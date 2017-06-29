<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

29.06.2017 15:07
На Колвинском мосту идут работы по демонтажу
Работы по ремонту "первого" Колвинского моста, на котором обнаружены повреждения, продолжаются.
most_Kolva-1.jpg

Проводит их "Усинское дорожное ремонтно-строительное управление". Уже смонтирована металлическая площадка 3 х 6 метров, толщиной 20 мм по левому проезду. В настоящее время ведутся подготовительные работы по демонтажу разрушенной проезжей части моста.

most_Kolva-2.jpg

most_Kolva-3.jpg

27 июня в Усинск приезжала республиканская комиссия для осмотра, выявления причин повреждения моста. По результатам ее работы определены объемы восстановительных ремонтных работ и принято решение об ограничении движения транспортных средств по мостовому сооружению по половине проезжей части с предельно допустимой общей нагрузкой 20 тонн.

most_Kolva-4.jpg

Так было вчера вечером

В ближайшее время в Усинск прибудут специалисты-проектировщики ООО «Дортранспроект». После оценки фактического состояния конструкций моста и определения параметров его грузоподъемности, они детально будут разрабатывать проект ремонтных работ.

most_Kolva-5.jpg

Комментарии (3)

Добавить комментарий
  • Скептик
    29.06.2017, 19:11:05
    0
    Ну-да,ну-да
    А скоро дорогу построят до нарьяна и на большую землю..... придётся и на головных паром пускать, ведь без моста останемся.(((((
  • валерий
    29.06.2017, 19:33:55
    0
    "После оценки фактического состояния конструкций моста и определения параметров его грузоподъемности, они детально будут разрабатывать проект ремонтных работ."Потом тендер, и т.д. и т.п. если в 2018 к сентябрю начнут ремонтировать, то паром до головных, точно нужен будет.
  • Владимир
    29.06.2017, 20:10:48
    0
    Ремонт моста" Колва 1"
    -А пирожок бабушка знатный испекла !!! Сейчас князьки думать будут как от него незаметно кусочки по растащить, а если их до Харьягинского месторождения посчитать то таких долек лет на 15 наберётся.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 