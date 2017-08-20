Воспитатель детсада Усинска стала победителем регионального этапа III Всероссийского конкурса "Воспитатели России"

Жанна Имангулова одержала победу в номинации "Лучший воспитатель образовательной организации".

фото: https://vk.com/uousinsk

Конкурс проводился Общероссийской общественной организацией "Воспитатели России" при поддержке партии "Единая Россия и федерального проекта "Детские сады – детям".

В Республике Коми организацией конкурса занималось Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с Коми республиканским институтом развития образования.

Согласно условиям конкурса, воспитатели должны были представить на оценку экспертной комиссии свой опыт работы и методику преподавания, ответить на вопросы, касающиеся профессии наличие инновационных подходов в организации процесса образования и воспитания. На региональный этап конкурса поступило 55 работ.

По итогам их рассмотрения экспертная комиссия определила 19 сильнейших педагогов. Жанна Геннадьевна одержала победу в номинации "Лучший воспитатель образовательной организации". После регионального этапа конкурса начался федеральный, все 19 работ отправлены для участия в конкурсе, который продлится до 3 сентября.