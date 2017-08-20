20.08.2017 08:50
Сегодня ночью на трассе Усинск - Усть-Уса опрокинулся автомобиль
По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, сегодня в час ночи произошло дорожное происшествие с участием Mitsubishi L200.
фото: 11.mchs.gov
Как сообщает сайт Управления МЧС по РК, сегодня ночью, примерно в 01:00, в усинском районе, на 10 км автодороги Усть-Уса – Усинск произошло ДТП с участием легкового автомобиля (опрокидывание).
Информация по пострадавшим уточняется. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава ПСЧ-91 ФГКУ «9 отряд ФПС ГПС по РК».
(с) Усинск.Онлайн
Получается еще 30 минут за ним катались. Что у водителя в голове? Неужели думал, что сможет уехать от двух экипажей? Хорошо что окружающие не пострадали.