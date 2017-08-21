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21.08.2017 15:45
Несколько пьяных за рулём задержаны на минувшей неделе
При этом некоторые - повторно, а это уже уголовное наказание.
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На минувшей недели сотрудники ДПС задержали несколько граждан, которые решили сесть за руль пьяными.

На пульт полиции поступило сообщение о том, что с Головных Сооружений движется автомобиль, за рулём которого находится, предположительно, пьяный гражданин. На счастье, на указанном участке дороги проводил патруль наряд ДПС и практически сразу после поступления сообщения полицейские увидели движущегося навстречу водителя за рулём "легковушки". При проверке оказалось, что гражданин действительно пьян. От управления гражданина отстранили и составили на него протокол.

Позже сотрудники ГИБДД задержали гражданина - водителя Land Cruiser 200 - который также был пьян - при этом, он уже был лишен водительских прав за аналогичное деяние. В таком поведении усматриваются признаки уголовного правонарушения.

Самое минимальное, что грозит виновному лицу - это 200 000 рублей штрафа, учитывая материальное положение виновного ему могут заменить денежный штраф на исправительные работы.

Как сообщают в прокуратуре Усинска, многие обвиняемые просят присудить им исправительные работы, так как в любом случае штраф они выплатить не смогут.

Государственное обвинение ходатайствует также, помимо всего прочего, о лишении права управления транспортным средством от 2-х лет.

Так что садясь пьяным за руль помни, что когда тебя поймают тебя привлекут к ответственности, а за повторное вождение можно получить реальный срок.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (13)

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  • Закатан в хлам
    21.08.2017, 17:54:15
    3
    Тонировка не преступление !!!
  • nfdsrtw4yr
    21.08.2017, 18:02:14
    1
    200000 штук для крузака, у него аванс такой, так что по барабану.
    • Имя *
      21.08.2017, 21:26:34
      0
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • !!!
    21.08.2017, 20:58:28
    6
    Надо ввести кастрацию для пьяных водителей!
    • БГБ
      21.08.2017, 21:24:19
      3
      Богатырев?
  • &&&
    21.08.2017, 21:59:00
    3
    Радует то , что ГИБДД реагирует на сообщения о таких "орлах" Сенегалах
  • Полина
    22.08.2017, 8:45:52
    3
    Надо публиковать фамилии водителей алкашей.
  • Гость
    22.08.2017, 8:56:26
    1
    Надо пожизненно лишать прав после второй поимки пьяным за рулем. А за первый раз - штраф на полляма и лишение прав на год.
  • тать
    22.08.2017, 10:09:42
    1
    Дорогие мои!!! Ничего не возымеет действие над бессовестными мордами - кто-то заплатит штаф 200 тыс.р. и не моргнет глазом; кому-то все равно, что будет 15 суток мести улицы! Переймем опыт у Сингапура! Смотрим в Ютюбе - "Наказание за вождение в пьяном виде в Сингапуре"! Нашим депутатам надо бы выйти с предложением - никаких бюджетных средств не надо, замочили в соли ивняк, вывели на площадь....и всё....Может, в отдельно взятом городе Усинске провести такое мероприятие? Кто "ЗА"?
    • Северная
      22.08.2017, 12:15:16
      1
      Тать, супер!
  • Ндаааа.....уж
    22.08.2017, 12:15:39
    3
    Очень согласна с "тать", с "!!!" - никакие "полляма", никакой "публикации фамилий"! .....кастрировать / выпороть розгами, самое действенное!!!
  • Алекс
    23.08.2017, 8:35:20
    0
    алкаши
    А может надо возродить "Доску позора" для таких героев, их надо знать в лицо
  • тать
    23.08.2017, 9:53:18
    0
    "Алексу" - и что нам даст доска позора? Общественое порицание уже давно не действует. Это Вам не разбор семейных дряг на парт.собраниях в те стародавние времена, которые я помню. Я уверена, никто ни погрозит провинившему пальчиком и не заведет душеспасительные беседы.
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