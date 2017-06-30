Надежда Дорофеева: "Разговоры о том, что коми язык нам не нужен, неуважительны по отношению к коренному населению"

Председатель Государственного совета Коми Надежда Дорофеева прокомментировала инициативу некоторых родителей законодательно отменить изучение коми языка в школах республики.

"Было бы правильно и справедливо родителям учащихся самим определять потребность изучения Коми языка для их детей. Мы против обязательного изучения Коми языка в общеобразовательных учреждениях", - в частности говорится в обращении к депутатам Госсовета РК, сообщает "Комиинформ".

Председатель регионального парламента высказала свою точку зрения по этому вопросу.

"Прежде всего, давайте отчетливо понимать, что мы живем на территории национальной республики. И любые разговоры о том, что язык малой родины нам не нужен, мягко говоря, неуважительны по отношению к коренному населению. У меня много друзей и знакомых, говорящих на коми языке. С удовольствием общаюсь с ними, понимаю их, и меня это нисколько не коробит.

Я видела в социальных сетях призывы с требованием на законодательном уровне отменить обязательное изучение коми языка в образовательных учреждениях. Ее авторы, родившиеся и выросшие в Республике Коми, связавшие с ней свою судьбу, считают, что в повседневной жизни национальный язык им не нужен, а детям, кроме русского, куда важнее изучать английский или даже китайский язык", - считает Н.Дорофеева.

В качестве довода она привела две выдержки из Конституции Республики Коми:

"Статья 3. Образование Республики Коми и ее название связаны с исконным проживанием на ее территории коми народа. Республика Коми гарантирует сохранение и развитие языка, традиционной культуры и образа жизни коми народа и других народов, проживающих в республике, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Республики Коми, а также с учетом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации".

"Статья 67. Государственными языками Республики Коми являются коми и русский языки. В Республике Коми гарантируется народам, проживающим на территории республики, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

По ее мнению, эти статьи главного закона республики призваны защищать самобытность коми народа, а свой язык – самая главная отличительная черта любой народности.

"Очевидно, что мое мнение против подобных инициатив. Коми языку в республике придан статус государственного. А государственный язык, конечно же, нужно изучать", - подчеркнула председатель Государственного совета Коми.