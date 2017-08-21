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21.08.2017 07:41
Войдёт ли Усинск в арктическую зону?

Правительство Республики Коми в ближайшие год-два рассчитывает на расширение арктической территории и включение в нее помимо Воркуты также Инты, Усинска и Усть-Цилемского района.

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Фото westvoices.com

Об этом сообщил журналистам в пятницу в Воркуте глава республики Сергей Гапликов в ходе II Международного туристического форума "Доступная Арктика".

"Мы не отказались от планов, они активно прорабатываются [о включении в зону Арктики помимо Воркуты еще Инты, Усинска и Усть-Цильмы]. Есть позиция Минэкономразвития РФ, что нужно внимательно посмотреть, в этом поможет введенная в прошлом году статистика. Там больше 10 показателей, которые дают ответ специалистам, что эти территории, безусловно, могут быть включены в арктическую зону. Мы не ускоряем этот процесс, считаем, что нужно получить наблюдения и потом обсудить это на площадке Минэкономразвития с учетом мнения экспертов, это перспектива двух-трех лет", - сказал Гапликов, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщал ранее ТАСС, правительство Коми направило предложения по уточнению южной границы арктической зоны с обоснованиями включения в ее состав Инты, Усинска и Усть-Цилемского района в Минэкономразвития РФ и в аппарат полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Свою позицию региональное правительство обосновывает тем, что все эти районы (Инта, Усинск, Усть-Цилемский район) расположены по линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям, сопряжены с территориями, уже вошедшими в состав Арктической зоны - с Воркутой и Ненецким автономным округом. Кроме того, условия жизнедеятельности здесь по суровости климата являются одними из наиболее сложных не только в европейской, но и в азиатской части российской Арктики.

Комментарии (8)

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  • оленевод Бельдыев
    21.08.2017, 9:25:30
    21
    все эти районы (Инта, Усинск, Усть-Цилемский район) расположены по линии Северного полярного круга
    а какого тогда при выходе на пенсию Усинцев обворовывают на районный коэффициент???????
    • добавлю
      21.08.2017, 9:45:11
      15
      И годы работы на севере не учитывают при начислении пенсий, как 1 год за полтора. Обещали в своё время, а потом украли.
    • father
      21.08.2017, 9:45:22
      2
      Одни убирают коэффициент... Потом "борются" за восстановление.
      Да это другое. :-) Называется - популизм)))
      • ничего удивительного
        21.08.2017, 9:59:36
        8
        правильно, выборы ж скоро
  • ***
    21.08.2017, 18:42:43
    6
    Если откинуть районный коэффициент...то с удивлением обнаруживаешь российскую минималку,после 30 лет стажа в районе крайнего севера...
  • 777
    21.08.2017, 19:13:54
    8
    Спасибо надо сказать про коэффициент бывшему главе республики Спиридонову. Помер уже давно.У нас его имечком стадион назвали. Страна рабов? Стадиону дать другое название. Имени первого председателя спорткомитета Усинска. Знаете кто он? Вот то-то же. А переименовать у наших депутатиков кишка тонка. Горазды только языком трепать.
    • father
      21.08.2017, 23:42:19
      2
      Я был против, когда у стадиона каменюку в честь Спирьки-пяницы приволокли. Да кто ж простых людей слушает?:-)
      Переобуванцы. У каждого за плечами по несколько партий. Проститутки.
  • 064
    22.08.2017, 7:54:15
    4
    Хоть и дадут нам эту Арктическую зону, что толку, денег то не прибавят. В Москве наши полярки получают, не у нас с вами!
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