Спешите делать добрые дела

Сотрудники ООО «РН-Северная нефть» проявили заботу о маленьких пациентах Усинской больницы.

В рамках Года добрых дел, объявленного Главой Республики Коми, работники ООО «РН-Северная нефть» приняли участие в акции «Наши добрые дела», объявленной в Усинской центральной районной больнице. Узнав, что дети, изъятые из неблагополучных семей по социальным показаниям, помещаются в педиатрическое отделение, они собрали предметы первой необходимости для нужд маленьких пациентов больницы.

17 августа сотрудники ООО «РН-Северная нефть» передали в педиатрическое отделение больницы подгузники, средства для поддержания гигиены детей и смеси. Детям, лишённым заботы родителей, эти предметы очень пригодятся. Ведь только за летний период таких детей в отделение было помещено 12 человек.

В год, который объявлен в республике Годом Добрых Дел, особенно приятно осознавать, что рядом с нами живут люди, неравнодушные к чужим проблемам.

Желаем всем работникам компании крепкого здоровья и благополучия!

(с) Коллектив Усинской ЦРБ