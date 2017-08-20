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20.08.2017 18:48
Чтобы остановить нарушителя полицейским Усинска пришлось стрелять
Ситуация с перевернувшимся сегодняшней ночью автомобилем получила неожиданные подробности.
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Как стало известно "Усинск.Онлайн", сегодня ночью полицейским Усинска пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя.

Как сообщает очевидец, mitsubishi L200 проявила себя первый раз в 00:30 в районе магазина "Чинар".

- Я ехала по улице Пионерской в сторону магазина, как из-за поворота вынесся на огромной скорости пикап, - пишет нам девушка-водитель. - Он был без габаритных огней и это было еще страшнее, так как куда ехать от него я не понимала.

Далее нарушитель помчался по улице Пионерской в сторону железнодорожного вокзала. Там его, примерно в 00:38 взял под наблюдение экипаж ДПС на ВАЗ-2115, после чего подключился наряд на Лада "Priora".

- Они обогнали меня и помчались в сторону Головных сооружений, - рассказывает другой очевидец. - Это была настоящая погоня как в фильмах. После того как трасса Усинск - Усть-Уса стала пустынной полицейские открыли огонь по автомобилю. Были слышны звуки попадания пуль в металл. Как я понял, они, вероятно, прострелили ему колесо и от этого он совершил опрокидывание.

Мы будем следить за произошедшим и сообщим вам все подробности.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (13)

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  • Очевидец
    20.08.2017, 19:40:33
    3
    Да видел я этих гонщиков, только погоня какая-то странная была. Один экипаж догонял эту L200, а следом за ними второй экипаж ехал спокойно, и люстру включил только чтобы светофор нефтяников-молодёжная проехать на красный. И оба экипажа были на ваз 2115.
    • БГБ
      20.08.2017, 19:44:11
      12
      Присматривались.
      Вдруг свои.
  • БГБ
    20.08.2017, 19:41:30
    19
    Почаще надо постреливать.
    Совсем оборзели. Например возле комара. Стоят таксеры, вынуждая пересекать сплошную для поворота.
  • ???
    20.08.2017, 19:54:58
    7
    ??
    Поворот, где Сбербанк тоже занят частными таксистами (восток)))))
  • Тролль
    20.08.2017, 19:58:27
    13
    А очевидец в кузове что-ли сидел? и погоню видел, и звук пуль по металлу слышал.
  • ***
    20.08.2017, 20:08:10
    9
    Сзади бежал...подглядывал...
  • *!*
    20.08.2017, 20:14:47
    7
    Куда хотел сбежать интересно ? Мозг был выключен и за рулём .... ходить пешком пожизненно
  • читатель
    21.08.2017, 10:07:40
    -4
    Как я понял, девушка-водитель сменила пол от испуга. В конце рассказа.
    • читателю
      21.08.2017, 10:12:35
      2
      читайте внимательно, скоро в школу, включай мозги!
  • SUV
    21.08.2017, 13:43:49
    4
    А кто
    сейчас начальник ГИБДД в Усинске ? Хрен где найдешь информацию. И да слышал тут же, что Клим теперь в РЭО, Горбунов ушел ?
  • аркаша
    21.08.2017, 14:28:51
    15
    Гайцов нужно на жд вокзал отправить таксеров разогнать, которых больше чем пассажиров поезда. Только вот нужно автоматы с собой брать, так как пистолета будет мало
  • НК
    22.08.2017, 8:17:28
    6
    Маленькому городу - маленькое ГТА :)
  • Нн
    23.08.2017, 13:32:20
    6
    Далее нарушитель помчался по улице Пионерской в сторону железнодорожного вокзала...
    Это где такая дорога?с пионерской и сразу на жд вокзал??))
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