Усинец за 34 года не получил паспорт

Из плюсов: у него нет кредитов.

Полицейские при проверке документов установили мужчину, который с рождения жил в Усинске, но с 1983 года так и не получил паспорт. Обстоятельство это вскрылось совершенно случайно.

Теперь гражданину предстоит как минимум уплатить штраф и всё-таки получить заветный документ.

(с) Усинск.Онлайн