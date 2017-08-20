Сегодня ночью на трассе Усинск - Усть-Уса опрокинулся автомобиль

По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, сегодня в час ночи произошло дорожное происшествие с участием Mitsubishi L200.

фото: 11.mchs.gov

Как сообщает сайт Управления МЧС по РК, сегодня ночью, примерно в 01:00, в усинском районе, на 10 км автодороги Усть-Уса – Усинск произошло ДТП с участием легкового автомобиля (опрокидывание).

Информация по пострадавшим уточняется. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава ПСЧ-91 ФГКУ «9 отряд ФПС ГПС по РК».

(с) Усинск.Онлайн