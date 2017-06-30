Надежда Дорофеева: "Разговоры о том, что коми язык нам не нужен, неуважительны по отношению к коренному населению"

"Было бы правильно и справедливо родителям учащихся самим определять потребность изучения Коми языка для их детей. Мы против обязательного изучения Коми языка в общеобразовательных учреждениях", - в частности говорится в обращении к депутатам Госсовета РК, сообщает "Комиинформ".
Председатель регионального парламента высказала свою точку зрения по этому вопросу.
"Прежде всего, давайте отчетливо понимать, что мы живем на территории национальной республики. И любые разговоры о том, что язык малой родины нам не нужен, мягко говоря, неуважительны по отношению к коренному населению. У меня много друзей и знакомых, говорящих на коми языке. С удовольствием общаюсь с ними, понимаю их, и меня это нисколько не коробит.
Я видела в социальных сетях призывы с требованием на законодательном уровне отменить обязательное изучение коми языка в образовательных учреждениях. Ее авторы, родившиеся и выросшие в Республике Коми, связавшие с ней свою судьбу, считают, что в повседневной жизни национальный язык им не нужен, а детям, кроме русского, куда важнее изучать английский или даже китайский язык", - считает Н.Дорофеева.
В качестве довода она привела две выдержки из Конституции Республики Коми:
"Статья 3. Образование Республики Коми и ее название связаны с исконным проживанием на ее территории коми народа. Республика Коми гарантирует сохранение и развитие языка, традиционной культуры и образа жизни коми народа и других народов, проживающих в республике, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Республики Коми, а также с учетом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации".
"Статья 67. Государственными языками Республики Коми являются коми и русский языки. В Республике Коми гарантируется народам, проживающим на территории республики, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".
По ее мнению, эти статьи главного закона республики призваны защищать самобытность коми народа, а свой язык – самая главная отличительная черта любой народности.
"Очевидно, что мое мнение против подобных инициатив. Коми языку в республике придан статус государственного. А государственный язык, конечно же, нужно изучать", - подчеркнула председатель Государственного совета Коми.
ВОТ КОГДА САМА ДОРОФЕЕВА СДАСТ ЭКЗАМЕН ПО КОМИ ЯЗЫКУ - А ПОТОМ ЕЩЕ И СМОЖЕТ ГДЕ ТО ЕГО ПРИМЕНИТЬ вот тогда и будет трепаться по поводу значимости национального языка ....
в Сибири коренные обеспечиваются по полной - а у нас даже слово им сказать не дают .... ПРИМЕР: бурение скважин вокруг деревень .... послушайте народ и не давайте бурить .... вот это будет поддержка малых народов ....
я тоже слушу иногда как общаются эти Коми - мат на мате (по Русски) и половина слов Русских ...
ООООЧЧЕЕЕЕННННЬЬЬЬЬ хотелось бы увидеть подтверждения от Дорофеевой подтвеждения ..... как она входит в образ Коми .... :-) и как ее дети вместо английского учат Коми .... :-) ..... наверняка они даже не в России учатся (как у всех чиновников обычно) .....
вот если б она знала что ответит за ЛОЖ и лишиться должности и т.д. - вот тогда бы я посмотрел какое интервью она б дала ..... а так ..... пусть все в госучреждении говорят по Коми (вот только какому - южному, среднему или северному) ....
Но по большому счёту вместе с языком умирает и народность ...