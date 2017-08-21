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21.08.2017 14:43
Мы решили разыграть два абонемента в спорт&фитнес клуб "Ледовый"
Два жителя Усинска, а может и гости нашего славного города, смогут получить абонементы в тренажерный зал "Ледовый".
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Наша редакция совместно с администрацией спорт&фитнес клуба "Ледовый" решила провести розыгрыш двух абонементов на посещения этого замечательного тренажерного зала.

Сегодня "Ледовый" предлагает своим клиентам две спортивные зоны. Кардио зона включается в себя большой спектр различных тренажеров на все части тела. В зону кардио входят четыре беговые дорожки, велосипеды, тренажер-гребля, степпер и единственный в Усинске велосипед для рук.

Зона тяжелой атлетики включает в себя огромный набор силовых тренажеров, где каждый посетитель найдет для подходящий именно ему. Каждому посетителю выдается индивидуальный шкафчик и полотенце. В каждой зоне стоят кулеры с водой и бесплатными стаканчиками.

Единственное условие для получения абонементов это наличие аккаунта в социальной сети "Вконтакте". Розыгрыш проходит в нашей группе. Заходите, участвуйте и выигрывайте. Только поторопитесь, итоги подводим уже 24 августа.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • Ххи
    21.08.2017, 15:19:54
    0
    ТренаЖЕРов?
    • ха
      21.08.2017, 15:33:29
      1
      неуч
  • Гога
    21.08.2017, 15:24:53
    0
    А тринажоры для рожи у вас есть??
  • Ххи
    21.08.2017, 15:33:59
    -1
    Исправили? Молодцы!!
  • кон
    21.08.2017, 21:40:11
    2
    Название статьи
    Поздравляю Всех Вы приняли участие в программе розыгрыш! спасибо за участие до новых встреч !)))
  • мда
    22.08.2017, 9:17:28
    3
    Хороший зал, НО очень мало места.... в последний год ходит много людей, это конечно хорошо, но становится душно и не где развернуться..... пора расширяться :)
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