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30.06.2017 16:49
В Усинске появится ещё один памятник комару
Где его разместят - решать горожанам.
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Скоро семейство усинских комаров пополнится еще одним представителем, сообщает сайт Администрации.

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Как видно по снимкам, новый комар будет уменьшенной копией своего металлического собрата.

Выбрать место установки нового арт-объекта предстоит горожанам - в группе Администрации города открыто голосование.

Напомним, 25 июня в Молодежном сквере состоялось награждение участников конкурса «Комариное дефиле», который проходил в рамках одноименного фестиваля.

Из семи представленных костюмов, организаторам мероприятия необходимо было выбрать одного победителя.

Требований к материалам для изготовления конкурсных костюмов было всего два – «влагоустойчивость» и «вандалостойкость». Дизайн же наряда должен был соответствовать одной из предложенных тем:

— комар-нефтяник;

— летний гость;

— комар-россиянин;

— весенняя феерия;

— золотая осень;

— этно-комар.

Все костюмы были выполнены в соответствии с требованиями. Что касается вандализма, то от него может защитить только сознательность граждан.

Жюри конкурса признается, что перед ними стояла непростая задача, так как все наряды получились самобытными.

В результате модного показа, что состоялся 21 июня, одним из самых ярких нарядов оказался костюм «Коробейник», который сшили представители школы № 5.

Этот наряд состоит из сюртука, жилета и головного убора — картуза. Все изготовлено из черной кожи и отделано аппликацией из крупных золотых роз.

Участники и победители Конкурса были награждены дипломами, и денежными премиями. Все эти модные наряды усинцы смогут увидеть на комариной паре в праздничные дни.

Планируется, что на закрытии фестиваля, который пройдет в День города, в начале сентября, состоится костюмированный карнавал.

Если вы креативны и обладаете чувством юмора - мэрия приглашает вас принять участие в карнавальном шествии. С вас хорошее настроение и красивый костюм комара, а с организаторов фестиваля - призы.

Специально для этого мероприятия были изготовлены кубки.

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Комментарии (7)

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  • Имя
    30.06.2017, 17:05:26
    6
    Можно без комаров, просто тротуары, дворы обустроенные и дороги без явных дыр...А вот когда это сделают то и о Креативе подумать...
  • Усинец
    30.06.2017, 17:08:22
    6
    ну Ё-маЁ, ну что фантазии нет? Давайте комарами да мухами заполоним город! Почему бы не объявить (было) конкурс и спросить у жителей какую фигуру и чего они хотят видеть на улицах города. У нас к примеру, когда делали "рыбака" опрос делали. И второй вопрос, почему молодёжный сквер? Откуда это название? То Молодёжный арбат? то молодёжный сквер! А когда молодёжный прламент (не сможет содержать помещение и съедит) останется ЛВЗ и к примеру заедет пенсионный, - как то не этично будет звучать! Ну почему всё так? почему игнорируют народ и ставят в очередной раз перед факом????
    • муха
      30.06.2017, 18:09:27
      1
      нам мягко намекают на что похож наш город.....стал
  • житель
    30.06.2017, 17:46:36
    3
    комарье
    Посадите бл.....ть уже всем депутатам по комару на головы дремучие . Проблем больше нет у нас все зашибись в городе
  • Альберт
    30.06.2017, 17:59:33
    2
    Где его разместят - решать горожанам
    Предлагаю перед зданием аэропорта.И есть "памятник", и глаза не "мозолит".
  • блин
    30.06.2017, 17:59:56
    3
    в Парму приезжайте там памятники вам бездари на каждом углу. Собрать мусор весь в кучу и на площади перед администрацией вывалить - вот вам памятник на память. Или кто то считает, что комар это очень креативно и главное своевременно. Или каждый последующий мэр будет оставлять после себя по комару? Что за бред. Такой же как и расписная баржа около Парка отдыха!
  • я за
    30.06.2017, 18:19:21
    0
    на тропе русть делают
    В городе итак их много, пусть на тропе тоже будет. Да ладно вам возмущаться, создают нашему городу какую-то историю, потом же самим приятно будет.
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