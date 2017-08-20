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20.08.2017 08:50
Сегодня ночью на трассе Усинск - Усть-Уса опрокинулся автомобиль
По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, сегодня в час ночи произошло дорожное происшествие с участием Mitsubishi L200.
mchs.jpg
фото: 11.mchs.gov

Как сообщает сайт Управления МЧС по РК, сегодня ночью, примерно в 01:00, в усинском районе, на 10 км автодороги Усть-Уса – Усинск произошло ДТП с участием легкового автомобиля (опрокидывание).

Информация по пострадавшим уточняется. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава ПСЧ-91 ФГКУ «9 отряд ФПС ГПС по РК».

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (4)

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  • ГГВ
    20.08.2017, 15:22:58
    6
    А почему не пишут что по ней гаишники стреляли, может и за этого она и перевернулась, что колёса прострелили.
    • Эюя
      21.08.2017, 10:36:54
      4
      Я в 0:30 стоял на светофоре у ЛУКОЙЛа, эта L-ка пронеслась мимо на красный, а за ней два экипажа.
      Получается еще 30 минут за ним катались. Что у водителя в голове? Неужели думал, что сможет уехать от двух экипажей? Хорошо что окружающие не пострадали.
  • Гость
    22.08.2017, 11:02:10
    1
    Жаль в голову не попали :-( Я бы порадовался что на одного меньше стало :-)
  • Вопрос
    22.08.2017, 15:18:06
    1
    Имя водителя?
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