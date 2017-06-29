Комментарии (12)

Ремонт дворов по ул. 60 лет Октября "аукнулся" еще одним уголовным делом

Усинский городской суд оштрафовал работника управления капитального строительства за подлог документов и превышение должностных полномочий. К слову, это уже третий осужденный работник УКСа за последний год.

Как сообщили "Усинск.онлайн" в прокуратуре города Усинска, подсудимый Волков В.М., являясь должностным лицом, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Он также совершил служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, при этом деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

7 сентября 2015 года между МБУ «УКС» администрации Усинска и Обществом с ограниченной ответственностью «Ростех-безопасность» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту внутридворовых территорий и проездов вдоль общежитий по ул. 60 лет Октября, д. 6, 6/1 и 4/1 и жилого дома 6/2 с устройством автостоянки. Общая стоимость работ по настоящему договору составила 15 408 300 рублей 04 копеек. В состав работ по указанному договору также входли работы по ремонту дороги вдоль кинотеатра «Томлун» и дома № 6/1 по улице 60 лет Октября, стоимость которых составляет 4,5 млн. рублей.

Валерий Волков осуществил фиктивное принятие работ по ремонту указанной дороги и, не имея законных оснований, подписал официальные документы содержащие заведомо ложные сведения о выполнении в полном объеме работ по ремонту дороги стоимостью 4 444 565 рублей 12 копеек.

В результате умышленных преступных действий Волкова В.М. были существенно нарушены права и законные интересы МО ГО «Усинск» в связи с невыполнением ремонтных работ проезжей части. Кроме того, в результате указанных противоправных действий Волкова В.М. в адрес ООО «Ростех-безопасность» была необоснованно произведена оплата вышеуказанных работ за счет средств муниципального бюджета в размере 4 444 565 рублей 12 копеек.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей в доход государства.

(с) Усинск.Онлайн