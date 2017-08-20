Новикбожские дети теперь отлично рисуют граффити

Каникулы еще не закончились, а дети из д. Новикбож уже принялись за учебу. Да еще с завидным энтузиазмом и рвением.

А дело все в том, что сегодня к ним в гости приехали необычные учителя, а художники-граффитисты Максим Умпелев, Наталья Павлицкая и Андрей Кожевников.

Творческая команда отправилась в деревню специально для того, чтобы провести для детей мастер – класс по граффити. Они рассказали ребятам о том, что такое граффити, поделились своим опытом и вместе с юными художниками создали две картины. Поучаствовать в мастер-классе по рисованию граффити собрались дети из всей деревни. Каждый хотел попробовать себя в деле.

Под чутким руководством опытных мастеров, дети вооружились баллончиками с краской и принялись украшать старый деревянный дом рядом с площадкой. Кстати, специально для этого «урока» художники выбрали безопасные акриловые краски на водной основе.

В течение занятия всеми участниками создавалась общая картина. Как оказалось, в граффити интересен не только результат, но и сам процесс их создания. Рисовать пробовали как дети, так и взрослые.

Детскому счастью не было предела, маленькие любители искусства вдоволь нарисовались, да еще и натанцевались вместе с ребятами из волонтерского движения «Мост».

Так и прошло субботнее утро детворы из Новикбожа. Весело, красочно и полезно.

И, конечно, дети еще долго будут вспоминать этот яркий праздник современного искусства и творчества. А картины под открытым небом будут радовать всех жителей деревни, и служить напоминанием о совместно проведенном времени, сообщает пресс-служба администрации города.