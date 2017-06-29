Комментарии (12)

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29.06.2017 16:43
Ремонт дворов по ул. 60 лет Октября "аукнулся" еще одним уголовным делом
Усинский городской суд оштрафовал работника управления капитального строительства за подлог документов и превышение должностных полномочий. К слову, это уже третий осужденный работник УКСа за последний год.
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Как сообщили "Усинск.онлайн" в прокуратуре города Усинска, подсудимый Волков В.М., являясь должностным лицом, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Он также совершил служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, при этом деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

7 сентября 2015 года между МБУ «УКС» администрации Усинска и Обществом с ограниченной ответственностью «Ростех-безопасность» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту внутридворовых территорий и проездов вдоль общежитий по ул. 60 лет Октября, д. 6, 6/1 и 4/1 и жилого дома 6/2 с устройством автостоянки. Общая стоимость работ по настоящему договору составила 15 408 300 рублей 04 копеек. В состав работ по указанному договору также входли работы по ремонту дороги вдоль кинотеатра «Томлун» и дома № 6/1 по улице 60 лет Октября, стоимость которых составляет 4,5 млн. рублей.

Валерий Волков осуществил фиктивное принятие работ по ремонту указанной дороги и, не имея законных оснований, подписал официальные документы содержащие заведомо ложные сведения о выполнении в полном объеме работ по ремонту дороги стоимостью 4 444 565 рублей 12 копеек.

В результате умышленных преступных действий Волкова В.М. были существенно нарушены права и законные интересы МО ГО «Усинск» в связи с невыполнением ремонтных работ проезжей части. Кроме того, в результате указанных противоправных действий Волкова В.М. в адрес ООО «Ростех-безопасность» была необоснованно произведена оплата вышеуказанных работ за счет средств муниципального бюджета в размере 4 444 565 рублей 12 копеек.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей в доход государства.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (12)

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  • )))
    29.06.2017, 17:12:02
    20
    4,5 мульта спер-250 штук отдал. Да то прекрасный бизнес! А вот за спертый велик трёху влёт дают...
  • ППЦ
    29.06.2017, 17:25:42
    13
    Я правильно понял, что Администрацию такоен решение удовлетворило: у них 4,5 млн увели (пардон обогатились дружки Хахалкина), а штраф Волкову 250 т.р. и обратно денег никто не потребовал? А если вспомнить про предыдущие деяния работников УКСа в адрес РОСТЕХБЕЗОПАСНОСТИ, то у меня возникает вопрос: А ПО ОСТАЛЬНЫМ ДОГОВОРАМ ОПЛАТА ТОЖЕ ПРОХОДИЛА ПО ФИКТИВНЫМ АКТАМ?
    • Лол
      29.06.2017, 17:33:39
      3
      Да и 250 тыс вряд ли пойдут в бюджет города. Но подрядчик должен будет вернуть 4,5 мульта. Если, конечно, он не банкрот))))
      • ну ну вернут
        29.06.2017, 17:42:30
        4
        вы видили кого нибудь, чтобы кто то вернул халявные деньги? Их потратилу и пробухали. Интересно только одно, наши депутаты в очередной раз проглотят эту "пилюлю" с усами??
  • Вася
    29.06.2017, 18:32:54
    4
    Опг есть а укс впервые слышу.уголовно криминально сообщество чтоли пишите понятно.
  • Суждение
    29.06.2017, 18:39:44
    9
    Вот и ответ на многочисленные жалобы населения по поводу состояния безобразного дорог по всему городу.... Даже НЕТ желания уже никуда не обращаться письменно с претензией - чихали все "слуги народа" и руководители Усинска на всё и вся. Их город-их власть-их законы ...... Кто-то ещё сомневается ?????? Снимите розовые очёчки .... : гайзер и ко ушли , но стало только ХУЖЕ.
    • БГБ
      29.06.2017, 18:50:06
      0
      "и ко ушли"
      Да нуу!
      • 尸口水大
        29.06.2017, 19:06:46
        10
        у нас уже как три года очки с коричневыми стёклами. Я не припомню на своей памяти ни одно случая чтобы так откровенно и безнаказанно воровали. И самое противное, что всем пофиг.... широко раставить ноги и губки бантиком-предел наших избранников!
  • Владимир
    29.06.2017, 18:52:51
    1
    АУ
    • БГБ
      29.06.2017, 18:53:51
      0
      и Е?
  • Как так
    29.06.2017, 19:37:20
    2
    А неужели про это никто не знал? Ремонты дворов проводились с постоянными фотосессиях народных избранников и согласно выступлений героев в СМИ под неусыпным контролем и неожиданно подписанные акты вывплненных работ?...
  • контроль за ремонтом дворов
    29.06.2017, 19:58:37
    1
    http://usinsk.online/news/22558/
    http://usinsk.online/news/22370/
    из статьи: Как отметил председатель Совета города Николай Такаев, каждый год комиссия в составе представителей Совета и администрации выезжают по дворам и проводят оценку их состояния.
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