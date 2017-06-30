18 июля исполняется 90 лет государственному пожарному надзору

Приоритетным направлением органов государственного пожарного надзора, которому 18 июля исполняется ни много ни мало 90 лет, является деятельность по пропаганде и информированию населения, в целях предупреждения возникновения пожаров и недопущения человеческих жертв в их результате. Повышение уровня культуры пожаробезопасного поведения населения. Территориальные подразделения пожарного надзора расположены в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в г.Усинске Республики Коми.
На настоящий момент в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г.Усинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Коми проходят службу 6 человек личного состава, под чутким руководством начальника отдела Рассадина Андрей Борисовича.
За период 1 полугодия 2017 года личным составом отдела проведено более 100 учебных эвакуационных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей, в ходе которых охват составил более 5 тысяч человек. Проинструктировано мерам пожарной безопасности более 6 тысяч человек.
Не смотря на всю проводимую работу, нередки, к сожалению, и пожары на территории муниципального образования. Так за 2016 статистика насчитывает 38 зарегистрированных пожаров, в результате которых 5 человек погибло. В этом году за истекшие 6 месяцев произошло 17 пожаров, три человека погибло и еще 2 человека получили травмы различной степени тяжести.
Одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров является детская шалость с огнём. Статистика показывает, что по сравнению с другими причинами (например, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления или неосторожное обращение с огнём), детская шалость встречается не очень часто. Однако ценой такого баловства могут стать жизнь и здоровье детей!
Любознательность детей и их тяга ко всему новому и неизведанному – это свойство подрастающего поколения. Однако некоторые детские игры могут привести к печальным последствиям. Это прежде всего касается шалости с огнём и со всем, что с ним связано. Именно по этой причине работе с детьми уделяется особое внимание.
В целях предупреждения пожаров по причине детской шалости инспекторы отдела принимали участие более в чем 40 родительских собраниях учреждений среднего и дошкольного образования. Проведено более 113 бесед с детьми различной возрастной категории. Совместно с личным составом пожарно-спасательной части № 35 г.Усинска организовано более 30 экскурсий в пожарную часть города, где каждый юный пожарный смог примерить на себя одежду пожарного и посидеть за рулем настоящей пожарной машины. Ежеквартально для практического обучения детей в случае возникновения пожара, получения ими навыков оказания помощи пострадавшим среди детей проводится пропаганда первичных противопожарных знаний и действий в случае возникновения пожара. Личный состав отдела ежегодно принимает участие в приемке объектов образования перед началом нового учебного года. Проверяет соответствие объектов существующим нормам пожарной безопасности.
Помимо профилактической деятельности среди граждан города и области ведется работа по проверке объектов города на соблюдение требований по пожарной безопасности. Каждый объект, находящийся на территории г.Усинска и области, должен соответствовать действующему законодательству в области пожарной безопасности и порой от этого могут зависеть десятки, а то и сотни человеческих жизней. Следует отметить, что на текущий момент проведено более 40 проверок по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которых были выявлены 150 нарушений в области обеспечения пожарной безопасности, по итогам которых составлено 39 человек привлечены к административной ответственности.
Проведение подворовых обходов и сходов граждан, раздача информационных листовок о мерах пожарной безопасности, выступление на радио и телевидении, привлечение интернет ресурсов, участие в родительских собраниях, работа с неблагополучными семьями и маломобильной категорией граждан – и это далеко не вся профилактическая работа, проводимая инспекторами для снижения количества пожаров. Планомерная работа по предупреждению пожаров ведется изо дня в день, но никогда не следует забывать о том, что никто не позаботится о вашей личной безопасности так, как вы сможете сделать это сами.
Уважаемые граждане г.Усинска. Не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности, уходя из дома не забывайте выключить электроприборы. Позаботьтесь о себе и своих близких. При первых признаках пожара звоните по телефону : 01,112,911.
Комментарии (1)