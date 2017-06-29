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29.06.2017 14:40
Заживём. Продолжительность жизни в России выросла до 71,9 года
По итогам прошлого года средняя продолжительность жизни в стране выросла до рекордного показателя - 71,87 года.
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При этом за последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос с 70,2 года в 2012 году до 71,87 года в 2016-м. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на данные Росстата, оказавшиеся в распоряжении издания.

Дольше всего в России живут в Ингушетии, Дагестане и Москве - более 77 лет. Для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин - 66,5 года.

Напомним, что согласно последним исследованиям, которые приводит официальная статистическая служба, количество родившихся в январе-мае этого года составило 679,2 тысячи, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был выше - 762,5 тысячи человек.

Комментарии (1)

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  • Муфлон
    29.06.2017, 14:51:49
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    Это при учете, что в Усинске год за два идет.... тогда мне сколько вообще осталось?
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