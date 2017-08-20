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20.08.2017 14:52
Новикбожские дети теперь отлично рисуют граффити
Каникулы еще не закончились, а дети из д. Новикбож уже принялись за учебу. Да еще с завидным энтузиазмом и рвением.
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А дело все в том, что сегодня к ним в гости приехали необычные учителя, а художники-граффитисты Максим Умпелев, Наталья Павлицкая и Андрей Кожевников.

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Творческая команда отправилась в деревню специально для того, чтобы провести для детей мастер – класс по граффити. Они рассказали ребятам о том, что такое граффити, поделились своим опытом и вместе с юными художниками создали две картины. Поучаствовать в мастер-классе по рисованию граффити собрались дети из всей деревни. Каждый хотел попробовать себя в деле.

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Под чутким руководством опытных мастеров, дети вооружились баллончиками с краской и принялись украшать старый деревянный дом рядом с площадкой. Кстати, специально для этого «урока» художники выбрали безопасные акриловые краски на водной основе.

В течение занятия всеми участниками создавалась общая картина. Как оказалось, в граффити интересен не только результат, но и сам процесс их создания. Рисовать пробовали как дети, так и взрослые.

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Детскому счастью не было предела, маленькие любители искусства вдоволь нарисовались, да еще и натанцевались вместе с ребятами из волонтерского движения «Мост».

Так и прошло субботнее утро детворы из Новикбожа. Весело, красочно и полезно.

И, конечно, дети еще долго будут вспоминать этот яркий праздник современного искусства и творчества. А картины под открытым небом будут радовать всех жителей деревни, и служить напоминанием о совместно проведенном времени, сообщает пресс-служба администрации города.

Комментарии (12)

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  • ага после паводка
    20.08.2017, 17:33:37
    5
    Новикбожские дети и к выживанию в эстримальных условиях готовы
  • ага после паводка
    20.08.2017, 17:33:37
    6
    Новикбожские дети и к выживанию в эстримальных условиях готовы
  • Карпыч
    20.08.2017, 17:37:24
    7
    Детское счастье
    "Детскому счастью не было предела, маленькие любители искусства вдоволь нарисовались."
    Детскому счастью Орлова и Анисимовой в принципе нет предела.
  • ага
    20.08.2017, 18:27:33
    6
    скоро вместо обещанного детского сада и спортзала в других сёлах детишки довольствоваться будут рисуночками на заборах. Так и вырастут не узнав нормального обращения.
  • ***
    20.08.2017, 20:10:18
    1
    "Что нам стоит дом построить?! Разрисуем и будем жить!!!"
  • -/
    21.08.2017, 8:22:13
    -1
    Про цвет
    Зелёный колобок-это предел мечтаний)))
    • ::
      21.08.2017, 8:57:15
      2
      Где вы колобок -то усмотрели?
      • Затойчи
        21.08.2017, 9:01:10
        1
        Это он про листок лилии на картине про Водяного :-) .
  • девушка
    21.08.2017, 8:37:07
    -2
    ну что вам опять не то?! наоборот бы порадовались за деток! к ним каждый день такие таланты приезжают?!
    • Затойчи
      21.08.2017, 8:42:10
      0
      Девушка, готовся к минусам :-) . Гундосы этого поста тебе не простят :-) .
  • Затойчи
    21.08.2017, 8:40:49
    3
    Ну что за люди, а ? И гундят, и гундят . Что не сделай - всё не так . И парк с аллеей им не такой . И рок-группа не та . И и Хор Турецкого не нужен .
    До детей то чё домахались, гундосы ? Порисовали они на стенах . Маленький, а праздник . Тем более что получилось красиво .
    А на счёт спорткомплекса в Новикбоже - вот только он там и нужен . Для двенадцати детей на всю деревню .
    За-то как славно потом повоем на счёт вбуханных в никуда администрацией деньгах .
    • так
      21.08.2017, 8:54:48
      0
      100% прав Затойчи!
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