21.08.2017 08:34
Усинец за 34 года не получил паспорт
Из плюсов: у него нет кредитов.
Полицейские при проверке документов установили мужчину, который с рождения жил в Усинске, но с 1983 года так и не получил паспорт. Обстоятельство это вскрылось совершенно случайно.
Теперь гражданину предстоит как минимум уплатить штраф и всё-таки получить заветный документ.
(с) Усинск.Онлайн
Не слушай Алекса, я не энергетический вампир - хуже. :-)
Вот это вас и беспокоит.
Мне ничего не надо... Кроме вашего внимания. И я его получаю. )))
Вам стоит разобраться в себе.
Сейчас:
Три правила сохранения спокойствия в сложной ситуации.
Мышление.
Эти правила эффективно помогают бороться с негативными переживаниями:
1. Не накручивай себя. Пресекай негатив, как только он зарождается;
2. Найди себе занятие. Продуктивнее, чем сидение на месте!
3. Помоги другому. Это поможет тебе. Ты станешь чувствовать себя лучше.
Нажимай на стрелочку справа и отправляй пост человеку, который важен для тебя.
Прочитал – применил!
#Мышление #Сила #Практика
Конституция РФ
Раздел второй. Заключительные и переходные положения.
1. ...
Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской Федерации - России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и дополнениями.
Какая конституция РФ в 1978 году?! С 7 октября 1977 года была принята обновленная Конституция СССР, действовавшая до незаконного захвата власти в 1991 году, ни о какой эРФии и речи быть не может, оккупационная колониальная администрация нарисовала рабам фитюлькину писюльку, чтобы грабить в хвост и гриву под видом свободы и демократии...