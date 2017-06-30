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30.06.2017 10:50
Усинка три раза подряд перевела деньги мошенникам
А вот мужчина, которому названивали жулики, сдал их полицейским.
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Усинка стала жертвой мошенников.

Ей позвонил якобы работник банка, который сказал, что карту скоро заблокируют и необходимо срочно активировать некий код, который вот-вот придёт женщине по СМС. Код пришёл, женщина его передала жуликам, однако они позвонили вновь и сообщили, что код не прошел. Надо повторить манипуляции.

В общей сложности усинка провела 3 операции, переведя в сумме 40 тысяч рублей.

Аналогичные мошенники позвонили и ещё одному жителю Усинска. Он же сообщил жуликам, что ему всё равно - заблокируют его карту или нет и в случае блокировки он сходит в отделение банка, где всё выяснит. Мужчина был наслышан об этой схеме мошенничества, поэтому сообщил номера телефонов, по которым ему звонили в полицию. Это поможет работе полицейских и позволит более эффективно искать мошенников.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • Затойчи
    30.06.2017, 11:30:12
    0
    СМСка как-то раз пришла что карта заблокирована и нужно срочно с ними связаться . Вот только телефон к карте привязан небыл :-) . Дошел до банкомата и проверил счёт . Всё работало . На том и успокоился а номер СМС заблокировал .
    Кстати, он был короткий . Из четырёх цифр .
  • Guest
    30.06.2017, 12:06:20
    0
    "поэтому сообщил номера телефонов, по которым ему звонили в полицию. Это поможет работе полицейских и позволит более эффективно искать мошенников."

    Пчелы против мёда не пойдут. Мог бы никуда и не сообщать.
  • кто то уже советовал
    30.06.2017, 12:41:38
    0
    посылайте всех в женский половой орган
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