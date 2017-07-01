Компания "МИГ" подарит одному из участников "ВелоКвеста" велосипед

Сегодня вечером один из участников лотереи, которая состоится по итогам "ВелоКвеста", станет обладателем новенького велосипеда.

Сегодня вечером пройдет главное масштабное мероприятие для велосипедистов "ВелоКвест-2017". Каждый год "Усинск.Онлайн" радует любителей безмоторной двухколесной техники спортивным развлечением. Начиная с 2014 года в Усинске проводятся различные форматы велозаездов от простой прогулки по городу до занимательного и увлекательного квеста с интересными заданиями.

Веломероприятие поддержало большое количество партнеров, которые предоставили свои призы и сертификаты. Во время самого квеста, который будет длится с шести до восьми часов вечера на площади им. А.Босовой будут играть усинские DJ. Так что, если у вас нет велосипеда, до приходите просто послушать хорошую музыку.

По окончании велоквеста будет проходить лотерея, на которой будут разыграны призы среди всех участников велозаезда. Главный приз лотереи - велосипед, предоставила компания "МИГ".

Начало регистрации участников в 17:00. Старт заезда в 18:00, окончание в 20:00.