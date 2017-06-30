Завтра на "Велоквесте" разыграют ящик фруктов

К мероприятию присоединилась "Сытная поляна".

"Велоквест" состоится уже завтра, а значит, всем велосипедистам пора смазывать своих железных коней.

Участников ожидает 20 заданий, выполнив которые они смогут претендовать на главный приз.

К мероприятию привлечено много спонсоров и один из них - магазин "Сытная поляна", предоставит ящик фруктов, куда войдут мандарины, нектарины, бананы, груши, яблоки и многое другое. Он будет разыгран в лотерее.

Старт мероприятия состоится на площади Босовой, начало регистрации в 17.00.

(с) Усинск.Онлайн