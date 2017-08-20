20.08.2017 10:13
Ночью в Усть-Усе произошло аварийное отключение электроснабжения
Без электричества в селе осталось около 1,5 тысяч человек, в том числе 227 детей.
фото: 11.mchs.gov
Как сообщает сайт Главного управления МЧС России по Республике Коми, сегодня ночью, ориентировочно в 2-3 часа ночи, в селе Усть-Уса произошел технологический инцидент по электроснабжению с отключением ВЛ-10 кВ на подстанции «Усть-Уса».
Под отключение электроэнергии попало село Усть-Уса - 1425 чел., из них 227 детей, 195 домов, 3 котельные, школа, детский сад и больница. Котельные не функционируют в летний период.
Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечена бригада Печорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК СЗ» - 3 человека, 1 ед. техники.
По информации МЧС по Республике Коми в 06:00 утра электроснабжение потребителей в селе Усть-Уса восстановлено в полном объеме.
(с) Усинск.Онлайн
А кто хотел денег заработать, то давно уже на промысле батрачат.)))
Сильно гордитесь своим менталитетом? Ну, ну... Жизнь она всем устраивает проверку на прочность.
А насчет повода для нытья- так мы здесь в каждой статье по поводу и без повода ноем, а им почему нельзя?
Менталитет, это и есть гордость. У каждого народа своя, :-)
Советский менталитет, скрывал многое, но теперь-то видно, кто, что стоит)))