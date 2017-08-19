Станислав Хахалкин: "Мы надеемся, что федеральная программа по переселению из аварийного жилья в Усинске будет продолжена"

Муниципальной адресной программой «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы на территории Усинска предусмотрено переселение граждан из 33 многоквартирных домов, расположенных на в муниципальном образовании городского округа «Усинск».

Это дома, признанные ветхими и аварийными, включены в список до 01 января 2012 года. Есть еще 18 домов, признанные аварийными после января 2012 года, и они не попадают в данную программу переселения. Поэтому для Усинска так важно, чтобы действие программы было продолжено.

На сегодняшний день первые два этапа этой программы завершены: построено четыре 38-квартирных дома для переселения более 320 человек из 142 жилых помещений.

По состоянию на 01.06.2017 года расселены люди из 29 многоквартирных домов (I и II этапы Программы). Граждане из 5 многоквартирных домов подлежат переселению в рамках IV этапа Программы.

В настоящее время на территории МО ГО «Усинск» реализуется 4 этап подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы на территории муниципального образования городского округа «Усинск», на реализацию данного этапа выделено 74 млн рублей (из которых средства местного бюджета – 32,5 млн рублей; средства Республиканского бюджета – 16,2 млн рублей; средства Фонда Реформирования ЖКХ – 25,3 млн рублей). В третьем этапе муниципалитет не принимает участия. В рамках четвертого этапа программы предполагается расселить пять аварийных домов и переселить 83 человек. Для этого уже приобретена жилплощадь на вторичном рынке.

Жители многоквартирных домов, признанных аварийными, могут обратиться в отдел по учёту, распределению жилья и переселению администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (жилотдел) для предоставления маневренного фонда.

Дома, из которых переселили жителей подлежат сносу

Как подчеркнул Станислав Хахалкин: «Известно, действие данной программы завершается 01 сентября 2017 года. Однако в нашем муниципалитете есть 18 домов (161 квартира), признанных аварийными. Мы все очень ждем и надеемся, что федеральная программа по переселению из аварийного жилья в Усинске будет продолжена. В нее могут быть дополнительно включены семьи, которые не попали в этот проект пять лет назад. Еще некоторое время назад на встрече с главой государства Владимиром Путиным Глава республики Коми Сергей Гапликов попросил продлить работу Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства и действие программы переселения из аварийного жилья. Так что есть все основания полагать что решение этой проблемы будет».

Глава республики Коми Сергей Гапликов на прошедшей вчера встрече с первым заместителем министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Сергеем Двуреченским дал поручения: «Независимо от того, будет ли продолжение федеральной программы, Минстрой совместно с администрациями муниципальных образований должны проработать варианты решения этого крайне важного для людей вопроса. На контроле должен быть каждый житель, у кого есть такого рода проблемы». Свод предложений должен быть подготовлен в течение трех месяцев и представлен на рассмотрение Главе Республики Коми в декабре 2017 года.