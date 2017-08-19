Станислав Хахалкин: "Мы надеемся, что федеральная программа по переселению из аварийного жилья в Усинске будет продолжена"

Это дома, признанные ветхими и аварийными, включены в список до 01 января 2012 года. Есть еще 18 домов, признанные аварийными после января 2012 года, и они не попадают в данную программу переселения. Поэтому для Усинска так важно, чтобы действие программы было продолжено.
На сегодняшний день первые два этапа этой программы завершены: построено четыре 38-квартирных дома для переселения более 320 человек из 142 жилых помещений.
По состоянию на 01.06.2017 года расселены люди из 29 многоквартирных домов (I и II этапы Программы). Граждане из 5 многоквартирных домов подлежат переселению в рамках IV этапа Программы.
В настоящее время на территории МО ГО «Усинск» реализуется 4 этап подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы на территории муниципального образования городского округа «Усинск», на реализацию данного этапа выделено 74 млн рублей (из которых средства местного бюджета – 32,5 млн рублей; средства Республиканского бюджета – 16,2 млн рублей; средства Фонда Реформирования ЖКХ – 25,3 млн рублей). В третьем этапе муниципалитет не принимает участия. В рамках четвертого этапа программы предполагается расселить пять аварийных домов и переселить 83 человек. Для этого уже приобретена жилплощадь на вторичном рынке.
Жители многоквартирных домов, признанных аварийными, могут обратиться в отдел по учёту, распределению жилья и переселению администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (жилотдел) для предоставления маневренного фонда.
Дома, из которых переселили жителей подлежат сносу
Как подчеркнул Станислав Хахалкин: «Известно, действие данной программы завершается 01 сентября 2017 года. Однако в нашем муниципалитете есть 18 домов (161 квартира), признанных аварийными. Мы все очень ждем и надеемся, что федеральная программа по переселению из аварийного жилья в Усинске будет продолжена. В нее могут быть дополнительно включены семьи, которые не попали в этот проект пять лет назад. Еще некоторое время назад на встрече с главой государства Владимиром Путиным Глава республики Коми Сергей Гапликов попросил продлить работу Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства и действие программы переселения из аварийного жилья. Так что есть все основания полагать что решение этой проблемы будет».
Глава республики Коми Сергей Гапликов на прошедшей вчера встрече с первым заместителем министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Сергеем Двуреченским дал поручения: «Независимо от того, будет ли продолжение федеральной программы, Минстрой совместно с администрациями муниципальных образований должны проработать варианты решения этого крайне важного для людей вопроса. На контроле должен быть каждый житель, у кого есть такого рода проблемы». Свод предложений должен быть подготовлен в течение трех месяцев и представлен на рассмотрение Главе Республики Коми в декабре 2017 года.
ВЫ СНАЧАЛА ОТЧИТАЙТЕСЬ ЗА ПОСТРОЕННЫЕ ДОМА,КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ НА СКОРУЮ РУКУ И В КОТОРЫХ НЕМЕРЕННАЯ КУЧА ПРОБЛЕМ С КОТОРЫМ ТЕПЕРЬ НЕ КТО НЕ РАЗБИРАЕТСЯ.РАССКАЖИТЕ ЛЮДЯМ КАК ВЫ ИХ СТРОИЛИ ДОМА,КАКУЮ СУММУ ПОТРАТИЛИ НА ИХ СТРОИТЕЛЬСТВО,ГДЕ ЗАКУПАЛИ СТРОИМАТЕРИАЛЫ И КАКИЕ "СПЕЦИАЛИСТЫ" РАБОТАЛИ НАД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМА.КАК ВЫ ПОТОМ ПРИНИМАЛИ ЭТИ ДОМА С ТАКИМИ ОГРОМНЫМИ И ОЧЕВИДНЫМИ НЕДОДЕЛКАМИ,КТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ УСТРАНЯТЬ ЭТИ НЕДОДЕЛКИ?
ПОСТРОИЛИ А БЫ КАК,НАВОРОВАЛИ,МЕДАЛИ СЕБЕ ПОВЕСИЛИ,ТИПО С ЗАДАНИЕМ СПРАВИЛИСЬ,ХОТЕЛИ ДОМА ВОТ ВАМ ДОМА,А ТО ЧТО ЛЮДЕЙ ФАКТИЧЕСКИ ИЗ ОДНОГО АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ПЕРЕСЕЛИЛИ В ДРУГОЕ ВСЕ МОЛЧАТ.
ИЗ СТАРОГО АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ЛЮДЕЙ ПЕРЕСЕЛИЛИ В НОВОЕ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ,ВОТ О ЧЕМ НАДО ГОВОРИТЬ И ЧЕМ НАДО АКТИВНО ЗАНИМАТЬСЯ,А НЕ СТРОИТЬ ОЧЕРЕДНЫЕ КАРТОННЫЕ ДОМИКИ,КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ РАССЫПАЮТСЯ.
НА КОНТРОЛЕ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА! НА КОНТРОЛЕ ПРОБЛЕМЫ И РАДОСТИ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛОЕВ НАШЕГО НЕФТЕНОСНОГО КРАЯ!
ПРИХОДИТ НОЧЬ, А ВМЕСТЕ С НЕЙ И ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ЖИВЕМ, О ТОМ, ВЕРНЫЙ ЛИ ПУТЬ МЫ С ВАМИ ИЗБРАЛИ,ТОВАРИЩИ, НЕ ЗРЯ ЛИ ПРОЖИТЫ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ЖИЗНИ У НАС ЗА ПЛЕЧАМИ, О ТОМ, ВЕЧНО ЛИ НАШЕ СЛОВО О ТРУДЕ И УСИНСКОЙ НЕФТИ ДЛЯ РОДИНЫ...
И Я ГОВОРЮ ВАМ: ДА! ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ТОВАРИЩАМ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ МЫ ВСЕ ЕЩЕ ВО ЧТО-ТО ВЕРИМ, МЫ ВСЕ ЕЩЕ НАДЕЕМСЯ И ЛЮБИМ!
МЫ ВЕРИМ В ХАХАЛКИНА! МЫ ЛЮБИМ ХАХАЛКИНА! МЫ НАДЕЕМСЯ ТОЛЬКО НА ХАХАЛКИНА!