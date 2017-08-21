В Усинск едет новый автобус

Всего 10 новых автобусов получили школы Республики Коми в рамках социального партнёрства с регионом компании «ЛУКОЙЛ-Коми».

Ключи и сертификаты от новой техники представителям муниципальных образований региона торжественно вручили Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид.

«Это только часть той большой работы, которую проводит компания «ЛУКОЙЛ-Коми» в рамках сотрудничества с республикой. За 2 года компания значительно увеличила уровень социального партнёрства с республикой – его общий размер составил более 3 миллиардов рублей. Строится и жильё, и объекты социальной инфраструктуры, возводятся детские спортивные площадки, закупается безопасный и оборудованный по всем требованиям транспорт для перевозки детей. Мы благодарим компанию за такой ценный подарок. Поздравляю счастливых обладателей ключей и желаю, чтобы этот вклад компании способствовал увеличению в районах количества золотых медалистов. Всех с наступающим Днём республики», - поздравил Сергей Гапликов.

«Компания «ЛУКОЙЛ» активно участвует в развитии региона: наращивает производственные показатели, внедряет новую культуру производства, помогает развивать социальную сферу. Одна из поддержек – это обновление автомобилей для перевозки детей, автопарка скорой помощи. Сегодня в рамках Дня рождения республики мы передаём школам республики 10 автомобилей. И я желаю, чтобы дети не только добирались на них до школ, но и выезжали для участия спортивных и художественных соревнованиях в другие районы, другие регионы и достойно представляли Республику Коми. С праздником! Успехов и благополучия!», - пожелал Александр Лейфрид.

Очередная партия школьных автобусов закуплена для муниципалитетов Республики Коми на средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках протокола на 2017 год к соглашению о сотрудничестве между компанией и правительством региона.

Новые машины «ПАЗ», «ГАЗель» и «ГАЗель Next» поступят в образовательные учреждения Усинска, Ухты, Сыктывкара, Инты, Печоры, а также Ижемского, Корткеросского, Удорского и Усть-Куломского районов. Техника полностью оснащена для перевозки детей, в том числе оборудована ремнями безопасности и системой ГЛОНАСС. До начала нового учебного года автобусы будут поставлены на учёт в органах госавтоинспекции и с 1 сентября выйдут на линию.

Всего за последние три года в рамках соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Республики Коми были приобретены 50 школьных автобусов.