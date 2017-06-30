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30.06.2017 08:28
Психанул на две "уголовки"
У усинца кончился бензин и он побил подругу. И ещё разбил её телефон.
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В полицию обратилась девушка - её избил знакомый.

Молодой человек ехал на автомобиле по улице Молодежной и возле центра "Радуга" у него закончился бензин. Беда не приходит одна и плюс ко всему у него сел телефон, поэтому позвонить товарищам, чтобы подвезли топлива не получилось. Благо, он встретил знакомую, у которой попросил телефон сделать пару звонков, в чём она ему не отказала.

Однако его общение затянулось, а девушке надо было идти по делам, поэтому она попросила телефон обратно. На что молодой человек разнервничался и сначала ударил девушку по лицу, а после и швырнул телефон от асфальт.

Теперь не справившемуся с эмоциями гражданину грозит ответственность по двум статьям - побои и умышленное уничтожение чужого имущества.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • попа
    30.06.2017, 8:38:30
    2
    разбой
    Действительно негодяй, нужно прессонуть его по полной.
  • Критик
    30.06.2017, 8:40:11
    0
    а после и швырнул телефон ОТ асфальт

    Как написали, такая и новость бла...бла...бла...
  • -_-
    30.06.2017, 9:01:03
    0
    чудак на букву М
    .
  • Усинец
    30.06.2017, 9:09:39
    0
    Д**** хач походу
  • так
    30.06.2017, 9:36:02
    0
    Такие психи за рулём?
Последние комментарии
  • -_- , 30.06.17, 9:01
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