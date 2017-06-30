18 июля исполняется 90 лет государственному пожарному надзору

Ежегодно в России происходит более 50 тысяч пожаров, в результате которых счет жертв идет на тысячи. В целях поддержания высокого уровня пожарной безопасности в стране путём проведения обследований и проверок противопожарного состояния населённых пунктов, предприятий и организаций создан специальный вид государственной надзорной деятельности под названием государственный пожарный надзор.

Приоритетным направлением органов государственного пожарного надзора, которому 18 июля исполняется ни много ни мало 90 лет, является деятельность по пропаганде и информированию населения, в целях предупреждения возникновения пожаров и недопущения человеческих жертв в их результате. Повышение уровня культуры пожаробезопасного поведения населения. Территориальные подразделения пожарного надзора расположены в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в г.Усинске Республики Коми.

На настоящий момент в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г.Усинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Коми проходят службу 6 человек личного состава, под чутким руководством начальника отдела Рассадина Андрей Борисовича.

За период 1 полугодия 2017 года личным составом отдела проведено более 100 учебных эвакуационных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей, в ходе которых охват составил более 5 тысяч человек. Проинструктировано мерам пожарной безопасности более 6 тысяч человек.

Не смотря на всю проводимую работу, нередки, к сожалению, и пожары на территории муниципального образования. Так за 2016 статистика насчитывает 38 зарегистрированных пожаров, в результате которых 5 человек погибло. В этом году за истекшие 6 месяцев произошло 17 пожаров, три человека погибло и еще 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

Одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров является детская шалость с огнём. Статистика показывает, что по сравнению с другими причинами (например, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления или неосторожное обращение с огнём), детская шалость встречается не очень часто. Однако ценой такого баловства могут стать жизнь и здоровье детей!

Любознательность детей и их тяга ко всему новому и неизведанному – это свойство подрастающего поколения. Однако некоторые детские игры могут привести к печальным последствиям. Это прежде всего касается шалости с огнём и со всем, что с ним связано. Именно по этой причине работе с детьми уделяется особое внимание.

В целях предупреждения пожаров по причине детской шалости инспекторы отдела принимали участие более в чем 40 родительских собраниях учреждений среднего и дошкольного образования. Проведено более 113 бесед с детьми различной возрастной категории. Совместно с личным составом пожарно-спасательной части № 35 г.Усинска организовано более 30 экскурсий в пожарную часть города, где каждый юный пожарный смог примерить на себя одежду пожарного и посидеть за рулем настоящей пожарной машины. Ежеквартально для практического обучения детей в случае возникновения пожара, получения ими навыков оказания помощи пострадавшим среди детей проводится пропаганда первичных противопожарных знаний и действий в случае возникновения пожара. Личный состав отдела ежегодно принимает участие в приемке объектов образования перед началом нового учебного года. Проверяет соответствие объектов существующим нормам пожарной безопасности.

Помимо профилактической деятельности среди граждан города и области ведется работа по проверке объектов города на соблюдение требований по пожарной безопасности. Каждый объект, находящийся на территории г.Усинска и области, должен соответствовать действующему законодательству в области пожарной безопасности и порой от этого могут зависеть десятки, а то и сотни человеческих жизней. Следует отметить, что на текущий момент проведено более 40 проверок по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которых были выявлены 150 нарушений в области обеспечения пожарной безопасности, по итогам которых составлено 39 человек привлечены к административной ответственности.

Проведение подворовых обходов и сходов граждан, раздача информационных листовок о мерах пожарной безопасности, выступление на радио и телевидении, привлечение интернет ресурсов, участие в родительских собраниях, работа с неблагополучными семьями и маломобильной категорией граждан – и это далеко не вся профилактическая работа, проводимая инспекторами для снижения количества пожаров. Планомерная работа по предупреждению пожаров ведется изо дня в день, но никогда не следует забывать о том, что никто не позаботится о вашей личной безопасности так, как вы сможете сделать это сами.

Уважаемые граждане г.Усинска. Не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности, уходя из дома не забывайте выключить электроприборы. Позаботьтесь о себе и своих близких. При первых признаках пожара звоните по телефону : 01,112,911.