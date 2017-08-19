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19.08.2017 10:12
Станислав Хахалкин: "Мы надеемся, что федеральная программа по переселению из аварийного жилья в Усинске будет продолжена"
Муниципальной адресной программой «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы на территории Усинска предусмотрено переселение граждан из 33 многоквартирных домов, расположенных на в муниципальном образовании городского округа «Усинск».
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Это дома, признанные ветхими и аварийными, включены в список до 01 января 2012 года. Есть еще 18 домов, признанные аварийными после января 2012 года, и они не попадают в данную программу переселения. Поэтому для Усинска так важно, чтобы действие программы было продолжено.

На сегодняшний день первые два этапа этой программы завершены: построено четыре 38-квартирных дома для переселения более 320 человек из 142 жилых помещений.

По состоянию на 01.06.2017 года расселены люди из 29 многоквартирных домов (I и II этапы Программы). Граждане из 5 многоквартирных домов подлежат переселению в рамках IV этапа Программы.

В настоящее время на территории МО ГО «Усинск» реализуется 4 этап подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы на территории муниципального образования городского округа «Усинск», на реализацию данного этапа выделено 74 млн рублей (из которых средства местного бюджета – 32,5 млн рублей; средства Республиканского бюджета – 16,2 млн рублей; средства Фонда Реформирования ЖКХ – 25,3 млн рублей). В третьем этапе муниципалитет не принимает участия. В рамках четвертого этапа программы предполагается расселить пять аварийных домов и переселить 83 человек. Для этого уже приобретена жилплощадь на вторичном рынке.

Жители многоквартирных домов, признанных аварийными, могут обратиться в отдел по учёту, распределению жилья и переселению администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (жилотдел) для предоставления маневренного фонда.

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Дома, из которых переселили жителей подлежат сносу

Как подчеркнул Станислав Хахалкин: «Известно, действие данной программы завершается 01 сентября 2017 года. Однако в нашем муниципалитете есть 18 домов (161 квартира), признанных аварийными. Мы все очень ждем и надеемся, что федеральная программа по переселению из аварийного жилья в Усинске будет продолжена. В нее могут быть дополнительно включены семьи, которые не попали в этот проект пять лет назад. Еще некоторое время назад на встрече с главой государства Владимиром Путиным Глава республики Коми Сергей Гапликов попросил продлить работу Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства и действие программы переселения из аварийного жилья. Так что есть все основания полагать что решение этой проблемы будет».

Глава республики Коми Сергей Гапликов на прошедшей вчера встрече с первым заместителем министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Сергеем Двуреченским дал поручения: «Независимо от того, будет ли продолжение федеральной программы, Минстрой совместно с администрациями муниципальных образований должны проработать варианты решения этого крайне важного для людей вопроса. На контроле должен быть каждый житель, у кого есть такого рода проблемы». Свод предложений должен быть подготовлен в течение трех месяцев и представлен на рассмотрение Главе Республики Коми в декабре 2017 года.

Комментарии (25)

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  • Ростехбезопасность
    19.08.2017, 10:20:20
    18
    Мы тоже Стас надеемся , что программа продолжится. Нам всё нравится!!!
  • Хахалкину
    19.08.2017, 10:23:29
    29
    Ты за 200 млн отчитайся для начала, которые для сел в 14 году направили. Строитель великий.
    • Надейся и жди
      19.08.2017, 19:43:33
      20
      Уже не первый раз слышу про объекты в сёлах и всппомнил, что Хахалкин с этих объетов начал своё руководство городом и их построить для него в срок это было дело чести. И как я понимаю, если посмотреть все обещания (даже предвыборные) в остатке получаем ноль. В селах уже и потребность наверно в этих объектах отпала. Вот у меня вопрос к депутатм в том числе, а кто то спрашивает за это у вас или все просто заглядывают в рот? Сказали по домам ходить-вперед, завтра гапликов прикажет (всместо СЮХа) собак ловить_вы как отреагируете?
  • 1
    19.08.2017, 10:31:38
    31
    "Мы надеемся что и дальше можно будет строить деревянные сараи и пилить денюшки!"
    • человек
      19.08.2017, 12:38:36
      14
      в россии денушки для того и даются чтоб их пилить. а сараи потому как , а для чего вообще здесь капиталка ? на 25 лет хватити и ладно. зато опилков в карман поболе накрошат.
  • Апостолакис Втыкаев
    19.08.2017, 10:58:22
    26
    https://www.youtube.com/watch?v=ahCSoMKzuXQ
    Станислав Юрьевич для начала расскажите нам всем Усинцам чем закончилась история с строительсвом домов по подложным документам, где ваша реакция на отчет КСП, что с фундаментом, который должен был быть другим. И еще вы так часто упоминаете Габликова, так вот: до 1 сентября вы должны вместе с депутатами расселить жильцов, почему опять не выполнено? Ах, да....на этот раз виноват Видюков, правильно?
    • !!!
      19.08.2017, 16:02:22
      -12
      Посмотрел ролик, а Гапликов молодец, вник в ситуацию. И рекомендацию дал депутатам правильную, раз вас выбрал народ то работать надо!
      • Лёня Голубец
        19.08.2017, 16:22:52
        20
        я тоже посмотрел, и мне показалось что хахалкин просто тупо нажаловался гапликову, что ему депутаты не помогают. Обратите внимание, как он голову нагнул и глаза спрятал, виноватое лицо-типо -это нея, это ведь они.Вообще удручающее и печальное видео. А 1сентября естесственно никто нечего не сделает и опять ему сойдёт с рук. Как с паводком, как отчётами КСП, как с водоводовод в селах, как с собаками ну тп тд
        • Аня
          19.08.2017, 16:31:31
          15
          Ну да, чтоб наши в сроки уложились. Не бывает такого.
          • посмотрела
            19.08.2017, 18:34:50
            16
            Одно слово нюня! Головку опустил, глазки спрятал (не ругайте меня). Так опусить город еще надо постараться. Что вы там ещё собрались строить?
            • БГБ
              19.08.2017, 19:03:21
              15
              Эшафот.
        • Затойчи
          19.08.2017, 16:42:08
          -15
          Не, ну собачек поменьше стало :-) . Гыы . Я думай это они из-за грязной стерилизации дохнут . Гыы . Или помоев несвежих . Что им зоозащитницы под теплотрассу вываливают .
  • Гость
    19.08.2017, 13:16:28
    21
    Что ненаворовались еще?
  • father
    19.08.2017, 17:06:57
    20
    Архитектора заведите в городе, а не специалиста по освоению средств.
  • БГБ
    19.08.2017, 18:11:51
    13
    "Мы надеемся,"
    Напрасно.
  • Ярослав
    19.08.2017, 23:03:17
    17
    А как же иначе?
    Станислав Хахалкин: "Мы надеемся, что федеральная программа по переселению из аварийного жилья в Усинске будет продолжена"-ЧТОБЫ ДАЛЬШЕ СПОКОЙНО ВОРОВАТЬ БЕШЕННЫЕ БАБКИ,ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭТИХ ДОМОВ.

    ВЫ СНАЧАЛА ОТЧИТАЙТЕСЬ ЗА ПОСТРОЕННЫЕ ДОМА,КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ НА СКОРУЮ РУКУ И В КОТОРЫХ НЕМЕРЕННАЯ КУЧА ПРОБЛЕМ С КОТОРЫМ ТЕПЕРЬ НЕ КТО НЕ РАЗБИРАЕТСЯ.РАССКАЖИТЕ ЛЮДЯМ КАК ВЫ ИХ СТРОИЛИ ДОМА,КАКУЮ СУММУ ПОТРАТИЛИ НА ИХ СТРОИТЕЛЬСТВО,ГДЕ ЗАКУПАЛИ СТРОИМАТЕРИАЛЫ И КАКИЕ "СПЕЦИАЛИСТЫ" РАБОТАЛИ НАД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМА.КАК ВЫ ПОТОМ ПРИНИМАЛИ ЭТИ ДОМА С ТАКИМИ ОГРОМНЫМИ И ОЧЕВИДНЫМИ НЕДОДЕЛКАМИ,КТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ УСТРАНЯТЬ ЭТИ НЕДОДЕЛКИ?
    ПОСТРОИЛИ А БЫ КАК,НАВОРОВАЛИ,МЕДАЛИ СЕБЕ ПОВЕСИЛИ,ТИПО С ЗАДАНИЕМ СПРАВИЛИСЬ,ХОТЕЛИ ДОМА ВОТ ВАМ ДОМА,А ТО ЧТО ЛЮДЕЙ ФАКТИЧЕСКИ ИЗ ОДНОГО АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ПЕРЕСЕЛИЛИ В ДРУГОЕ ВСЕ МОЛЧАТ.
    ИЗ СТАРОГО АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ЛЮДЕЙ ПЕРЕСЕЛИЛИ В НОВОЕ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ,ВОТ О ЧЕМ НАДО ГОВОРИТЬ И ЧЕМ НАДО АКТИВНО ЗАНИМАТЬСЯ,А НЕ СТРОИТЬ ОЧЕРЕДНЫЕ КАРТОННЫЕ ДОМИКИ,КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ РАССЫПАЮТСЯ.
  • Белочка
    20.08.2017, 0:15:13
    20
    Станислав Хахалкин
    Вы сами там не хотите поселится?
  • Хахалину
    20.08.2017, 10:54:32
    13
    На личном примере покажи
    Заселите из комфортных вневедомственных квартир в эти дома своих подчиненных: Бебешкина, Бочоришвилли, Медведева, экономтста , ну и когечно же себя с семьей. Тогда я поверю, что делаешь добротно и для людей.
  • МЫ
    20.08.2017, 17:59:02
    -9
    НАДЕЕМСЯ С ВАМИ, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ!
    ИБО НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ ВЕЛИКОГО ПЛАМЕНИ НАШИХ САМООТВЕРЖЕННЫХ СЕРДЕЦ, ИБО НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО, ЧЕМ СВЯЗЬ ВЕЛИКОГО УСИНСКОГО НАРОДА И ЕГО УМУДРЕННОГО БЕСЦЕННЫМ ОПЫТОМ НАРОДНОГО ВОЖДЯ!
    НА КОНТРОЛЕ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА! НА КОНТРОЛЕ ПРОБЛЕМЫ И РАДОСТИ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛОЕВ НАШЕГО НЕФТЕНОСНОГО КРАЯ!
    ПРИХОДИТ НОЧЬ, А ВМЕСТЕ С НЕЙ И ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ЖИВЕМ, О ТОМ, ВЕРНЫЙ ЛИ ПУТЬ МЫ С ВАМИ ИЗБРАЛИ,ТОВАРИЩИ, НЕ ЗРЯ ЛИ ПРОЖИТЫ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ЖИЗНИ У НАС ЗА ПЛЕЧАМИ, О ТОМ, ВЕЧНО ЛИ НАШЕ СЛОВО О ТРУДЕ И УСИНСКОЙ НЕФТИ ДЛЯ РОДИНЫ...
    И Я ГОВОРЮ ВАМ: ДА! ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ТОВАРИЩАМ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ МЫ ВСЕ ЕЩЕ ВО ЧТО-ТО ВЕРИМ, МЫ ВСЕ ЕЩЕ НАДЕЕМСЯ И ЛЮБИМ!
    МЫ ВЕРИМ В ХАХАЛКИНА! МЫ ЛЮБИМ ХАХАЛКИНА! МЫ НАДЕЕМСЯ ТОЛЬКО НА ХАХАЛКИНА!
    • БГБ
      20.08.2017, 18:53:28
      9
      Мы - это кто?
      Я не с вами.
    • father
      20.08.2017, 22:18:59
      6
      Йегову же запретили? Не?
      • Greff
        21.08.2017, 8:12:31
        10
        Да тут, скорее, на свидетелей Хахалкина больше похоже
        • ъ
          21.08.2017, 8:34:10
          5
          Не так давно "МЫ" нам здесь светлую, счастливую жизнь обещали.. в скором будущем. Заметили, мы уже в шаге от неё......
  • БГБ
    21.08.2017, 12:32:55
    5
    Школу
    уже построил? Твой уровень - мерзкий забор. Узбагойся уже, девок гоняй по кабинетам.
    • уася
      23.08.2017, 16:37:44
      4
      домики в городке
      те дома, которые понастроили в пионерном, не выдерживают никакой критики! НАПОМИНАЮТ КАЗАРМУ, в которой все спят в одном большом помещении, раньше за такие сданные объекты сажали, а теперь награждают новыми проектами! Ура, ликуйте, народ, у них новая программа готовится!
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