Несколько пьяных за рулём задержаны на минувшей неделе

При этом некоторые - повторно, а это уже уголовное наказание.

На минувшей недели сотрудники ДПС задержали несколько граждан, которые решили сесть за руль пьяными.

На пульт полиции поступило сообщение о том, что с Головных Сооружений движется автомобиль, за рулём которого находится, предположительно, пьяный гражданин. На счастье, на указанном участке дороги проводил патруль наряд ДПС и практически сразу после поступления сообщения полицейские увидели движущегося навстречу водителя за рулём "легковушки". При проверке оказалось, что гражданин действительно пьян. От управления гражданина отстранили и составили на него протокол.

Позже сотрудники ГИБДД задержали гражданина - водителя Land Cruiser 200 - который также был пьян - при этом, он уже был лишен водительских прав за аналогичное деяние. В таком поведении усматриваются признаки уголовного правонарушения.

Самое минимальное, что грозит виновному лицу - это 200 000 рублей штрафа, учитывая материальное положение виновного ему могут заменить денежный штраф на исправительные работы.

Как сообщают в прокуратуре Усинска, многие обвиняемые просят присудить им исправительные работы, так как в любом случае штраф они выплатить не смогут.

Государственное обвинение ходатайствует также, помимо всего прочего, о лишении права управления транспортным средством от 2-х лет.

Так что садясь пьяным за руль помни, что когда тебя поймают тебя привлекут к ответственности, а за повторное вождение можно получить реальный срок.

(с) Усинск.Онлайн