30.06.2017 11:55
Завтра на "Велоквесте" разыграют ящик фруктов
К мероприятию присоединилась "Сытная поляна".
"Велоквест" состоится уже завтра, а значит, всем велосипедистам пора смазывать своих железных коней.
Участников ожидает 20 заданий, выполнив которые они смогут претендовать на главный приз.
К мероприятию привлечено много спонсоров и один из них - магазин "Сытная поляна", предоставит ящик фруктов, куда войдут мандарины, нектарины, бананы, груши, яблоки и многое другое. Он будет разыгран в лотерее.
Старт мероприятия состоится на площади Босовой, начало регистрации в 17.00.
(с) Усинск.Онлайн
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