Второго сентября в Усинске выступит рок-группа "Old School Komi"

В день празднования Дня работника нефтяной, газовой и топливной промышленности в Усинске выступят рок-группы нашего региона. Хэдлайнером концерта будет группа из Сыктывкара "Old School Komi".

фото из архива рок-группы "Old School Komi"

Группа "Old School Komi" была образована весной 2015 года известным сыктывкарским рок-барабанщиком Вадимом Ворониным, у которого за плечами был огромный опыт выступлений почти на всех рок мероприятиях по всей Республике Коми. Стилистика группы определилась сразу - старый добрый классический рок с элементами глэм-рока (композиции групп AC/DC, Deep Purple, Whitesnake, Kiss, Парк Горького и др.).

С самого начала своего существования группа "перебрала" многих известных музыкантов города. Вокалиста было найти тоже непросто, так как песенный материал был настолько сложен и широк в диапазоне, что оказался почти никому не по силам. После долгих поисков место вокалиста занял Михаил Наумов, участник шоу Голос на Первом канале, призер международных вокальных конкурсов. За соло гитару встал давний друг Вадима Воронина известный сыктывкарский гитарист Михаил Куклин. А бас гитару взял в руки выпускник Колледжа Искусств Республики Коми, талантливый и амбициозный музыкант Станислав Гавра. В таком составе группа существует по сей день.

Группа объездила с концертами почти всю Республику Коми, выступала на одних концертных площадках с мировыми звездами рока. Название "Old School Komi" оправдывает неповторимый, отвязный рок-н-рольный стиль группы, заряжающая драйвом музыка и неописуемая, харизматичная энергетика музыкантов. В репертуаре группы пока только каверы, но группа планирует заняться написанием своего материала на русском и параллельно на английском языках для большого тура по России и Европе.

Помимо "Old School Komi" жителей Усинска ждут еще выступления гостей из Воркуты, Инты и Ухты. Начало концертной программы в 18:00.

(с) Усинск.Онлайн