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21.08.2017 12:16
Иностранец случайно расплатился поддельной купюрой
Пять тысяч оказались "образцом".
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На одной из заправок города сработала кнопка тревожной сигнализации. Приехавшим на место полицейским оператор АЗС рассказала, что некий гражданин пытался рассчитаться пятитысячной купюрой с надписью "образец".

Этого покупателя удалось установить, на что он пояснил, что в России недавно и не умеет даже читать по-русски (он - гражданин Таджикистана). А "купюру" ему дал его земляк. Земляка тоже установили - он сослался на своего знакомого, который дал ему купюру, а уже тот знакомый пояснил, что подарил шуточную купюру товарищу, не рассчитывая, что тот не поймёт юмора.

В итоге правоохранители сошлись на том, что покупатель всё-таки не имел умысла на мошенничество, поскольку действительно даже и не подозревал, что купюра может быть фальшивой.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

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  • Алекс
    21.08.2017, 12:37:36
    19
    "и не умеет даже читать по-русски" - а как ему выдали вид на жительство в России? Я конечно понимаю, что скорее всего у него проверили документы, но как так? Или он проездом в Усинске из Таджикистана.
    • ...
      21.08.2017, 15:43:47
      1
      Где вы вычитали про вид на жительство?
      • Алекс
        22.08.2017, 12:01:39
        1
        Это элементарно, Ватсон! Много ума не нужно, что б понять, что это иностранец тут не в гостях, а приехал на заработки.
  • ужас
    21.08.2017, 15:34:37
    11
    этих чернобровых у Усинске столько много, аж страшно. Что у них на уме и зачем понаехали, одному богу известно.
  • Белая раса
    21.08.2017, 16:10:41
    13
    30 лет назад кричали хватит кормить русских и РСФСР, через 25 лет после успеха демократии покатились к нам же в страну занимая наши рабочие места, коррумпируя чинушек, обваливая рынок зп в стране, везя с собой всевозможные болезни и наркоту...братья-братушки недобитые...
    • 1
      21.08.2017, 22:48:23
      0
      Зато русским которые после развала остались за границей надо 9 кругов ада пройти чтобы гражданство получить, а тварь взорвавшаяся в метро в Питере гражданство имела интересная политика у наших власти все таки
  • Вахид
    21.08.2017, 16:35:48
    2
    Вид на жительство Ровшан дал.ему Бурхон подарил а сам просто нашел в поезде .
    • father
      21.08.2017, 16:50:48
      8
      В общем, закосили "под дурака". :-)
      Ясно же, что пятитысячные купюры, просто так не появляются, а надо их заработать...
      По моему мнению, это оборот фальшивых денег...
  • Бородач
    21.08.2017, 17:55:07
    4
    С надписью "образец" выпущенная госзнаком - стоит на много дороже номинала. Раз в 50 больше.
  • ***
    21.08.2017, 18:29:56
    10
    Не умеют читать...не умеют говорить...Но!!! УСПЕШНО "ТАКСУЮТ "ДАЖЕ БЕЗ ПРАВ!!!!Феномен Усинска!? Господа! Все в нашей власти! Пришло такси по вызову ,не поленитесь,проверьте права...возраст .стаж езды...просто от услуг нужно отказываться...То что не привлекли к ответственности за попытку использования поддельной купюры не правильно."Незнание" - ни есть причиной ухода от наказания.
  • Северный
    22.08.2017, 7:50:09
    -2
    Вот не нравиться мне этот сайт, пишут сплошной бред на каждой статье. Сайт д*****!
  • НК
    22.08.2017, 8:15:28
    3
    Первый случай, когда незнание освободило от наказания! :)
    • Белая раса
      22.08.2017, 8:40:52
      4
      Не незнание, а денежное вознаграждение и халатность должностных лиц, чьих-то рабов без спроса хозяина нельзя депортировать
  • зарплату
    22.08.2017, 9:57:26
    0
    Наверно русские выдали))
    Ах бы этих наёмников проверить)))
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