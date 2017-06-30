В Усинске появится ещё один памятник комару

Где его разместят - решать горожанам.

Скоро семейство усинских комаров пополнится еще одним представителем, сообщает сайт Администрации.

Как видно по снимкам, новый комар будет уменьшенной копией своего металлического собрата.

Выбрать место установки нового арт-объекта предстоит горожанам - в группе Администрации города открыто голосование.

Напомним, 25 июня в Молодежном сквере состоялось награждение участников конкурса «Комариное дефиле», который проходил в рамках одноименного фестиваля.

Из семи представленных костюмов, организаторам мероприятия необходимо было выбрать одного победителя.

Требований к материалам для изготовления конкурсных костюмов было всего два – «влагоустойчивость» и «вандалостойкость». Дизайн же наряда должен был соответствовать одной из предложенных тем:

— комар-нефтяник;

— летний гость;

— комар-россиянин;

— весенняя феерия;

— золотая осень;

— этно-комар.

Все костюмы были выполнены в соответствии с требованиями. Что касается вандализма, то от него может защитить только сознательность граждан.

Жюри конкурса признается, что перед ними стояла непростая задача, так как все наряды получились самобытными.

В результате модного показа, что состоялся 21 июня, одним из самых ярких нарядов оказался костюм «Коробейник», который сшили представители школы № 5.

Этот наряд состоит из сюртука, жилета и головного убора — картуза. Все изготовлено из черной кожи и отделано аппликацией из крупных золотых роз.

Участники и победители Конкурса были награждены дипломами, и денежными премиями. Все эти модные наряды усинцы смогут увидеть на комариной паре в праздничные дни.

Планируется, что на закрытии фестиваля, который пройдет в День города, в начале сентября, состоится костюмированный карнавал.

Если вы креативны и обладаете чувством юмора - мэрия приглашает вас принять участие в карнавальном шествии. С вас хорошее настроение и красивый костюм комара, а с организаторов фестиваля - призы.

Специально для этого мероприятия были изготовлены кубки.