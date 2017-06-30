Истязания бабушки оказались выдуманными

Полиция проверила заявление неравнодушной усинки.

В полицию Усинска обратилась женщина. Она проходила мимо одного из домов, на балконе которого стояла бабушка. Бабушка звала на помощь и поведала, что её регулярно бьют и истязают.

Полиция среагировала на вызов и посетила квартиру. Оказалось, что бабушка живёт с дочерью, которая пояснила, что её мать нездорова и никаких истязаний не было.

Возможную пострадавшую осмотрели медики, которые не обнаружили следов побоев или истязаний.

Заявительницу поблагодарили за бдительность, никакого производства возбуждено не будет.

(с) Усинск.Онлайн