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21.08.2017 16:32
Спешите делать добрые дела
Сотрудники ООО «РН-Северная нефть» проявили заботу о маленьких пациентах Усинской больницы.
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В рамках Года добрых дел, объявленного Главой Республики Коми, работники ООО «РН-Северная нефть» приняли участие в акции «Наши добрые дела», объявленной в Усинской центральной районной больнице. Узнав, что дети, изъятые из неблагополучных семей по социальным показаниям, помещаются в педиатрическое отделение, они собрали предметы первой необходимости для нужд маленьких пациентов больницы.

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17 августа сотрудники ООО «РН-Северная нефть» передали в педиатрическое отделение больницы подгузники, средства для поддержания гигиены детей и смеси. Детям, лишённым заботы родителей, эти предметы очень пригодятся. Ведь только за летний период таких детей в отделение было помещено 12 человек.

В год, который объявлен в республике Годом Добрых Дел, особенно приятно осознавать, что рядом с нами живут люди, неравнодушные к чужим проблемам.

Желаем всем работникам компании крепкого здоровья и благополучия!

(с) Коллектив Усинской ЦРБ

Комментарии (16)

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  • Ошибка
    21.08.2017, 16:38:47
    0
    В заголовке исправьте ошибку
    • 1
      21.08.2017, 16:41:33
      -1
      Нашли ошибку в тексте? Выделите текст и нажмите ctrl+Enter
    • father
      21.08.2017, 16:43:27
      0
      Если с компа, то нажмите пожалуйста ctrl+Enter. :-)
  • father
    21.08.2017, 16:46:09
    4
    Надеюсь, что РН, есть специальный фонд для оказания помощи кому либо. :-)
    А не заставляли всех писать - "прошу удержать из зарплаты 100%..."
  • Rus
    21.08.2017, 20:58:04
    4
    Делай добро, бросай его в воду.
    Лучший ответ: "Сделай добро и брось его в воду" - это болгарская народная пословица. Имееться в виду, что не надо говорить о своих добрых деяниях после их исполнения.
    Делайте почаще, касательно касается не только Роснефти, и других компаний тоже город маленький можно вместе решать социальные вопросы , если государство не может.
    • father
      21.08.2017, 23:23:46
      0
      Сказка, армянская. :-)
      "Говорящая рыба". Кажись от туда, это высказывание. :-)
      • Rus
        21.08.2017, 23:48:29
        0
        Сказка армянская, а пословица болгарская.
  • БГБ
    21.08.2017, 21:23:24
    6
    Стыд какой.
    Вагон купите подгузников.
  • _/
    21.08.2017, 21:27:56
    2
    -
    Ого,как много деток изымается из семей
  • Усинка
    21.08.2017, 22:50:55
    2
    Позор
    Рн потратила 15 тысяч от силы. Вы так каждый месяц должны помонать. Фу лучшеб вообще ни че не писали
    • 1
      21.08.2017, 23:55:19
      0
      Должны и не только они, вот вы сама сколько потратили? или только в интернете ценные указания даете?
  • Фекла
    22.08.2017, 7:29:50
    1
    точно деткам это достанется?
  • Катя
    22.08.2017, 8:31:10
    1
    это же сотрудники собрали. не компания выделила
    • 13
      22.08.2017, 21:35:10
      0
      Ещё больший позор компании!!! Не с баланса компании вычли, а вытащили с карманов сотрудников. В таком случае, нужно было написать благодарность каждому и перечислить их : Петров, Сидоров и т.д.
      .
  • !
    22.08.2017, 9:14:45
    2
    Молодцы! хороший пример для всех!
  • Оляя
    22.08.2017, 10:53:05
    0
    -
    И что,кроме Сев.нефти ни кто не помог? Я ваще в шоке
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