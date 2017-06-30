Психанул на две "уголовки"

У усинца кончился бензин и он побил подругу. И ещё разбил её телефон.

В полицию обратилась девушка - её избил знакомый.

Молодой человек ехал на автомобиле по улице Молодежной и возле центра "Радуга" у него закончился бензин. Беда не приходит одна и плюс ко всему у него сел телефон, поэтому позвонить товарищам, чтобы подвезли топлива не получилось. Благо, он встретил знакомую, у которой попросил телефон сделать пару звонков, в чём она ему не отказала.

Однако его общение затянулось, а девушке надо было идти по делам, поэтому она попросила телефон обратно. На что молодой человек разнервничался и сначала ударил девушку по лицу, а после и швырнул телефон от асфальт.

Теперь не справившемуся с эмоциями гражданину грозит ответственность по двум статьям - побои и умышленное уничтожение чужого имущества.

(с) Усинск.Онлайн