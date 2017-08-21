Иностранец случайно расплатился поддельной купюрой

Пять тысяч оказались "образцом".

На одной из заправок города сработала кнопка тревожной сигнализации. Приехавшим на место полицейским оператор АЗС рассказала, что некий гражданин пытался рассчитаться пятитысячной купюрой с надписью "образец".

Этого покупателя удалось установить, на что он пояснил, что в России недавно и не умеет даже читать по-русски (он - гражданин Таджикистана). А "купюру" ему дал его земляк. Земляка тоже установили - он сослался на своего знакомого, который дал ему купюру, а уже тот знакомый пояснил, что подарил шуточную купюру товарищу, не рассчитывая, что тот не поймёт юмора.

В итоге правоохранители сошлись на том, что покупатель всё-таки не имел умысла на мошенничество, поскольку действительно даже и не подозревал, что купюра может быть фальшивой.

(с) Усинск.Онлайн