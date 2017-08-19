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19.08.2017 11:08
Второго сентября в Усинске выступит рок-группа "Old School Komi"
В день празднования Дня работника нефтяной, газовой и топливной промышленности в Усинске выступят рок-группы нашего региона. Хэдлайнером концерта будет группа из Сыктывкара "Old School Komi".
old_shcool.jpg
фото из архива рок-группы "Old School Komi"

Группа "Old School Komi" была образована весной 2015 года известным сыктывкарским рок-барабанщиком Вадимом Ворониным, у которого за плечами был огромный опыт выступлений почти на всех рок мероприятиях по всей Республике Коми. Стилистика группы определилась сразу - старый добрый классический рок с элементами глэм-рока (композиции групп AC/DC, Deep Purple, Whitesnake, Kiss, Парк Горького и др.).

С самого начала своего существования группа "перебрала" многих известных музыкантов города. Вокалиста было найти тоже непросто, так как песенный материал был настолько сложен и широк в диапазоне, что оказался почти никому не по силам. После долгих поисков место вокалиста занял Михаил Наумов, участник шоу Голос на Первом канале, призер международных вокальных конкурсов. За соло гитару встал давний друг Вадима Воронина известный сыктывкарский гитарист Михаил Куклин. А бас гитару взял в руки выпускник Колледжа Искусств Республики Коми, талантливый и амбициозный музыкант Станислав Гавра. В таком составе группа существует по сей день.

Группа объездила с концертами почти всю Республику Коми, выступала на одних концертных площадках с мировыми звездами рока. Название "Old School Komi" оправдывает неповторимый, отвязный рок-н-рольный стиль группы, заряжающая драйвом музыка и неописуемая, харизматичная энергетика музыкантов. В репертуаре группы пока только каверы, но группа планирует заняться написанием своего материала на русском и параллельно на английском языках для большого тура по России и Европе.

Помимо "Old School Komi" жителей Усинска ждут еще выступления гостей из Воркуты, Инты и Ухты. Начало концертной программы в 18:00.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (32)

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  • оленевод Бельдыев
    19.08.2017, 11:45:23
    28
    м-да.....это называется "дошли до ручки"
    какой "рок барабанщик"???какой хэдлайнер концерт.....так и напишите-дворовые лабухи....мой знакомый пенсионер-у него дома наверняка гораздо лучше установка стоит (вот его соседям повезло). Это хорошо, начинающим рокерам надо давать дорогу.....только вы так написали так преподнесли, что можно подумать Усинск посетит на день нефтяника как минимум Aerosmith......
    P.S. Как то с ужасом видел попытки читать рэп на коми языке-так вот- сыктывкарским выходцам-продвигающим "своих"-забыли их взять для полного праздничного аншлага
    • Петрович
      19.08.2017, 11:52:13
      -19
      Хоспади, ты дятел. Юра, тебе сколько лет-то? Ты пишешь как младенец
    • я
      19.08.2017, 12:58:14
      8
      все....... решение о переезде с Усинска принято........... спс, что развеяли мои сомнения....
  • а-ха-ха
    19.08.2017, 11:49:45
    21
    поржал от души.оленевод ты сделал мой день.
  • стесняюсь спросить
    19.08.2017, 11:54:08
    0
    а что со штанами у крайнего справа рокера?
    • яяя
      19.08.2017, 13:17:11
      -4
      Так ты и на лицо его посмотри. А крайний с лева,вообще как суслик. А 3-й с лева,стоит,будто в туалет хочет.
      • Для "яяя"
        19.08.2017, 13:20:41
        5
        Смотреть не буду, вы сам хам не грамотный.
        • яяя
          19.08.2017, 13:24:42
          -4
          Еще адин граматей наресавался. Вали от сюда
  • яяя
    19.08.2017, 12:42:31
    6
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • яяя
      19.08.2017, 13:14:12
      7
      Админ,че за ваханалия? У меня даже мата не было в комменте,а ты удалил.
  • БГБ
    19.08.2017, 12:43:23
    6
    На дне.
  • огого
    19.08.2017, 14:10:25
    -1
    Какие сладенькие
  • мда
    19.08.2017, 14:11:52
    2
    Наконец приедут,так их долго ждал!!!! А афтограф дают?
  • Алексей
    19.08.2017, 15:09:34
    10
    Говорят эта любимая группа Затойчихи
    • которая
      19.08.2017, 15:19:11
      7
      в администрации )))
    • Затойчи
      19.08.2017, 16:27:33
      -12
      Зря ты так, алёёша . Ведь метнусь сейчас на зоопомойку в верный друхх или белый швед и накостыляю морально первому встречному алёше-псинофилу :-) .
      • Затойчи
        19.08.2017, 16:35:52
        -13
        Минусы от зоофилов посыпались:-) . Нечего сказать - возразить ? Ну тогда лайкайте, лайкате . Обожаю минусы . Значит я всё правильно и правду пишу . Правда она никогда и никому не нравилась :-) .
        И да, модератор волен стирать посты так, как его левая пятка пожелает :-) . Кстати, читайте правила сайта внимательно :-) .
  • Местный
    19.08.2017, 15:20:33
    3
    Пусть сперва выступят!Вдруг они окажутся круче всех вместе взятых "звёзд",которые к нам приезжали
    • оленевод Бельдыев
      19.08.2017, 16:13:49
      15
      наш Усинский духовой оркестр-тоже прилично выступает. И ребята М-О-Л-О-Д-Ц-Ы !!!
      может и хорошо выступят-суть не в этом. Это просто кавер группа (которых в каждом пгт хватает)-а статью накатали как про монстров рока. Впрочем все в традициях "столицы" где понтов выше "зеленецких альп" ))))))))
      P.S. вот в коменте "яяя" оскорбления не было-а его удалили. А вот реальное оскорбление висит и красуется минусами. Я вот взял и сфотографировал это на всякий случай. Может как нить услышу внятный ответ,какими критериями действуют когда Комментарий удален. Нарушение правил сайта.
  • Опа
    19.08.2017, 15:49:05
    5
    Учим английский
    School
  • девчонка из урюпинска
    19.08.2017, 15:58:55
    6
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • father
      19.08.2017, 17:01:10
      2
      Стиль одежды намекает на пофигизм. "Имидж-ничто..."
      В названии присутствует слово "олд", что подразумевает старую школу (панка?)... Хотя я ещё старей, и слышал настоящий рок. :-) Ни чему не удивляюсь. :-)
      Кстати, кто на разогреве? Местным-то дадут заработать?
  • Клевые парни!
    19.08.2017, 16:54:38
    1
    Слышала их в Ухте, жгли от души!
  • Man
    19.08.2017, 18:35:43
    5
    А почему нет информации, что усинские команды Harius и No Title будут принимать участие в фестивале? И еще по одной из Ухты и Воркуты.
    • Андрей
      19.08.2017, 21:18:35
      4
      А где их послушать можно?
  • Михаил Наумов, участник шоу Голос
    19.08.2017, 18:40:38
    3
    тот к которому судьи не повернулись на слепых прослушиваниях. Зато в статье выступал на одних концертных площадках с мировыми звездами рока. Может просто были на концертах мировых звезд в качестве зрителей?
  • Андрей
    19.08.2017, 21:14:27
    6
    Статья,конечно пафосная... И почему не указали остальные группы?...
  • Житель
    20.08.2017, 0:25:44
    1
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • Андрей
      20.08.2017, 8:41:01
      4
      А ты кого бы хотел увидеть?
  • Гость
    20.08.2017, 10:49:17
    4
    Д****Ы
    Нормальных не могли найти что ли
  • Дядя
    20.08.2017, 13:38:38
    -2
    Уссусь бабоньки
    Дэбилы
  • Неформал Павка
    20.08.2017, 17:43:04
    5
    А хто ета?
    В первый раз слышу о таком ансамбле.
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