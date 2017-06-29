На Колвинском мосту идут работы по демонтажу

Работы по ремонту "первого" Колвинского моста, на котором обнаружены повреждения, продолжаются.

Проводит их "Усинское дорожное ремонтно-строительное управление". Уже смонтирована металлическая площадка 3 х 6 метров, толщиной 20 мм по левому проезду. В настоящее время ведутся подготовительные работы по демонтажу разрушенной проезжей части моста.

27 июня в Усинск приезжала республиканская комиссия для осмотра, выявления причин повреждения моста. По результатам ее работы определены объемы восстановительных ремонтных работ и принято решение об ограничении движения транспортных средств по мостовому сооружению по половине проезжей части с предельно допустимой общей нагрузкой 20 тонн.

Так было вчера вечером

В ближайшее время в Усинск прибудут специалисты-проектировщики ООО «Дортранспроект». После оценки фактического состояния конструкций моста и определения параметров его грузоподъемности, они детально будут разрабатывать проект ремонтных работ.