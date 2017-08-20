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20.08.2017 10:13
Ночью в Усть-Усе произошло аварийное отключение электроснабжения
Без электричества в селе осталось около 1,5 тысяч человек, в том числе 227 детей.
mrsk.jpg
фото: 11.mchs.gov

Как сообщает сайт Главного управления МЧС России по Республике Коми, сегодня ночью, ориентировочно в 2-3 часа ночи, в селе Усть-Уса произошел технологический инцидент по электроснабжению с отключением ВЛ-10 кВ на подстанции «Усть-Уса».

Под отключение электроэнергии попало село Усть-Уса - 1425 чел., из них 227 детей, 195 домов, 3 котельные, школа, детский сад и больница. Котельные не функционируют в летний период.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечена бригада Печорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК СЗ» - 3 человека, 1 ед. техники.

По информации МЧС по Республике Коми в 06:00 утра электроснабжение потребителей в селе Усть-Уса восстановлено в полном объеме.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • Яяя
    20.08.2017, 10:52:19
    8
    Такая новость. Так описали,будто у них так апокалипсес случился.. ночью на 4 часа свет всего отключили.
    • ...
      20.08.2017, 13:24:10
      5
      Три героя спасли от апокалипсиса!
  • человек
    20.08.2017, 11:16:03
    10
    не сравнить конечно с "пармой" да ещё в мороз, но хоть как тол подтянуться за центральными сми, в плане новостей.
  • father
    20.08.2017, 14:30:10
    5
    Причина и когда ждать следующего? Инцидента. :-)
  • свидетели Сюхова
    20.08.2017, 17:31:27
    12
    Мы же ко всему готовы: и к зиме, и к паводку и к пожарам и к наводнениям и даже к пришествию инопланетян. Одним словом надо запасасаться водой, солью и тушенкой
  • одно ельчанка
    20.08.2017, 18:08:11
    7
    Не в3 часа а в 22 10 и включили в 11 40 а то что без горячего дети и ночь темно к детям вставать и телефоны сели не позвонить холодильники потекли приехали не утром делать а в девятом часу вот так мы уважаем сельчан
    • Односельчанке
      20.08.2017, 18:54:09
      -1
      Как вы задолбали своим нытьем! "Без горячего", "ночью темно", тьфу! Вы понимаете, что такое "аварийная ситуация"? Вам пришлось месяц без света сидеть? Или вы думаете, что прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно раздаст эскимо? Холодильники потекли - тряпку в руки и не переломитесь!
      • односельчанка
        20.08.2017, 19:29:33
        3
        Тут один нытик нас Буйными головами назвал, так что нам не привыкать! А тебе не мешало бы хоть пару дней пожить в таких условиях, вся спесь вместе с утренним макияжем бы слезла. И волшебнику в голубом вертолёте передавай привет, путь и носу не кажет в наши
      • односельчанка
        20.08.2017, 19:30:00
        6
        Тут один нытик нас Буйными головами назвал, так что нам не привыкать! А тебе не мешало бы хоть пару дней пожить в таких условиях, вся спесь вместе с утренним макияжем бы слезла. И волшебнику в голубом вертолёте передавай привет, путь и носу не кажет в наши
        • Односельчанке
          20.08.2017, 19:46:36
          -6
          О, узнаю селький менталитет! А Вас в этих условиях насильно удерживают?
          • father
            20.08.2017, 22:16:04
            3
            Это призвание...
            А кто хотел денег заработать, то давно уже на промысле батрачат.)))
          • для "Односелльчанке"
            21.08.2017, 8:30:21
            6
            "чужую беду рукой разведу"?
            Вы, наверное, никогда в селе не жили. Из города не каждый может насобирать на выезд и переселение, а в селе тем более.на какие "шиши"? Не у всех из села в город в гости и больницу есть средства приехать, а уж....
            Сильно гордитесь своим менталитетом? Ну, ну... Жизнь она всем устраивает проверку на прочность.
            • Отвечаю
              21.08.2017, 8:37:39
              1
              Менталитет - это данность, а не повод для гордости. Так же как и отсутствие электричества в течении нескольких часов ночью в следствии аварийной ситуации, которую оперативно устранили - не повод для нытья.
              • У меня вопрос
                21.08.2017, 8:43:16
                3
                Устранили не оперативно, а как получилось! А где же резервные источники? Опять кто то наврал.
              • для "Отвечаю"
                21.08.2017, 8:48:42
                1
                И не повод показывать своё превосходство и унижать людей. Тряпку взять и вытереть пол и без вашего совета смогут, а вот испорченные продукты не вымоешь. А продукты от разморозки и новой заморозке теряют своё качество. Возможность купить новые не у всех есть.
                А насчет повода для нытья- так мы здесь в каждой статье по поводу и без повода ноем, а им почему нельзя?
                • Да-да-да
                  21.08.2017, 9:08:39
                  3
                  Все понимаю: и про продукты, и про "ночью темно" и прочее-прочее-прочее. Повторяю еще раз: произошла аварийная ситуация. Произойти она могла где угодно, с кем угодно и когда угодно. Сейчас полстраны у нас затопило, а остальные полстраны горят в лесных пожарах. А тут несколько часов без электричества и все: шеф все пропало, все гады-сволочи-злодеи, обидели-унизили, обманули-обокрали-отмыли и тд. Противно!
                  • да ладно!
                    21.08.2017, 9:16:18
                    4
                    А мне противно, когда ноют, что не тех артистов пригласили, не те рисунки нарисовали, алею не правильно сделали, не те деревья посадили-вот действительно не тема для нытья, не потоп, не горим, Не всё пропало. А у людей личная маленькая беда, и чего бы не по ныть по этому поводу, он ведь значимее, чем не тот артист, а мы ноем и ноем- сволочи-злодеи, не тех пригласили....
              • father
                21.08.2017, 9:11:20
                2
                Так бы все нормально. Но в Усть-Усе, народ переселяют из ветхого жилья в "благоустроенное"... Правда там нет газа (не подвели ещё))) и народ зависит от наличия электричества.
                Менталитет, это и есть гордость. У каждого народа своя, :-)
                Советский менталитет, скрывал многое, но теперь-то видно, кто, что стоит)))
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