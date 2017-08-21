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21.08.2017 08:34
Усинец за 34 года не получил паспорт
Из плюсов: у него нет кредитов.
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Полицейские при проверке документов установили мужчину, который с рождения жил в Усинске, но с 1983 года так и не получил паспорт. Обстоятельство это вскрылось совершенно случайно.

Теперь гражданину предстоит как минимум уплатить штраф и всё-таки получить заветный документ.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (15)

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  • ох
    21.08.2017, 8:36:59
    2
    Он просто панически боится цифры 666..
  • father
    21.08.2017, 8:40:39
    5
    А военный билет у него есть?:-)
    • яяя
      21.08.2017, 11:32:43
      -5
      Слушайте, меня одного та father бесит, везде и всюду свой нос сует ) куда ни зайди везде его коммент, дядя идите работать))) Хватит ерундой страдать)
      • father
        21.08.2017, 12:11:34
        1
        Я здесь, я там, я тут)))
      • Алекс
        21.08.2017, 12:31:59
        7
        Человек на пенсии - ни кому не нужен, дайте ему хоть здесь себя проявить. Вот вы его уже заметили, Вас он бесит, а ему приятно.
      • так
        21.08.2017, 12:43:17
        5
        Для "яяя"
        А у меня вызывает негатив "яяя"- умными комментами как-то не радует, чаще -напрягает своими недовольствами. И почему вы считаете, что вам рады больше, чем кому-либо другому? И почему вы считаете, что вправе решать кому здесь быть, а кому нет?
        • яяя
          21.08.2017, 12:56:13
          -3
          первый раз написал ксати)))))
          • father
            21.08.2017, 14:25:15
            2
            Долго терпел?:-)
            Не слушай Алекса, я не энергетический вампир - хуже. :-)
            Вот это вас и беспокоит.
            Мне ничего не надо... Кроме вашего внимания. И я его получаю. )))
            Вам стоит разобраться в себе.
            Сейчас:
            Три правила сохранения спокойствия в сложной ситуации.
            Мышление.

            Эти правила эффективно помогают бороться с негативными переживаниями:

            1. Не накручивай себя. Пресекай негатив, как только он зарождается;

            2. Найди себе занятие. Продуктивнее, чем сидение на месте!

            3. Помоги другому. Это поможет тебе. Ты станешь чувствовать себя лучше.

            Нажимай на стрелочку справа и отправляй пост человеку, который важен для тебя.

            Прочитал – применил!

            #Мышление #Сила #Практика
  • тать
    21.08.2017, 9:08:13
    8
    Странно! Прям каменный век! Кредиты - ладно, а вот как жил - мед.обслуживание....женитьба...и пр.? Очень странный товарищ....
  • Маша
    21.08.2017, 9:42:23
    14
    В лесу что ли случайно его нашли))))
  • /-
    21.08.2017, 11:34:15
    0
    да ну
    не верится даже, он же женился както
    • ...
      21.08.2017, 14:27:07
      5
      Можно и не жениться. Но вот как с зарплатой?
  • ***
    21.08.2017, 18:37:48
    2
    Можно и не жениться...так "дают" даже паспорта не спрашивают...что там паспорта .имя порою забывают спросить...Заработать на проживание тоже можно...тем кто паспорта имеют и то далеко не всегда зарплату выдают...Главное -не болей.
  • Ну не я
    22.08.2017, 5:24:48
    0
    Вообще этот документ не получал бы. А стем что бы не болеть. Согласен
  • Гражданин СССР
    22.08.2017, 10:05:06
    0
    Навыдавали аусвайсов оккупационных и хотят чтобы их добровольно получали ходили да еще и пошлины платили...

    Конституция РФ
    Раздел второй. Заключительные и переходные положения.
    1. ...
    Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской Федерации - России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и дополнениями.

    Какая конституция РФ в 1978 году?! С 7 октября 1977 года была принята обновленная Конституция СССР, действовавшая до незаконного захвата власти в 1991 году, ни о какой эРФии и речи быть не может, оккупационная колониальная администрация нарисовала рабам фитюлькину писюльку, чтобы грабить в хвост и гриву под видом свободы и демократии...
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