Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми расчистили район стихийной свалки у села Колва

15 молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми приняли участие во втором этапе республиканской экологической акции «Речная лента-2017».

На этот раз нефтяники убирали территорию несанкционированной свалки за селом Колва, в районе старой автодороги на Головные сооружения. Впрочем о том, что здесь есть дорога, можно было только догадываться – бытовой мусор - немое свидетельство легкомысленного отношения к окружающей среде, буквально заполонил все вокруг. Сразу стало ясно: одними бумажными пакетами, которые нефтяники приготовили для сбора, здесь не справиться. Но с тактикой определились быстро – к расчистке территории от крупногабаритного мусора приступили с помощью пяти единиц спецтехники. Залежи поменьше, спрятавшиеся на склоне оврагов, убирали вручную.

– Основной мотив участия в том, что судьба родного города всем нам небезразлична, – отметил инженер по охране окружающей среды ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Ярослав Добычин. – Кто-то родился в Усинске, кто-то вырос, связал с ним свою жизнь. И очень неприятно видеть картины, подобные этой свалке. Беречь землю, на которой живешь, заботиться о ее благополучии – это естественно для любого нормального человека.

Нефтяники, к которым также присоединились работники ЛУКОЙЛ-Энергосети быстро привели в порядок внушительную по площади территорию. Для того чтоб вывезти весь собранный мусор на полигон ТБО, двум самосвалам, груженным доверху, понадобилось 12 рейсов.

ЛУКОЙЛ-Коми ежегодно поддерживает акцию «Речная лента. В июле «Зеленый десант» из работников ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» высадился на ручье Безымянный, что протекает около поселков Ветлосян и Подгорный. За время субботника его участники собрали 15 мешков мусора объемом 200 литров каждый, очистив сам ручей и его берега на протяжении полутора километров.