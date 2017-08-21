Все ли школы готовы к учебному году?

Представители управления образования Усинска проведут прямую линию.

24 августа 2017 года с 15.00 до 16.00 в Усинском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми состоится Прямая линия и личный прием граждан на тему «Готовность образовательных учреждений к новому учебному году».

На вопросы граждан ответят: Красовская Алена Вячеславовна, заместитель руководителя Управления образования администрации МО ГО «Усинск» и Залученова Гульнара Винировна, главный специалист отдела общего образования Управления образования администрации МО ГО «Усинск».

На личный прием можно обратиться по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.33 или по тел.: 8(82144) 29-208.