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20.08.2017 09:50
Воспитатель детсада Усинска стала победителем регионального этапа III Всероссийского конкурса "Воспитатели России"
Жанна Имангулова одержала победу в номинации "Лучший воспитатель образовательной организации".
Ghanna_Imangulova.jpg
фото: https://vk.com/uousinsk

Конкурс проводился Общероссийской общественной организацией "Воспитатели России" при поддержке партии "Единая Россия и федерального проекта "Детские сады – детям".

В Республике Коми организацией конкурса занималось Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с Коми республиканским институтом развития образования.

Согласно условиям конкурса, воспитатели должны были представить на оценку экспертной комиссии свой опыт работы и методику преподавания, ответить на вопросы, касающиеся профессии наличие инновационных подходов в организации процесса образования и воспитания. На региональный этап конкурса поступило 55 работ.

По итогам их рассмотрения экспертная комиссия определила 19 сильнейших педагогов. Жанна Геннадьевна одержала победу в номинации "Лучший воспитатель образовательной организации". После регионального этапа конкурса начался федеральный, все 19 работ отправлены для участия в конкурсе, который продлится до 3 сентября.

Комментарии (8)

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  • Тесть
    20.08.2017, 10:14:55
    5
    Поздравляем! Надеемся, остальные воспитатели к вам подтянутся. (Родитель 2-х чад)
  • Олеся
    20.08.2017, 10:15:42
    7
    Поздравляю!
    Жанна Геннадьевна была воспитателем у моего сына. Действительно, она лучшая! Столько поделок, такие утренники! Всегда гуляли, на детей никогда не кричала. Сын цюу меня мальчик озорной достаточно, но она нашла к нему подход и ребенок в рот ей смотрел. Вообщем, на все 100 воспитатель выкладывался. Заслуженная победа!
  • 123
    20.08.2017, 14:09:09
    6
    Красивая )
  • валентина
    20.08.2017, 15:38:09
    6
    лучший воспитатель
    Жанна Геннадьевна!Вы молодец!!!Мы бывшие колеги твоей мамы гордимся тобой.Пусть и дальше все складывается хорошо!!!
  • Карпыч
    20.08.2017, 17:40:26
    1
    Варежки до плеч тоже закажу жене связать мне на зиму.
  • Родители
    20.08.2017, 21:46:44
    7
    У нас тоже сыновья ходили к Жанне Геннадьевне. Дети с удовольствием ходили в сад. Очень добрая и справедливая. Удачи Вам!!!
  • Ирина
    21.08.2017, 22:14:49
    1
    Жанна Геннадьевна поздравляем от всего сердца !!!! Заслуженная победа )))
    С уважением Мама вашего воспитанника !!!
  • Зося
    22.08.2017, 7:14:07
    1
    Молодец! Только гардероб тщательно подбирайте. Митенки к такому платью не подходят. Не минусуйте, я от чистого сердца.
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