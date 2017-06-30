В Республике Коми с 1 июля многодетные семьи смогут использовать региональный семейный капитал для подготовки детей к школе

На покупку необходимых к школе ученических товаров, одежды и обуви для детей семьи могут ежегодно расходовать из регионального капитала 5 тысяч рублей на каждого ребёнка, но не более 25 тысяч рублей на семью.

С июля вступает в силу республиканский закон, утверждённый 25 апреля 2017 года Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, который даёт возможность многодетным семьям получать за счёт регионального семейного капитала (РСК) средства для подготовки ребёнка (детей) к обучению в школе.

Напомним, право на получение регионального семейного капитала имеют семьи при рождении в них третьего или последующих детей в период с 1 января 2011 по 31 декабря 2018 года. Размер регионального семейного капитала — 150 000 рублей.

Как рассказали в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, с 1 июля текущего года, чтобы получить средства РСК для подготовки ребёнка к школе, семье достаточно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства, подать заявление и представить документ о зачислении ребёнка в школу или о том, что он уже учится в школе. Такими документами могут быть справка, приказ или выписка из приказа соответствующей общеобразовательной организации.

«Важно то, что, получив из регионального капитала средства, семья самостоятельно решит, каким образом их использовать: купить ребёнку одежду, обувь, школьную и спортивную форму или же приобрести школьные канцелярские принадлежности. Никакие подтверждающие документы о расходах по этому поводу от семьи не потребуются», — пояснили в Минтруде РК. В ведомстве считают, что введение такой выплаты за счёт РСК — актуально и своевременно, особенно в преддверии нового учебного года и это новое направление расходования средств капитала у многодетных семей будет очень востребовано.

Напомним, чтобы поддержать многодетные семьи в регионе, Глава Коми Сергей Гапликов продлил предоставление РСК до конца 2018 года. Эта выплата – одна из наиболее востребованных в Коми мер социальной поддержки семей с детьми. Так, по данным Минтруда РК, в текущем году сертификаты на региональный семейный капитал получили 747 человек. Всего с 2011 года по 1 июня 2017 года обладателями сертификатов на РСК стали 10219 жителей республики, 6804 из них уже воспользовались средствами капитала. Расходы бюджета Коми на эти цели в 2017 году составили почти 103 млн. рублей, а за все время предоставления – более 840 млн. рублей.

*** Согласно законодательству Республики Коми, средства РСК могут быть направлены: а) на улучшение жилищных условий семьи; б) на образование ребёнка (детей); в) на получение платных медицинских услуг ребёнком (детьми); г) на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения; д) на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.

Кроме того, за счёт средств регионального семейного капитала предусмотрена ежегодная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую можно расходовать:

а) на оплату занимаемого семьёй жилого помещения и коммунальных услуг;

б) на оплату за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

в) на уплату налогов семьи;

г) на страхование имущества семьи, жизни ребёнка (детей);

д) на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребёнка (детей) в пределах России Федерации;

е) на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) и ребёнка (детей) в пределах территории Российской Федерации.

С 1 июля 2017 года за счёт средств РСК предусмотрено предоставление средств для подготовки ребёнка (детей) к обучению в общеобразовательной организации в размере 5000 рублей на каждого обучающего в семье ребёнка, но не более 25000 рублей на семью.