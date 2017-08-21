Иностранец случайно расплатился поддельной купюрой

На одной из заправок города сработала кнопка тревожной сигнализации. Приехавшим на место полицейским оператор АЗС рассказала, что некий гражданин пытался рассчитаться пятитысячной купюрой с надписью "образец".
Этого покупателя удалось установить, на что он пояснил, что в России недавно и не умеет даже читать по-русски (он - гражданин Таджикистана). А "купюру" ему дал его земляк. Земляка тоже установили - он сослался на своего знакомого, который дал ему купюру, а уже тот знакомый пояснил, что подарил шуточную купюру товарищу, не рассчитывая, что тот не поймёт юмора.
В итоге правоохранители сошлись на том, что покупатель всё-таки не имел умысла на мошенничество, поскольку действительно даже и не подозревал, что купюра может быть фальшивой.
(с) Усинск.Онлайн
Ясно же, что пятитысячные купюры, просто так не появляются, а надо их заработать...
По моему мнению, это оборот фальшивых денег...