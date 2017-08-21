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21.08.2017 09:38
Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми расчистили район стихийной свалки у села Колва
15 молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми приняли участие во втором этапе республиканской экологической акции «Речная лента-2017».
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На этот раз нефтяники убирали территорию несанкционированной свалки за селом Колва, в районе старой автодороги на Головные сооружения. Впрочем о том, что здесь есть дорога, можно было только догадываться – бытовой мусор - немое свидетельство легкомысленного отношения к окружающей среде, буквально заполонил все вокруг. Сразу стало ясно: одними бумажными пакетами, которые нефтяники приготовили для сбора, здесь не справиться. Но с тактикой определились быстро – к расчистке территории от крупногабаритного мусора приступили с помощью пяти единиц спецтехники. Залежи поменьше, спрятавшиеся на склоне оврагов, убирали вручную.

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– Основной мотив участия в том, что судьба родного города всем нам небезразлична, – отметил инженер по охране окружающей среды ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Ярослав Добычин. – Кто-то родился в Усинске, кто-то вырос, связал с ним свою жизнь. И очень неприятно видеть картины, подобные этой свалке. Беречь землю, на которой живешь, заботиться о ее благополучии – это естественно для любого нормального человека.

Нефтяники, к которым также присоединились работники ЛУКОЙЛ-Энергосети быстро привели в порядок внушительную по площади территорию. Для того чтоб вывезти весь собранный мусор на полигон ТБО, двум самосвалам, груженным доверху, понадобилось 12 рейсов.

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ЛУКОЙЛ-Коми ежегодно поддерживает акцию «Речная лента. В июле «Зеленый десант» из работников ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» высадился на ручье Безымянный, что протекает около поселков Ветлосян и Подгорный. За время субботника его участники собрали 15 мешков мусора объемом 200 литров каждый, очистив сам ручей и его берега на протяжении полутора километров.

Комментарии (15)

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  • Валентина
    21.08.2017, 10:03:48
    10
    уборка мусора
    Ребята молодцы только не понятно когда это прекратится?Везде убирают а мусор с каждым годом все появляется.
  • Ягель
    21.08.2017, 11:08:37
    5
    Хотите сказать, что только лукойл принимал участие?
    А куча других организаций в счет не берете? Из вашей статьи становится понятно, что только лукойл принимал участие в данной акции.
    • про акцию
      21.08.2017, 14:53:51
      0
      на сайте администрации посмотрите, там про всех написали
  • 007
    21.08.2017, 11:15:35
    7
    просто надо наказать тех кто засоряет территорию и опубликовать в сми.
  • А.У.
    21.08.2017, 14:36:56
    1
    Мне не понятно, почему нефтяники должны убирать свалку в селе!!! А где руководство села? А где местные жители!!??
    А кто выполняет обязанности нефтяников, пока они свалки разгребают....?
    Ребята-лукойловцы, конечно, на позитиве, молодцы!
  • Mr.Xa
    21.08.2017, 14:56:48
    -4
    Видел как это всё происходило. Всё как всегда, показуха на камеру. Только дождик начался всех на.... сдуло от туда.
    • Мг.Ха-у
      21.08.2017, 15:08:27
      2
      Чистота- это хорошо, но здоровье дороже. И мокнуть под дождем не стоит.
  • Северная
    21.08.2017, 23:57:57
    3
    Муж был там. Уехали около 9 утра, вернулись в три дня, дождя толком небыло и да, прятались в автобус, а нужно было мокнуть? Приехал грязный, уставший и покусанный. Куда кого сдуло? Столько камазов мусора вывезли, мусор сам запрыгивал? Лишь бы обос****.
  • Дон
    22.08.2017, 21:24:39
    4
    Ну что-ж вы за люди такие? Почему один негатив? Ведь эта свалка многолетняя была, молодцы ведь что расчистили. Спасибо!!! В лес по грибы в сторону Колвы каждый год ездим, все обгажено.
    • Дону
      22.08.2017, 21:33:59
      1
      А грибы уже есть?
      Про негатив, это да -достали, однако.
      • Иванов
        22.08.2017, 22:52:32
        0
        сестренка фотку прислала - 1 красноголовик ...
        • Рокко Сиффреди
          22.08.2017, 22:55:42
          0
          У меня тоже много такого видео, и не только с одним красноголовиком )))
          • ???
            22.08.2017, 23:08:07
            0
            Этого года урожай или ..? Неделю назад было пусто в нашем лесу.
  • !
    24.08.2017, 21:52:26
    0
    !
    Лукойл,пытаеться компенсировать свои экологические катастрофы,вот такими делами.Засрали всю природу с***,озёра нефти ,на скважинах розлив,для ремонта нету запчастей,разливы все в колву утекают,поставили нефте улавливатели самодельные котоорые не помогают,уже купаться нельзя рыбы нету!А они мальков выпускают в то время когда их щука сожрет и другие рыбы,просто идиотизм!В начале 2000х был огромный разлив,который Американцы со спутника сфоткали.Привет грин-Пису!
    • !!
      27.08.2017, 19:20:27
      0
      Во бомбануло то пукан у тебя. Не ты свалку то собирал в колве, которую разобрали? Жалко ее, да?
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