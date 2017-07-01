Компания "МИГ" подарит одному из участников "ВелоКвеста" велосипед

Сегодня вечером пройдет главное масштабное мероприятие для велосипедистов "ВелоКвест-2017". Каждый год "Усинск.Онлайн" радует любителей безмоторной двухколесной техники спортивным развлечением. Начиная с 2014 года в Усинске проводятся различные форматы велозаездов от простой прогулки по городу до занимательного и увлекательного квеста с интересными заданиями.
Веломероприятие поддержало большое количество партнеров, которые предоставили свои призы и сертификаты. Во время самого квеста, который будет длится с шести до восьми часов вечера на площади им. А.Босовой будут играть усинские DJ. Так что, если у вас нет велосипеда, до приходите просто послушать хорошую музыку.
По окончании велоквеста будет проходить лотерея, на которой будут разыграны призы среди всех участников велозаезда. Главный приз лотереи - велосипед, предоставила компания "МИГ".
Начало регистрации участников в 17:00. Старт заезда в 18:00, окончание в 20:00.
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