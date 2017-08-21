<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

21.08.2017 10:55
Все ли школы готовы к учебному году?
Представители управления образования Усинска проведут прямую линию.
20121005-shkola1.jpg

24 августа 2017 года с 15.00 до 16.00 в Усинском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми состоится Прямая линия и личный прием граждан на тему «Готовность образовательных учреждений к новому учебному году».

На вопросы граждан ответят: Красовская Алена Вячеславовна, заместитель руководителя Управления образования администрации МО ГО «Усинск» и Залученова Гульнара Винировна, главный специалист отдела общего образования Управления образования администрации МО ГО «Усинск».

На личный прием можно обратиться по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.33 или по тел.: 8(82144) 29-208.

Комментарии (3)

Добавить комментарий
  • Эюя
    21.08.2017, 12:13:56
    5
    А в чем заключается суть приема? Будут рассказывать как все хорошо?
    Когда оцифруете учебники школьникам? 21 век на дворе, а портфели у детей весят больше них.
    • Мила
      21.08.2017, 13:52:42
      4
      В 4 школе дети во вторую смену еще лет 100 учиться будут, зато все ко всему готовы
    • ?
      21.08.2017, 14:43:38
      0
      Все учебники имеют электронные версии. Зайдите на сайт УМК (учебно-методического комплекта), по которому учится Ваш ребёнок, и скачайте.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 