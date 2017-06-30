Усинка три раза подряд перевела деньги мошенникам

А вот мужчина, которому названивали жулики, сдал их полицейским.

Усинка стала жертвой мошенников.

Ей позвонил якобы работник банка, который сказал, что карту скоро заблокируют и необходимо срочно активировать некий код, который вот-вот придёт женщине по СМС. Код пришёл, женщина его передала жуликам, однако они позвонили вновь и сообщили, что код не прошел. Надо повторить манипуляции.

В общей сложности усинка провела 3 операции, переведя в сумме 40 тысяч рублей.

Аналогичные мошенники позвонили и ещё одному жителю Усинска. Он же сообщил жуликам, что ему всё равно - заблокируют его карту или нет и в случае блокировки он сходит в отделение банка, где всё выяснит. Мужчина был наслышан об этой схеме мошенничества, поэтому сообщил номера телефонов, по которым ему звонили в полицию. Это поможет работе полицейских и позволит более эффективно искать мошенников.

(с) Усинск.Онлайн