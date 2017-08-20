Ночью в Усть-Усе произошло аварийное отключение электроснабжения

Без электричества в селе осталось около 1,5 тысяч человек, в том числе 227 детей.

фото: 11.mchs.gov

Как сообщает сайт Главного управления МЧС России по Республике Коми, сегодня ночью, ориентировочно в 2-3 часа ночи, в селе Усть-Уса произошел технологический инцидент по электроснабжению с отключением ВЛ-10 кВ на подстанции «Усть-Уса».

Под отключение электроэнергии попало село Усть-Уса - 1425 чел., из них 227 детей, 195 домов, 3 котельные, школа, детский сад и больница. Котельные не функционируют в летний период.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечена бригада Печорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК СЗ» - 3 человека, 1 ед. техники.

По информации МЧС по Республике Коми в 06:00 утра электроснабжение потребителей в селе Усть-Уса восстановлено в полном объеме.

(с) Усинск.Онлайн