успели установить новый телевизор и настроить каналы.

– Спасибо вам, что помните о нас, помогаете. Для нас это очень важно, – сказал Шакирьян Юмагулов от лица всех усинских ветеранов.