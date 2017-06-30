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30.06.2017 07:31
Надежда Дорофеева: "Разговоры о том, что коми язык нам не нужен, неуважительны по отношению к коренному населению"
Председатель Государственного совета Коми Надежда Дорофеева прокомментировала инициативу некоторых родителей законодательно отменить изучение коми языка в школах республики.
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"Было бы правильно и справедливо родителям учащихся самим определять потребность изучения Коми языка для их детей. Мы против обязательного изучения Коми языка в общеобразовательных учреждениях", - в частности говорится в обращении к депутатам Госсовета РК, сообщает "Комиинформ".

Председатель регионального парламента высказала свою точку зрения по этому вопросу.

"Прежде всего, давайте отчетливо понимать, что мы живем на территории национальной республики. И любые разговоры о том, что язык малой родины нам не нужен, мягко говоря, неуважительны по отношению к коренному населению. У меня много друзей и знакомых, говорящих на коми языке. С удовольствием общаюсь с ними, понимаю их, и меня это нисколько не коробит.

Я видела в социальных сетях призывы с требованием на законодательном уровне отменить обязательное изучение коми языка в образовательных учреждениях. Ее авторы, родившиеся и выросшие в Республике Коми, связавшие с ней свою судьбу, считают, что в повседневной жизни национальный язык им не нужен, а детям, кроме русского, куда важнее изучать английский или даже китайский язык", - считает Н.Дорофеева.

В качестве довода она привела две выдержки из Конституции Республики Коми:

"Статья 3. Образование Республики Коми и ее название связаны с исконным проживанием на ее территории коми народа. Республика Коми гарантирует сохранение и развитие языка, традиционной культуры и образа жизни коми народа и других народов, проживающих в республике, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Республики Коми, а также с учетом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации".

"Статья 67. Государственными языками Республики Коми являются коми и русский языки. В Республике Коми гарантируется народам, проживающим на территории республики, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

По ее мнению, эти статьи главного закона республики призваны защищать самобытность коми народа, а свой язык – самая главная отличительная черта любой народности.

"Очевидно, что мое мнение против подобных инициатив. Коми языку в республике придан статус государственного. А государственный язык, конечно же, нужно изучать", - подчеркнула председатель Государственного совета Коми.

Комментарии (9)

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  • гость
    30.06.2017, 8:22:01
    2
    Бред какой то. Где и как может пригодится коми язык человеку ? В тундре с оленеводами общаться ? Тем кому он интересен пусть учат а делать его обязательным совершенно ни к чему.
    • Иванов
      30.06.2017, 8:30:00
      3
      полный бред - в тундре нет Коми языка .... практически в каждой деревне свой Коми язык ... Дорофеева фигню несет даже не попытавшись разобраться ... выполняет свою работу - а мы тута причем ... и так по 7 уроков - и Коми язык дополнительная НАХРЕН не нужная нагрузка ...

      ВОТ КОГДА САМА ДОРОФЕЕВА СДАСТ ЭКЗАМЕН ПО КОМИ ЯЗЫКУ - А ПОТОМ ЕЩЕ И СМОЖЕТ ГДЕ ТО ЕГО ПРИМЕНИТЬ вот тогда и будет трепаться по поводу значимости национального языка ....

      в Сибири коренные обеспечиваются по полной - а у нас даже слово им сказать не дают .... ПРИМЕР: бурение скважин вокруг деревень .... послушайте народ и не давайте бурить .... вот это будет поддержка малых народов ....
      • Иванов
        30.06.2017, 8:40:06
        0
        видимо из Коми языка она понимает то что говорится по Русски - по скольку больше половины слов современной речи состоит как раз из Русского ....

        я тоже слушу иногда как общаются эти Коми - мат на мате (по Русски) и половина слов Русских ...

        ООООЧЧЕЕЕЕННННЬЬЬЬЬ хотелось бы увидеть подтверждения от Дорофеевой подтвеждения ..... как она входит в образ Коми .... :-) и как ее дети вместо английского учат Коми .... :-) ..... наверняка они даже не в России учатся (как у всех чиновников обычно) .....
    • Иванов
      30.06.2017, 8:35:10
      1
      "У меня много друзей и знакомых, говорящих на коми языке. С удовольствием общаюсь с ними, понимаю их, и меня это нисколько не коробит." ...

      вот если б она знала что ответит за ЛОЖ и лишиться должности и т.д. - вот тогда бы я посмотрел какое интервью она б дала ..... а так ..... пусть все в госучреждении говорят по Коми (вот только какому - южному, среднему или северному) ....
  • Сергей
    30.06.2017, 8:39:06
    2
    Пусть эта овечка, в подтверждение своих слов, сдаст хотя бы экзамен по "родному" языку
  • родной язык- дороже)))
    30.06.2017, 8:43:14
    0
    Наверно все руководители обязаны знать местный язык.
    Даже в ТВ передачах не всегда называют Россиянами, а всех русскими. Я думаю, что Россия многонациональная страна, где коренных НАЦИИ -Российских очень много. Нужно грамотно знать свой язык. У всех свой язык роднее, а русский язык для общего общения. В гости не ходят со своим уставом, как говорят. Я считаю, что по желанию должны изучать другие-чужие языки, кроме родного. Главные быть порядочным человеком.
  • Пессимистка45
    30.06.2017, 8:50:36
    3
    Похоже, большинству комментаторов этой статьи, уж русский язык точно нужно подтянуть. Последнее время просто поражает всеобщая безграмотность...
    • Затойчи
      30.06.2017, 8:59:32
      0
      Родному языку должны учить в первую очередь отец и мать . К примеру : цыгане, в принципе, в школе практически не учатся, но шпрехают по своему - только в путь . Причём основных ромалских языков - семь или восемь . Но в принципе они все друг-друга понимают .
      Но по большому счёту вместе с языком умирает и народность ...
  • Сергей
    30.06.2017, 9:32:59
    0
    Фашисты, что мелочиться, сразу давай всех в печи.
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  • -_- , 30.06.17, 9:01
    .
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