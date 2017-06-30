Чиновник осуждён за подтасовки в льготном приобретении квартиры

Подтасовки, естественно, в его пользу.

Прокуратура Коми сообщает, что сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора государственного учреждения Республики Коми «Управление фонтанной безопасности». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что к 2011 году в Управлении фонтанной безопасности в очереди на приобретение жилья за счет учреждения стояло два человека, причем под номером вторым – директор. Чтобы как можно скорее приступить к реализации плана по приобретению квартиры себе, директор в июле 2011 года подписал приказ о выделении 1 млн рублей работнику, стоявшему в очереди первым, для покупки им жилья в Усинске. Вопреки требованиям закона деньги были переданы работнику не в качестве ссуды, а на безвозвратной основе.

Сразу после этого, поскольку у учреждения не имелось средств для покупки жилья, директор заключил от лица Управления фонтанной безопасности кредитный договор с одним из банков на получение кредитов на общую сумму 4 млн рублей. Следом за поступлением средств на счет учреждения, большая часть их в размере 3,2 млн рублей была переведена на счет директора. За счет этих средств он приобрел себе квартиру в одном из домов по ул. Орджоникидзе г. Сыктывкара.

Обогащение за счет бюджета на этом не закончилось. Зная о том, что покупка квартиры была осуществлена не за счет личных средств, директор направил в налоговую инспекцию документы на получение имущественного налогового вычета. Получив 260 тыс. рублей, он распорядился ими по своему усмотрению.

Суд назначил экс-директору Управления фонтанной безопасности наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 120 тыс. рублей и лишения права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года 6 месяцев. После освобождения из колонии он на протяжении 2 лет будет ограничен в свободе.

Иск прокуратуры Республики Коми о возмещении осужденным вреда, причиненного преступлением, передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Это не первый приговор экс-чиновника. Ранее он осужден за незаконную выдачу себе премий на сумму свыше полумиллиона рублей.