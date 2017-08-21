Мы решили разыграть два абонемента в спорт&фитнес клуб "Ледовый"

Два жителя Усинска, а может и гости нашего славного города, смогут получить абонементы в тренажерный зал "Ледовый".

Наша редакция совместно с администрацией спорт&фитнес клуба "Ледовый" решила провести розыгрыш двух абонементов на посещения этого замечательного тренажерного зала.

Сегодня "Ледовый" предлагает своим клиентам две спортивные зоны. Кардио зона включается в себя большой спектр различных тренажеров на все части тела. В зону кардио входят четыре беговые дорожки, велосипеды, тренажер-гребля, степпер и единственный в Усинске велосипед для рук.

Зона тяжелой атлетики включает в себя огромный набор силовых тренажеров, где каждый посетитель найдет для подходящий именно ему. Каждому посетителю выдается индивидуальный шкафчик и полотенце. В каждой зоне стоят кулеры с водой и бесплатными стаканчиками.

Единственное условие для получения абонементов это наличие аккаунта в социальной сети "Вконтакте". Розыгрыш проходит в нашей группе. Заходите, участвуйте и выигрывайте. Только поторопитесь, итоги подводим уже 24 августа.

(с) Усинск.Онлайн