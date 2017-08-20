Чтобы остановить нарушителя полицейским Усинска пришлось стрелять

Ситуация с перевернувшимся сегодняшней ночью автомобилем получила неожиданные подробности.

Как стало известно "Усинск.Онлайн", сегодня ночью полицейским Усинска пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя.

Как сообщает очевидец, mitsubishi L200 проявила себя первый раз в 00:30 в районе магазина "Чинар".

- Я ехала по улице Пионерской в сторону магазина, как из-за поворота вынесся на огромной скорости пикап, - пишет нам девушка-водитель. - Он был без габаритных огней и это было еще страшнее, так как куда ехать от него я не понимала.

Далее нарушитель помчался по улице Пионерской в сторону железнодорожного вокзала. Там его, примерно в 00:38 взял под наблюдение экипаж ДПС на ВАЗ-2115, после чего подключился наряд на Лада "Priora".

- Они обогнали меня и помчались в сторону Головных сооружений, - рассказывает другой очевидец. - Это была настоящая погоня как в фильмах. После того как трасса Усинск - Усть-Уса стала пустынной полицейские открыли огонь по автомобилю. Были слышны звуки попадания пуль в металл. Как я понял, они, вероятно, прострелили ему колесо и от этого он совершил опрокидывание.

Мы будем следить за произошедшим и сообщим вам все подробности.

(с) Усинск.Онлайн