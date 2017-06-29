Обмен платежных карт бюджетников на карты "Мир" вступает в новую стадию

С 1 июля те, кто придет работать в бюджетную сферу или впервые обратится за получением пенсии, будут получать только карты "Мир".

С 1 июля все банкоматы России, а также работающие на территории страны платежные терминалы должны принимать карту "Мир". Фото: Петр Ковалев\ТАСС

В течение года - до 1 июля 2018 года - карты "Мир" получат все сотрудники бюджетных организаций, которые сейчас пользуются картами международных платежных систем. Для пенсионеров карты будут выпускаться постепенно, по мере того как будет истекать срок действия карт, которыми они пользуются сейчас. Этот процесс будет завершен до 1 июля 2020 года. Предусмотрены бесплатный выпуск и обслуживание карт "Мир" для пенсионеров.

Для тех, кто не хочет пользоваться картой и получает пенсии или зарплату наличными, а также на счет, не привязанный к карте, будет сохранен прежний порядок.

Свою платежную карту в России было решено создать после того, как Visa и MasterCard перестали обслуживать ряд российских банков по решению США весной 2014 года. Участниками платежной системы "Мир" уже являются 386 кредитных организаций, более половины из них либо уже начали выпускать национальные карты, либо готовятся к их выпуску. На сегодняшний день российскими банками выпущено 9,7 миллиона карт "Мир", рассказали "Российской газете" в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир", "дочки" Банка России.

Карты "Мир" ничем не уступают картам международных платежных систем. Единственный нюанс: если вам выдадут "чистую" карту, то ею пока что нельзя будет пользоваться за границей. Если вы рассчитываете ездить за рубеж, то в банке можно попросить кобейджинговую карту "Мир" (например, "Мир-Maestro", ), выпущенную в сотрудничестве с международными платежными системами.

Для пенсионеров карты будут выпускаться постепенно, по мере того как будет истекать срок действия карт, которыми они пользуются сейчас

Преимуществом новой карты будет система скидок по ним. Бонусный возврат определенного процента с покупки (кэшбэк) сможет получить любой держатель карты "Мир" независимо от банка, который ее выпустил, рассказал в интервью "Российской газете" генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

"Мы ставим задачу, чтобы во всех востребованных сегментах - еда, топливо, путешествия, питание, рестораны и т. д. - у нас были полностью представлены ключевые компании, охватывающие все города страны, - рассказал Комлев. - Они будут размещать свои акции на портале privetmir.ru, и после регистрации к ним можно будет привязать любую карту "Мир", выпущенную любым банком".

Программа лояльности станет "всебанковской" - ее поддержка теперь прописана в обязательных требованиях платежной системы. "МИРовая лояльность" заработает в полном масштабе осенью.

Владимир Валерьевич, как можно будет получить скидки?

Владимир Комлев: Держатель карты "Мир" сам выбирает, в какой акции он хочет принять участие и получить кэшбэк за покупку. Платежная система является гарантом того, что размещенные на сайте акции действительно работают, причем именно на тех условиях, которые указаны на нашем портале. Если акция там размещена, ваша карта к ней привязана, дальше автоматически с торгового предприятия будут сняты бонусные баллы и зачислены на карту в виде денежной суммы.

Вы ставите какие-то условия по размерам скидок?

Владимир Комлев: Они будут разные. Вы каждый день ходите в супермаркет крупной сети, где низкие цены, и там ожидать 30-процентного дисконта вряд ли стоит, но за счет регулярности даже скидка в 5-7 процентов представляет интерес. А могут быть еще эмоциональные покупки, они бывают нечасто, но зато кэшбэк может составить сразу до 50 процентов. То есть вы идете именно туда, где на технику определенного бренда дают увеличенный кэшбэк по карте "Мир", и на таких условиях вы готовы поменять холодильник.

Новшество в том, что вы контролируете реализацию скидки?

Владимир Комлев: Не только. Сегодня кэшбэк в 99 случаях из 100 построен на том возврате, который в состоянии выплатить банк, выпустивший карту. Он накапливает interchange (комиссию за операцию по карте. - Прим. ред.) во всех сегментах и в каком-то одном, например на конкретной бензоколонке, дает скидку по 5 процентов, а во всех остальных - ничего.

Мы предлагаем кэшбэк, основанный на скидках, которые готовы давать сами торгово-сервисные предприятия, и кроме того даем возможность предоставлять индивидуальный кэшбэк на уровне товарной группы. Это позволяет торговцу объединять свои дисконтные мощности с поставщиком товара.